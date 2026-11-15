Massiel revela que se sometió un aborto clandestino en la mesa de comedor de su casa 15 días antes de su boda

El testimonio de Massiel (78 años) en televisión ha puesto palabras a uno de los episodios más duros y desconocidos de su vida.

La cantante ha contado por primera vez que se sometió a un aborto clandestino apenas 15 días antes de su boda con Luis Recatero.

La intervención se practicó en la mesa del comedor de su propia casa, a plena luz del día y sin anestesia. "Me salvó de una ruina emocional", ha confesado sobre la mujer que la ayudó.

La artista ha acudido a ¡De sábado!, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, para romper un silencio que había mantenido durante décadas. No se lo contó a sus padres. Tampoco a sus amigos. Solo su hijo conocía la historia, y se la reveló hace apenas dos años. Ahora ha decidido hacerla pública. "Quería que se supiera", ha explicado.

Un aborto en el comedor

Massiel ha reconstruido aquel episodio con detalles que muestran la situación de desamparo en la que se encontraba.

Corrían los finales de los años sesenta. Tras éxitos musicales como La, la, la o Rosas en el mar, era una de las mujeres más famosas de España, pero tenía poco más que una salida para afrontar un embarazo que no deseaba y un matrimonio en el que no confiaba.

La interrupción del embarazo estaba prohibida y castigada en España. Algunas mujeres con recursos viajaban a Londres para abortar. Ella no podía permitirse esa opción a tan pocos días de la boda.

"Tú me ves a mí 15 días antes de casarme, que es cuando tomo la decisión de que no quiero tener ese hijo porque sabía que ese matrimonio no podía durar, yéndome a Londres", ha recordado ante las cámaras.

En lugar de viajar, recurrió a la madre de una amiga, una comadrona que vivía fuera de Madrid. Ha preferido no revelar su identidad, pero no ha ocultado el agradecimiento que siente hacia ella. "El favor que me hizo esa mujer no tengo cómo agradecérselo, porque me salvó de una ruina emocional. Me salvó de muchas cosas porque me hizo sentirme fuerte".

La mujer tardó 24 horas en llegar a Madrid. La intervención se realizó en el comedor de su casa, sobre una mesa de caoba y en plena jornada. La cantante ha explicado que la comadrona necesitaba luz para trabajar. Por eso, bajaron los estores para evitar que los vecinos pudieran ver lo que ocurría.

"No es lo mismo irte ahora a una clínica donde te sedan, donde te anestesian ligeramente, que hacértelo en la mesa del comedor de tu casa, por muy de caoba y muy victoriana que sea, y a pleno día, porque es cuando ella veía bien", ha relatado.

La comadrona se quedó a dormir con ella aquella noche. No la acompañó a la boda, aunque sí acudió su hija. Massiel ha recordado en qué condiciones llegó al enlace: "Con la ojera hasta aquí, y no hay una sola foto donde se me vea sonriendo". Sabía que aquel matrimonio no tenía futuro, pero la dimensión social de la ceremonia hacía muy difícil dar marcha atrás.

Massiel Eric Koch

Un matrimonio precipitado

La historia de Massiel y Luis Recatero comenzó antes de que la cantante se convirtiera en una estrella internacional.

Él era hermano de una de sus mejores amigas y ejercía como cirujano plástico. Tras su victoria en Eurovisión en 1968, la artista se casó con él en noviembre de 1969, en la iglesia de San Pedro Mártir de Alcobendas. Tenía 22 años. Años después reconocería que aquella boda fue uno de los mayores errores de su vida.

La ruptura sentimental llegó muy pronto. Apenas once meses después del enlace, Massiel decidió abandonar el domicilio conyugal.

Sin embargo, la separación no puso fin legalmente al matrimonio: en aquella España todavía no existía la ley del divorcio. La cantante tampoco consiguió entonces la nulidad matrimonial, una circunstancia que condicionaría su vida posterior.

Massiel GTRES

Una boda marcada por el miedo

La cantante también ha hablado del maltrato que sufrió durante su relación con Recatero. Ha descrito a su expareja como un hombre violento y ha reconocido que llegó a temer por su vida. "Me podía haber matado de una paliza", ha asegurado.

Uno de los episodios más angustiosos ocurrió cuando él regresó a casa después de haber bebido. Massiel se encerró en una habitación para protegerse. Él comenzó a golpear la puerta con fuerza, intentando echarla abajo. Ella permaneció dentro, sin saber cómo iba a terminar aquella situación.

La artista ha contado que llegó a abrir la ventana para que los vecinos escucharan lo que estaba sucediendo. Al amanecer, cuando oyó a una vecina tendiendo la ropa, le pidió que avisara a su suegra. Cuando esta llegó y vio los muebles destrozados y los daños en la puerta, Massiel le pidió que se llevara a su hijo. Era el final de la convivencia.

La luna de miel en México tampoco mejoró las cosas. Según ha relatado, Recatero mantuvo relaciones sexuales con tres mujeres canadienses durante el viaje.

Poco después, una oferta profesional terminó de confirmar que sus expectativas de vida eran incompatibles. Cuando recibió la propuesta de trabajo, él reaccionó con una frase que Massiel no ha olvidado: "Tú eres mi mujer y tienes que estar aquí para hacerme la cena".

Massiel GTRES

Un secreto familiar

Massiel ha explicado que durante décadas no fue capaz de compartir lo ocurrido. Ni siquiera se lo contó a sus padres. Su hijo fue la única persona de su entorno familiar que conoció el aborto clandestino, y lo supo hace aproximadamente dos años.

La decisión de hablar ahora también está relacionada con los problemas de salud que ha atravesado en los últimos tiempos, entre ellos un cáncer, un atropello y una lesión reciente en las costillas.

La cantante lleva años recibiendo propuestas para escribir sus memorias, pero no sabe si tendrá tiempo de hacerlo. Por eso ha querido dejar constancia de su historia en televisión.

Su relato dibuja una etapa en la que la fama no la protegió de nada. Massiel era una de las artistas más populares del país, pero afrontó en soledad un embarazo no deseado, un aborto clandestino y una relación marcada, según su testimonio, por el miedo y la violencia.