Juan Pardo, homenajeado por su hija Lys al cumplir 84 años: "Es un orgullo cantar sus canciones y seguir disfrutando de él"

Charlar con Lys Pardo, la hija del célebre compositor Juan Pardo (84 años), es reconciliarte con el término familia -esa empresa tan compleja-, con la vida; es un canto al optimismo, a la concordia. En tiempos de guerras familiares en el papel couché, Lys es la calma y el amor.

El amor de una hija hacia un padre. También, el orgullo y la admiración. Lys Pardo conversa con EL ESPAÑOL a las puertas de hacer realidad un proyecto especialísimo, el más bonito de su carrera -también musical-: una gira homenaje cantando las canciones de su padre.

A su lado, su marido y razón de amor, Fernando. El hombre de su vida, con el que comparte tiempo y horas de curro: la vida entera. Lys desliza que su padre, que acaba de cumplir 84 años, está estupendo, disfrutando a tope de la jubilación.

Le encanta la pintura, y vive a caballo entre Madrid y Galicia. Hablar con Juan Pardo, palabra de su hija, es un lujo, pues tiene una memoria de elefante. Dice Lys que no hay cosa que más le guste que ir a visitarlo, sentarse a su lado y escuchar al padre y al genio: esa fuente de sabiduría.

Lys, cuéntenos en qué consiste ese homenaje tan bonito a Juan Pardo, su padre, que están preparando.

Estamos en ello. Lo estamos preparando ya para, bueno, para el próximo año, que es ya. Con muchísima emoción y muy contentos.

Será una gran gira por toda España. ¿Lo están llevando a cabo a través de su grupo, Xuntos pola Música?

Sí, a ver, tenemos varias cosas. Es que tengo como varios proyectos a la vez. Xuntos pola Música ya lo hemos hecho. Es como una especie de grupo, por así decirlo. En este grupo está Antonio Barros, que es un cantante magnífico, que ganó un concurso del sucesor de Juan Pardo en Galicia.

Fue muy curioso cómo empezó la cosa, porque yo fui a un programa de televisión que iban a mostrar al sucesor de Juan Pardo, había varios cantantes gallegos maravillosos, y cuando escuché la voz de Antonio dije: 'Bueno, es que este es, o sea, maravilloso'. Me encantó.

Lo conocí ahí en el programa y él ganó el programa, obviamente. Entonces empezamos a hablar: 'Oye, ¿por qué no hacemos pues como un grupo?'.

Lys, la hija de Juan Pardo. Facilitada a EL ESPAÑOL.

Mi marido, Fernando Calderón, que es guitarrista; yo, como cantante; Antonio, también como cantante; y Alma, que es la mujer de Antonio Barros, que toca el piano y canta maravilloso.

Entonces, pues nos juntamos, hicimos un proyecto fantástico por España y, sobre todo, por Galicia. Unos conciertos súper emotivos haciendo todo el repertorio de mi padre.

Qué bonito y, además, quién mejor que usted: quién mejor que su hija.

Hombre, claro, porque además lo bonito de esto es, aparte de las canciones que ya te llevan a unos sitios maravillosos y te dejan enamorado, contar anécdotas. Contar lo que la gente no conoce.

Al final acercas muchísimo más la música a la gente, que es lo bonito. Eso es una cosa que estamos haciendo ya. Ya lo tenemos en marcha, pero yo estoy preparando en teatros un espectáculo muy especial, más de teatro, porque el teatro siempre tiene otra magia.

Totalmente.

Tiene otra cercanía con el público. Ya no sólo son las canciones; es contar anécdotas, hablar, de repente sales al público, te metes entre las butacas y cantas con la gente. O sea, puedes hacer cosas mucho más chulas, y ese es el proyecto que estamos haciendo ya para a partir de enero.

Que eso va a ser mágico, con sorpresas muy emotivas, muy bonitas y con una magia muy especial, y con eso estamos ilusionadísimos Fernando y yo.

Fernando y usted, hay que explicar, son marido y mujer.

Fernando es mi marido, y es el director musical de todo lo que hago. Bueno, somos Fernando, yo, Lys, pero también mi padre, porque todos los proyectos que tenemos siempre vamos a papá. 'Papá, invítanos a tomar una cervecita'. 'Mira, estamos pensando esto, ¿qué te parece?'.

Y siempre tiene una idea. Qué te voy a contar de escenarios que no conozca mi padre. La gente conoce al cantante, pero también fue productor, arreglista, compositor, o sea, es una persona que tiene en la cabeza tanta música, tanto teatro, tanto show...

Juan Pardo junto a su hija, Lys, y la cantante Paloma San Basilio. Gtres

Tanta vivencia... Tiene 84 años recién cumplidos. Está jubilado, lleva una vida retirada entre Galicia y Madrid. ¿Cómo es su día a día?

