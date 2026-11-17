Han pasado más de tres años desde la muerte de María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, conocida por todos como Mari Carmen y sus muñecos, y el homenaje prometido en su ciudad natal, Cuenca, sigue sin materializarse.

La estatua en homenaje a la humorista, junto a su antigua casa, no se ha instalado y el proyecto ni siquiera cuenta con una fecha de ejecución.

El Consistorio de la ciudad manchega acordó, tras el fallecimiento de Maricarmen el pasado 15 de junio de 2023, levantar una escultura en su nombre en el parque situado junto a la Audiencia Provincial.

La propuesta de este reconocimiento llegó de la mano de una moción presentada por el Partido Popular que contó con el apoyo unánime del resto de formaciones políticas.

"Ha sido un estandarte y una embajadora magnífica de la ciudad, y siempre que ha podido ha ensalzado Cuenca por todo el mundo", argumentó entonces el Pleno municipal. Sin embargo, tres años y seis meses después el espacio que debería ocupar la estatua de Mari Carmen sigue vacío.

La humorista en una imagen de archivo. Gtres

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Tony Antonio, presidente de Ashumes (Asociación del Humorismo Español), que junto con el hijo de Mari Carmen son las personas que tuvieron la iniciativa para llevar a cabo el homenaje, y que después trasladaron al ayuntamiento para su aprobación.

"Estuvimos reunidos con una persona del patronato, otra del Ayuntamiento, otra de Cultura, pero estuvimos reunidos al mes de morir Mari Carmen y todavía estamos esperando", asegura a este periódico.

"No contestan, se hacen oídos sordos. Solo nos dijeron dónde se pondría la estatua, en el parquecito que hay frente a donde ella tenía su piso y ya", explica Tony Antonio, quien cree que el calendario electoral también ha frenado el proyecto.

Una opinión en la que coinciden algunos amigos de Cuenca de la artista, quienes aseguran que el Consistorio tiene otras prioridades. "Eso no da votos", aseguran a este periódico.

Este medio también se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cuenca, tanto por teléfono como por mail, sin recibir ningún tipo de respuesta a pesar de asegurarnos que lo harían.

Sin fecha a la vista

Este verano, según recoge la prensa local, la concejala de Cultura, Marian Martínez, aseguró que el homenaje a Mari Carmen y sus muñecos seguía adelante. "El problema era que teníamos que acondicionar primero ese espacio, porque ya empieza a necesitar una cierta remodelación", señaló.

La fecha para el desarrollo del proyecto, en cambio, sigue siendo una incógnita porque la edil apuntó que el Consistorio tenía "un número muy elevado de expedientes abiertos para la recuperación del casco histórico"." Entrará, pero le costará un poquito hasta que podamos hacerlo".

Aunque sus últimos años los pasó en Tenerife, donde era propietaria de una espectacular casa, Mari Carmen siempre hablaba de Cuenca con especial cariño. La artista definió su ciudad natal como un lugar "maravilloso" y mantuvo un vínculo permanente con su tierra.

De hecho, dos meses antes de su muerte, Mari Carmen viajó a Cuenca. No le gustaba estar mucho tiempo sin darle una vuelta a su casa y pasear por sus calles.

La artista en un acto en 2019. Gtres

"Mari Carmen ha llevado siempre a Cuenca por bandera, no por publicidad ni por nada de interés, sino porque lo sentía en su corazón. Llegó a tener colas de cuatro y cinco niños que le pedían autógrafos y todos se iban con su papelito firmado", aseguró a este medio uno de sus grandes amigos cuando falleció la artista.

La humorista poseía un piso en el casco antiguo que a día de hoy es propiedad de su único hijo, Miguel. Es muy cerca de este inmueble donde se quiere instalar la estatua en homenaje para que todo aquel que visite la ciudad sepa que ahí nació y creció una de las humoristas más importantes de España.

Los restos mortales de la ventrílocua yacen en el cementerio municipal de Cuenca. Sobre su lápida, una inscripción: "Siempre Mari Carmen y sus muñecos. Reiremos desde el cielo".



