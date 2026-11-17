Este pasado lunes, 16 de noviembre, al filo de las 20 horas de la tarde, la expectación era máxima en los alrededores de la calle Jorge Juan. Las puertas del Nuevo Teatro Alcalá se han abarrotado de público y curiosos. No era para menos: un concierto estaba a punto de empezar.

Julio José Iglesias (53), hijo del eterno Julio Iglesias (83), recalaba en Madrid con su gira Julio Iglesias Experience, un homenaje a su querido y admirado padre. Así, el vástago rinde tributo a su progenitor con esas canciones que conforman la banda sonora de muchas vidas.

Julio José ha colgado el cartel de sold out en el citado teatro. No cabía un alfiler entre las butacas. EL ESPAÑOL ha estado presente desde uno de sus palcos. "No sabéis las ganas que tenía de llegar a Madrid. Este es nuestro concierto número 18", ha entonado Julio Jr.

Julio José, sobre el escenario del Nuevo Teatro Alcalá. EL ESPAÑOL

"Llevamos cinco conciertos en seis días. Menos mal que a mis 34 años me siento muy bien físicamente. Porque, si no, esto es inaguantable", ha apuntado Julio José, con gran sentido del humor. "Estoy muy feliz. No sabéis lo que siento cuando me subo a un escenario en mi país", apostilla.

Con un público entregadísimo, aplaudiendo a destajo y tarareando esas canciones de Julio Iglesias que han marcado décadas, Julio José se ha entregado a la causa de forma sobresaliente. Volver a empezar ha sido el primer tema- de los 25 que ha entonado-, que ha versionado.

Isabel Preysler, posando ante los fotógrafos antes de entrar en el teatro. Gtres

Lógicamente, arropando a Julio José han estado familiares, amigos y conocidos y grandes admiradores del autor de Me olvidé de vivir. Todos se han dado cita intramuros del teatro. La que más interés ha generado a su llegada ha sido, cómo no, Isabel Preysler (76).

Impecablemente vestida con un sencillo y regio dos piezas en negro, la reina de corazones se ha sentado en su butaca, aunque han sido constantes las ocasiones en que el público le ha pedido selfies, que ella, amablemente, ha aceptado.

La filipina ha estado arropada por grandes amigos, como Cari Lapique (74) -acompañada por su hermana Myriam-, Nuria González (64) o el matrimonio formado por el juez Santiago Pedraz (68) y su esposa, Elena Hormigos.

Isabel Preysler, sentada junto al juez Pedraz y la esposa de éste. EL ESPAÑOL

Estos últimos han tomado asiento al lado de Isabel, con la que han compartido, además, impresiones y confidencias. Tampoco se han querido perder este magno concierto Tamara Falcó (44) e Íñigo Onieva (37), cuya llegada también ha suscitado gran revuelo.

Susana Uribarri, amiga de la familia Preysler Iglesias, y representante de Julio José, también lo ha arropado desde la grada, como el fotógrafo Jesús Cordero. Especial mención merece Álvaro Castillejo Preysler, que ha atendido a la prensa tras su divorcio.

El amor también ha estado muy presente en esta gran noche para Julio José. Su actual pareja sentimental, Ariadna Romero, lo ha seguido de cerca. De hecho, al final del recital, la dupla ha posado para los medios de comunicación, derrochando gran complicidad.

Durante las dos horas de recital, han sido muchas las anécdotas y también los mensajes, cargados de afecto, que ha lanzado Julio José. Dos han sido los grandes chascarrillos de la noche. El primero, cuando Julio Jr. se ha dirigido a su madre, Isabel.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, llegando al teatro. Gtres

Antes de entonar De niña a mujer, el protagonista de la noche ha buscado entre el público a su progenitora, y le ha brindado estas palabras: "Se la suelo dedicar a mi hermana Chábeli, pero hoy se la voy a dedicar a mi madre que está aquí. Para ti, mom. I love you".

Por otro lado, el figura del doctor Iglesias Puga, abuelo de Julio José, también ha emergido en un momento dado. En palabras de Julio José, el apodado cariñosamente como Papuchi fue el artífice del fenómeno en que se convirtió Julio Iglesias. El que lo encumbró y animó.

Y Julio José también ha bebido de esa fuente: "La razón por la que estoy subido a este escenario es por mi abuelo paterno, el doctor Iglesias. Si no fuese por él, mi padre no hubiese sido cantante".

Y ha remachado: "Le regaló a mi padre una guitarra cuando estaba enfermo en el hospital y con esa guitarra escribió todas estas canciones que tengo la gran suerte de poder cantaros esta noche. Si no fuese por mi abuelo, mi padre no sería cantante. Imagínate yo".