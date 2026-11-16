Arturo Pérez-Reverte, 74 años: "Me levanto a las 8 de la mañana y trabajo hasta las 3 de la tarde. Escribo 5 o 6 horas cada día"

Olvídese del mito romántico del escritor bohemio que aguarda la llegada de las musas en una cafetería con ruido de fondo. Para Arturo Pérez-Reverte (74 años), la literatura no es un arrebato artístico, sino un oficio de relojería que exige disciplina prusiana.

Tras décadas encadenando éxitos editoriales desde que inició su carrera como reportero de guerra, el autor cartagenero mantiene un horario inalterable que cumple a rajatabla los 365 días del año.

Él mismo lo resumió sin rodeos durante su recordada charla en el pódcast The Wild Project, presentado por Jorge Carrillo, conocido en redes como Jordi Wild (42): "Si no estoy de viaje, me levanto cada día a las ocho de la mañana, hago ejercicio en el jardín y después una ducha. Trabajo hasta las tres de la tarde, más o menos".

Una rutina blindada en la que asegura sentarse a escribir de 5 a 6 horas diarias cada día, y que solo altera los jueves por la tarde, jornada sagrada en la que baja al centro de Madrid para cumplir con sus obligaciones en la Real Academia Española (RAE), donde ocupa la silla T desde 2003.

4 folios al día

El método del autor de El capitán Alatriste arranca activando el cuerpo antes de exigirle rendimiento a la mente. Nada más levantarse, dedica los primeros minutos del día a realizar ejercicio físico en su jardín - caminatas, gimnasia o natación -, pasa por la ducha y se sienta frente al teclado.

Desde ese instante y hasta las tres de la tarde, cumple a rajatabla esas cinco o seis horas de escritura ininterrumpida para sacar adelante material nuevo, sin apenas más descanso que levantarse un momento a por un café.

Lejos de obsesionarse con las maratones de escritura, Pérez-Reverte prefiere el goteo constante. Según ha explicado en entrevistas como la concedida a Hislibris, rara vez produce menos de una página y media por jornada, pero tampoco suele superar las cuatro.

"A veces me sale medio folio, uno, dos. Igual me levanto un momento a tomar un café, pero nada más", ironizaba sobre su ritmo frente al ordenador.

Tardes de lectura y navegación

Cuando el reloj marca las tres de la tarde, cierra la fase de creación pura, pero su jornada intelectual continúa. Las tardes quedan reservadas para leer, documentarse y corregir con lupa lo escrito durante la mañana, dejando así el terreno despejado para retomar la historia al día siguiente sin perder el hilo.

Esa férrea ética del trabajo hunde sus raíces en una infancia muy distinta a la habitual. Nacido en Cartagena en 1951 (aunque en algunas reseñas biográficas figura 1952) en el seno de una familia de marinos, creció mirando al Mediterráneo.

Cuando suspendió un curso siendo joven, su padre tomó una decisión tajante: embarcarlo en un pesquero. Aquella experiencia, sumada a años navegando en petroleros y a dos décadas cubriendo conflictos bélicos alrededor del globo, moldeó su visión directa y sin concesiones de la vida. "He pisado sangre, he vivido en el territorio hostil que es el mundo", reconocía en El País.

Precisamente por esa exigencia diaria, cuando el agotamiento mental llama a su puerta, recurre a su gran válvula de escape: hacerse a la mar en su propio velero.

"Cuando estoy harto, me voy a navegar, cargo las pilas y vuelvo a trabajar", resume con pragmatismo. Una filosofía de vida y escritorio que explica por qué se define sin ambages como "un hombre muy disciplinado que siempre cumple sus rutinas diarias".