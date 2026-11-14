De su madre, Ángela Ruiz de Loizaga, a su padre exjugador de voleibol: la familia que arropa a David Serrato tras su cáncer

Son unas horas complicadas para uno de los matrimonios más queridos y estables del panorama nacional: el formado por Irene Villa (47 años) y su marido y razón de amor, David Serrato (50). Tras días de espera e incertidumbre, un diagnóstico se ha impuesto: David tiene cáncer.

El propio coach ha revelado este pasado viernes, 13 de noviembre, que el mismo linfoma que sufrió en 2007 ha retornado "con más fuerza". Han sido semanas durísimas en las que David ha estado ingresado en un hospital de Soria, haciéndose pruebas. Una biopsia ha acabado con la duda.

Serrato encara este trance con gran optimismo y esperanza. Confía en su equipo médico; saldrá adelante y superará este revés, como ya lo hizo hace 19 años. Amor, desde luego, tiene a raudales. A los pies de su cama de hospital no ha faltado nadie de su entorno más íntimo y familiar.

Irene y David junto a sus respectivos padres. (Los de la derecha de la imagen son los padres de Serrato). Facilitada a EL ESPAÑOL.

Más allá de su vida en Madrid junto a Irene, David Serrato cuenta con el respaldo permanente de sus raíces en Castilla y León. Sus padres, José Miguel Serrato y Ángela Ruiz de Loizaga, representan el ancla familiar más potente del empresario.

Matrimonio discreto, alejado por convicción del foco mediático pese a la proyección pública de su hijo y su nuera, ambos encarnan los valores del esfuerzo, la sobriedad y la unión familiar que han marcado la educación de David desde su infancia en Soria.

Irene Villa, en conversación con EL ESPAÑOL, destaca en concreto la implicación del progenitor de David. "Mi suegro está todo el día cuidándole en este proceso y en el primero. De hecho desde el primer linfoma es voluntario de la Asociación Española contra el cáncer".

La figura de José Miguel Serrato no es del todo anónima y, desde luego, no queda sólo reducida a ser el padre de David: José Miguel cuenta con un prestigio indiscutible dentro de la historia del deporte español.

Irene Villa y David Serrato. Cedida.

Padre del empresario, Serrato es una auténtica institución en el universo del voleibol nacional, disciplina a la que ha dedicado décadas de trayectoria técnica y formativa al más alto nivel.

A lo largo de su carrera en los banquillos, ejerció como seleccionador nacional de voleibol y firmó uno de los mayores hitos del deporte base español al proclamarse campeón del mundo júnior, un logro histórico que cimentó su reputación como formador de talentos.

Esa mentalidad competitiva, acostumbrada a gestionar la presión y a trabajar en equipo ante los retos más exigentes, define hoy el espíritu con el que respalda a su hijo en su batalla contra la enfermedad.

Por su parte, Ángela Ruiz de Loizaga constituye el contrapunto sereno y el corazón organizativo de la familia. Siempre pendiente del bienestar de los suyos, su cercanía constante aporta calma y estabilidad emocional en un momento clave para su vástago.

Uno de los días más felices y emotivos para Ángela fue cuando llevó a su hijo del brazo el día que se dio el 'sí, quiero' con Villa. En la línea familiar, especial mención merece Cristina Serrato, hermana de David y a la que está muy unido.

La relación entre ambos hermanos trasciende el mero parentesco para convertirse en una alianza vital marcada por la confidencialidad, la admiración mutua y una sintonía absoluta en los momentos trascendentales de sus vidas.

Una muestra imborrable de esa profunda conexión quedó grabada en el enlace matrimonial entre David Serrato e Irene Villa. Ese magno día, Cristina asumió un protagonismo muy especial al interpretar en directo el emblemático tema Hallelujah.

Cristina regaló a los novios y a todos los invitados uno de los instantes más conmovedores de la celebración. Aquel gesto musical evidenció la sensibilidad artística de Cristina y el papel central que desempeña en la vida de su hermano.

Irene Villa, David Serrato y Cristina, la hermana de éste. Cedida.

Cristina, como rezan sus redes sociales, es artista, apasionada de la música y "comunicadora del alma". En el plano profesional, está detrás de Plenipausia, un proyecto para resignificar la perimenopausia, la menopausia y la postmenopausia.

En lugar de verlas como una "pausa" o una etapa de pérdidas, propone vivirlas como una etapa de sabiduría, autonomía y bienestar integral. Sea como fuere, volviendo al plano familiar, Cristina, como el resto de la familia, ha estado ahí, al pie del cañón, al quite, en el hospital.

Mano a mano con Irene, las cuñadas han sabido componer un tándem maravilloso en torno al bienestar del coach.

Para David, amén de su familia más directa y de su unión matrimonial, hay tres personas que son importantísimas, capitales, en su vida: los tres hijos de Irene; Carlos, Gael y Eric, nacidos de su anterior matrimonio con Juan Pablo Lauro.

Serrato puede jactarse de haber conseguido un vínculo único y genuino con los hijos de Irene. La complicidad entre ellos es inmensa. Cuentan quienes lo conocen que David "ha sido una bendición en la vida de Villa, llegó en el momento idóneo y se ha hecho imprescindible".

Irene Villa y David Serrato. Cedida.

Serrato está recogiendo ahora todo el amor que él ha brindado previamente. "Creía que tenía problemas, pero cuando pierdes la salud te das cuenta de que solo tienes uno: recuperarla", ha asegurado Serrato.

Ha aseverado el coach, en esa línea, que cuando todo termine será una persona nueva, "con valores todavía más profundos, con más ganas de vivir, de amar, de compartir y de disfrutar de las pequeñas cosas".

Irene, a su vera, está fuerte, está entera y optimista. Eso sí, no esconde el mazazo: lo ha sido. "Estamos un poco en shock. Deseando que pase todo y confiando en su completa recuperación", confiesa a EL ESPAÑOL.

"La visualización de su cuerpo sano también juega a nuestro favor. Una prueba más para saber que se puede y seguir ayudando a tanta gente como lleva haciéndolo desde aquel primer linfoma", agrega. Desde luego, por actitud, por determinación y por garra, no va a quedar.