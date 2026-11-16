David Serrato, marido de Irene Villa, recibe su primer ciclo de quimioterapia: "Está siendo bastante duro"

David Serrato (50 años) ya ha comenzado el tratamiento que le han indicado sus médicos para frenar el cáncer de sangre que padece. El marido de Irene Villa (47) revelaba a finales de la semana pasada, que tras varios meses de pruebas, le habían diagnosticado un linfoma no Hodgkin, la misma enfermedad que ya padeció hace 19 años.

Ahora, según el protocolo marcado por sus doctores, tiene que seguir unos ciclos de quimioterapia e inmunoterapia. De hecho, según ha asegurado la propia periodista a este medio ya le han dado el primero.

"El viernes empezó con la quimio y se está haciendo bastante duro. Jamás imaginas ver a una persona sana, activa y deportista en tal situación", cuenta Irene a EL ESPAÑOL.

Irene Villa junto a su marido en el hospital. Cedida.

David se encuentra ingresado en un hospital de Madrid, donde deberá permanecer hasta que su equipo valore cuándo puede volver a casa y solo ir al centro médico los días que tenga que recibir tratamiento.

La pareja ha decidido que sea en Madrid y no en Soria - le diagnosticaron la enfermedad en el hospital de Santa Bárbara en Soria- donde traten a David. La decisión responde a una cuestión práctica y de logística, ya que los hijos de Irene viven en la capital española.

A pesar de todo, Irene ha destacado la actitud de su marido: "Es él quien me da ánimos a mí. Alucino con su fuerza y su sentido del humor". "Y a mí que nunca me he frenado nada, siento que por momentos me faltan fuerzas que encuentro en los miles de mensajes que recibo por todas las vías de ánimo y de apoyo".

Irene Villa ha querido agradecer las muestras de cariño que está recibiendo: "Me dicen: tú siempre nos animas a los demás y ahora nos toca a nosotros animarte a ti. Y vaya si lo necesito".

Su familia, los amigos y su trabajo están siendo su refugio estos días. Este fin de semana, la periodista tenía que viajar a Alicante para cumplir con uno de sus compromisos profesionales. Aunque no pudo desplazarse hasta Torrevieja por la difícil situación que atraviesa su marido, no quiso cancelar su participación.

Irene Villa y David Serrato. Cedida.

Nunca lo ha hecho. Villa quiso estar aunque fuera en la distancia e intervino de forma online en el III Congreso de APAEX Torrevieja, celebrado el pasado 14 de noviembre bajo el lema Mujer, emociones y adicciones. Una realidad que nos implica a todos.

David Serrato anunció el pasado 13 de noviembre que el linfoma que superó hace casi dos décadas había regresado "con más fuerza". Pese al dolor y la incertidumbre, conserva "unas ganas inmensas de vivir".

La pareja afronta así uno de los momentos más difíciles de su vida, unidos y con el apoyo de sus seres queridos y de numerosos seguidores.