Sin parar. Le encanta la pintura. Fue muy gracioso porque él se jubiló hace ya unos años, hace como 20 años. Yo tuve la gran suerte de hacer la última gira que hizo él, de corista. O sea, yo ahí aprendiendo detrás, viendo al mejor.

Desde que se jubiló, le gusta la pintura. Decía antes 'es que yo no me veo capaz'. Le encantaba la pintura, pero claro, imagínate, teniendo a Picasso como amigo, ¿sabes?".

Siempre estar rodeado de gente tan buena y tan creativa... Él dijo 'Bueno, pues ahora que me jubilo, ¿por qué no?'. Y se puso. Mi padre si hace algo lo hace al 100%.

Ha hecho unas pinturas increíbles, además ha pintado a todos sus amigos; a Picasso, a Rocío Jurado... Ha hecho una serie de cuadros tan bonitos...

¿Ha contemplado exponerlos?

Expuso una vez, lo que pasa es que siempre era con la condición de no tener que estar. Porque una vez que se jubiló, dijo: 'Mira, yo quiero estar tranquilo, quiero estar del otro lado, ¿sabes?, vivir un poquitito más relajado'. Entonces, no le apetecen cosas que sean muy públicas.

Ten en cuenta que ha sido amigo de todos los periodistas de la época. Imagínate si de repente, pues, le da una entrevista a uno y a otro no. Decía: 'Me matan'.

¿Ha llegado Juan Pardo a plantearse publicar sus memorias?

No, no. La verdad es que nos cuenta cosas siempre y es un lujo, porque cada vez que vamos, digo: 'Venga, ponme una copita, a ver, papá, vamos a charlar'. Y te empieza a contar esas anécdotas maravillosas y nosotros siempre apuntamos todo.

Son cosas maravillosas porque claro, lo que ha vivido mi padre han sido unas épocas mágicas de la música.

Qué lujo poder tenerlo y poder disfrutar de un padre como el suyo.

Sí. Además, lo estamos disfrutando ahora que está sereno y tranquilo. La juerga la hacemos nosotros ahí en casa, porque siempre está Fernando. 'Fernando, saca la guitarra, venga, pum', le digo. Y nos ponemos a cantar. Trabajo es cuando me mete caña a mí.

Debe ser tremendo ser su hija en ese sentido...

No, es maravilloso. Pero ojito, ¿eh? Porque mi padre es muy recto en el trabajo. Hay que hacer las cosas muy bien, entonces yo sé que cuando mi padre me dice: 'Esto está bien', es que está muy bien.

¿Cómo es ser hija de Juan Pardo y dedicarte a la música?

Pues para mí, una maravilla, ¿qué quieres que te diga? Porque yo siempre saco lo bueno de todo. A veces me preguntan: 'Oye, habrá sido bueno, pero también malo'. En unas cosas habrá sido bueno, porque te abre puertas, y en otras malo, porque la gente te compara.

Hay quien me dice 'Bueno, es que no cantas como tu padre'. Y yo respondo: 'Bueno, es que si cantase como mi padre daría mucho miedito porque soy mujer'. O sea, yo tengo voz de mujer. Partiendo de esa base... y me río porque, claro, soy diferente.

Mi padre me ha inculcado toda la vida esto: 'Lys, no imites. Tú eres tú y si imitas nunca vas a ser tú. Si gustas con lo que tú haces, fenomenal. Tendrás tu personalidad y tal; y si no gustas, pues mala suerte'. Solo puedes llegar a la gente con la verdad, con la sinceridad, y es la única manera.

Usted le da su toque a sus canciones, le imprime su personalidad...

Así es. Obviamente, no voy a deformar las canciones que gustan tanto, pero meterles un toque sí. Para mí es todo un orgullo.

Cambiando de tercio, ¿cómo se conjuga el trabajo con la vida personal teniendo a su marido a su lado?

Lo que a veces nos preguntan es: 'Bueno, ¿y estáis 24 horas y no os queréis matar?'. Mira, tenemos la gran suerte de llevarlo muy bien. Claro que de vez en cuando tenemos tiras y aflojas, pero eso ya es como cualquier pareja, espero.

En general es maravilloso, porque nos entendemos tan bien. Este trabajo es muy agotador. De repente, te descoloca mucho, ¿sabes? Y bueno, por lo menos estamos los dos igual de descolocados. Nos entendemos muy bien. Soy una gran afortunada porque tengo mucha suerte en la vida.

Qué bonito poder decir eso; ser consciente de ello.

Hay mucha gente a la que le pasan cosas maravillosas y está quejándose todo el día. Ese no es el camino. Dentro de lo que te da la vida, hay que hacerlo lo mejor posible. Siendo positivo por lo menos se nos va a pasar el tiempo más divertido, ¿no?.