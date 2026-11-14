El restaurante italiano donde para a comer Felipe González en Madrid: un oasis con jardín en pleno barrio de Salamanca

El barrio de Salamanca no solo concentra las tiendas de moda más exclusivas de la capital y la cercanía señorial del parque de El Retiro; también acoge los santuarios gastronómicos donde confluyen el poder, la política y la cultura.

En el número 18 de la calle de Velázquez se ubica Numa Pompilio, el restaurante italiano que se ha consolidado como un discreto refugio para el expresidente del Gobierno Felipe González (84 años), que ha visitado este establecimiento, así como una parada predilecta para estrellas del espectáculo de la talla de Rosalía (34) o la actriz Úrsula Corberó (37).

Este establecimiento, integrado en el prestigioso sello hostelero del Grupo El Paraguas, concibe la experiencia culinaria como una inmersión estética integral. Su arquitectura y ambientación evocan la estampa de una distinguida villa italiana, capaz de trasladar al comensal a otra época y latitud a través del gusto y de la vista.

Felipe González. GTRES

Sus amplios salones interiores respiran la atmósfera solemne y refinada de los grandes clubes de la Europa clásica, adornados con mobiliario de época y piezas ornamentales de gran formato.

La joya de la corona es su imponente patio ajardinado, un oasis verde en pleno asfalto madrileño donde la discreción convive con un ritmo de cocina frenético que fusiona el recetario tradicional de la bota itálica con técnicas contemporáneas.

Tradición y lujo

La propuesta gastronómica de Numa Pompilio huye de los tópicos habituales. Su carta de entrantes abre el apetito con bocados delicados como la flor de calabacín en tempura, la clásica parmigiana de berenjena, un refinado vitello tonnato o la combinación de stracciatella con tomate y botarga de mújol.

Quienes se inclinan por matices marinos cuentan con el mosaico de carabineros, el salpicón de bogavante con tomate datterini o el tartar de salmón y aguacate aromatizado con mayonesa de lima al tomillo.

El capítulo de pastas y arroces constituye el auténtico corazón del restaurante. La pasta fresca de elaboración artesanal se luce en creaciones con personalidad como los raviolones de rabo de toro, los papardelle con perdiz o los panzerotti rellenos de pera aderezados con salsa de gorgonzola y nueces.

Junto a ellos brillan emblemas clásicos ejecutados con rigor, como los spaghetti alla carbonara tradicional y los linguine bañados en pesto de pistacho.

La técnica y el espectáculo en sala cobran un protagonismo singular con el salteado de tagliolini con setas, terminado a la vista del cliente directamente dentro de una imponente rueda de queso pecorino romano.

A su vez, el horno y los fogones entregan platos de hondo calado que van desde las singulares lasañas de faisán o de calabacín y alcachofa hasta los canelones de pato y los risottos, disponibles tanto en su versión marinera como en la contundente combinación de boletus con foie.

Para las ocasiones más exclusivas, el local reserva propuestas centradas en el caviar Beluga (en latas de 50 o 100 gramos) y unos sofisticados tagliolini al gin y caviar preparados en la propia mesa.

Carnes y pescados salvajes

La despensa de tierra y mar mantiene el mismo nivel de exigencia. En el apartado de pescados destacan la dorada al acqua pazza, la lubina salvaje con cremoso de manzana e hinojo, el lenguado al limón de Capri y el tradicional guazzetto de frutos de mar servido con focaccina al romero.

Entre las carnes, el menú exhibe cortes seleccionados y elaboraciones nobles: desde la singular orecchiona de vitello y el solomillo al Barolo con foie, hasta un chuletón de Angus o el lomo alto madurado durante 40 días con guarnición de patatas baby al romero.

Composiciones como el carpaccio de ciervo ahumado con pecorino y vino Marsala ilustran la vocación de una cocina que apuesta por contrastes intensos y elegantes.

La velada se completa con una cuidada selección de postres y helados artesanos, escoltados por una propuesta de coctelería pensada para extender la sobremesa. Entre el magnetismo de su atmósfera de villa clásica, el sigilo que busca la guardia política y el eco de los grandes nombres del espectáculo, Numa Pompilio se mantiene como una de las mesas más codiciadas de la capital.