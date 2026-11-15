El refugio de Carmen Machi en Madrid: un "piso antiguo" de 100 metros cuadrados y "vigas de madera" en Malasaña

Mientras buena parte de las estrellas del cine español buscan el blindaje de las urbanizaciones de lujo a las afueras de la capital, Carmen Machi (63 años) prefiere el pulso vivo de las calles de siempre. Sin vallas perimetrales ni garitas de seguridad. Urbanita confesa, lo suyo es vivir en el centro.

A punto de sentarse este lunes 16 de noviembre en el plató de El Hormiguero para presentar la esperada segunda temporada de Celeste —que aterriza en Movistar Plus+ el próximo día 19 de noviembre—, la actriz mantiene intacto su santuario personal en pleno corazón de Madrid.

Desde hace más de dos décadas, su hogar está en el barrio de Malasaña, donde reside en, como ella misma ha descrito, un "piso antiguo" de unos 100 metros cuadrados coronado por "vigas de madera" vistas.

Carmen Machi. GTRES

La intérprete madrileña ha construido una vivienda a imagen y semejanza de su personalidad: auténtica, cálida y sin artificios.

Nació en Madrid capital y creció en la ciudad. Su biografía ha estado ligada siempre al asfalto. Hace dos décadas fijó su residencia en este enclave céntrico, un entorno urbano y bohemio que le permite hacer vida de barrio y mantener los pies en la tierra tras apagar los focos de los rodajes y los escenarios.

Un sofá "mullidito" y libros

A pesar de su habitual celo por proteger su intimidad, fue ella misma quien abrió las puertas simbólicas de su salón durante una distendida charla en el pódcast La pija y la quinqui, conducido por Mariang Maturana (29) y Carlos Peguer (28), a la que también acudió Paco León (52).

Así, lo que empezó como un comentario sobre una chaqueta de pana verde y el icónico sofá verde de la serie Aída acabó derivando en una confesión sobre cómo es realmente su casa.

Machi desveló que el epicentro de su salón es un sofá "en color nude, blandito, mullidito... con un topper". Y, sobre todo, "cómodo porque hay muchísimos cojines". Una pieza pensada para vivirla y descansar, no solo para mirarla.

Cuando Carlos le preguntó sorprendido si toda la vivienda seguía esa estética uniforme en tonos beige, la actriz lo descartó al instante: "No. Tiene de todo. Hay colores neutros, hay vigas de madera... Hay palos. Yo vivo en Malasaña y es un piso típico de Malasaña".

Y remató el retrato con tres pinceladas que definen el alma del inmueble: "Es un piso antiguo. Mucho libro, mucha madera", además de "un sillón rojo de repente" que rompe la calma cromática y aporta carácter propio.

Vistas de Malasaña, en Madrid. iStock

Malasaña, precios al alza

La elección de este refugio encaja como un guante con la esencia de Malasaña, oficialmente integrado en el barrio de Universidad, dentro del distrito Centro.

Famoso por haber sido el epicentro de la Movida madrileña en los años ochenta y por conservar hoy su espíritu alternativo, artístico y castizo, el barrio destaca por sus calles estrechas, comercios históricos, teatros independientes y cafés con solera.

Entre sus principales puntos de interés histórico y cultural sobresalen la emblemática plaza del Dos de Mayo —escenario del levantamiento popular de 1808 y presidida por el arco del antiguo cuartel de Monteleón—, el Museo de Historia de Madrid (con su espectacular portada barroca de Pedro de Ribera), la iglesia de San Antonio de los Alemanes, el Centro Cultural Conde Duque o templos escénicos como el Teatro Lara.

Plaza del Dos de Mayo, en Madrid. Mario Elias Munoz Valencia | iStock

Esa mezcla única de patrimonio, vida cultural y ubicación privilegiada ha disparado su cotización inmobiliaria en los últimos años.

Actualmente, el precio medio de la vivienda en esta zona del centro de Madrid ronda entre 6.800 y 7.200 euros por metro cuadrado (con variaciones según la calle y el estado de rehabilitación de la finca), lo que situaría un piso antiguo de unos 100 metros cuadrados como el de Carmen Machi alrededor de los 700.000 euros.

Una inversión con solera para un hogar donde la ganadora de un Goya por su papel de Merche en Ocho apellidos vascos comparte su día a día junto a su pareja, un músico llamado Vicente con el que mantiene una relación desde hace más de dos décadas.