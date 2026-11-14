Jordi Wild, 42 años: "Hago pesas 4 días por semana y 1 de cardio. Como de todo y me encantan los batidos de proteínas"

Con más de seis millones de suscriptores y el pódcast de habla hispana más escuchado del planeta bajo el brazo, Jordi Wild (42 años) atraviesa uno de los momentos de mayor exposición mediática de su carrera.

Su nombre está en boca de todos tras haber logrado sentar frente a sus micrófonos a los principales líderes políticos de cara a las elecciones del 29N, con la única excepción de Santiago Abascal (50 años), que finalmente le dio plantón.

Y el próximo jueves, 19 de noviembre, debutará como invitado en el plató de El Hormiguero para presentar su primera novela de terror, La abadía sin ojos - Saint Ophiel.

Pero, al margen de la actualidad literaria y política, el creador de contenido catalán mantiene intacta la disciplina que lo ha definido durante años fuera de cámara: su relación innegociable con el entrenamiento físico.

Para él, en materia de cuidados personales no hay trucos milagrosos ni fórmulas secretas. "El deporte es mi vida", sentencia sin rodeos.

Durante su paso por La Timba, el evento organizado por Winamax, el youtuber de Manresa desgranó en declaraciones a Mundo Deportivo las claves reales detrás de su estado de forma.

Desveló así que no es aficionado a rutinas imposibles de gimnasio. Su método se apoya en la constancia, el entrenamiento de fuerza y una alimentación intuitiva, sin obsesiones con la báscula.

Gimnasio y bicicleta estática

La estructura semanal de Jordi Wild está perfectamente definida y apenas admite excusas.

Su base es el trabajo muscular: "Yo hago pesas cuatro días a la semana y luego un día de cardio. Depende también de lo que esté buscando, pero cuatro días pesas no me los quita nadie" confiesa.

Para la sesión aeróbica tiene un aliado claro dentro de casa: la bicicleta estática. Y detrás de esa elección hay dos motivos muy prácticos: el clima de su ciudad natal y su enorme popularidad.

"En invierno hace mucho frío en Manresa. Salir fuera para mí a correr es jugármela un poco. Si me cruzo con un grupillo y tal que me reconozcan, puede que me interrumpan", ha reconocido.

La afición deportiva que lo acompaña desde niño en las calles manresanas, cuando alternaba el fútbol en el patio con el baloncesto entre amigos, deporte que sigue con orgullo a través del equipo local en la máxima categoría nacional.

Los batidos de proteínas

Si en el gimnasio es metódico, en la mesa apuesta por el sentido común. Wild rechaza de plano las dietas extremas o pesar cada gramo que se lleva a la boca: "Yo como de todo... Solo pesé un tiempo la comida cuando quise ponerme más grande, pero no me sirvió, porque es una tontería. Tú conoces tu cuerpo. Yo ya sé cómo puedo adelgazar y cuando quiero engordar para volumen sé cómo hacerlo".

Tanto en sus entrevistas como en su pódcast, ha explicado que lleva una dieta sencilla, cotidiana y rica en proteínas - a base de pechuga de pollo, pasta con tomate o platos de brasería tradicional - , sin renunciar de forma puntual a una pizza o una hamburguesa, y situando habitualmente su comida principal alrededor de las tres y media de la tarde.

Para él, el problema nunca está en un capricho aislado, sino en abusar a diario de los ultraprocesados.

Dentro de esa rutina nutricional hay un producto al que guarda especial fidelidad: los batidos de proteínas. Hace tres años, durante una charla en The Wild Project, confesó abiertamente su entusiasmo por este suplemento.

"A mí los batidos de proteínas es un alimento que recomiendo a todo el mundo. A mí me encantan. A mi padre ahora lo obligo a tomar un batido de proteína al día porque él come muy poca carne, muy poca proteína, y es algo necesario", decía.

Convencido de los beneficios de este alimento "de laboratorio", añadía: "El batido de proteínas ayuda a ganar masa muscular, tiene hidratos y el sabor está buenísimo. Yo recomiendo este tipo de alimentos para gente que no come mucho o que no tiene tiempo para comer bien".