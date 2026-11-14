Dani Alves y Joana Sanz se separan tras 11 años de relación y una hija en común: "Ella se siente sola y ha dicho basta"

Una hija de un año y más de una década de historia compartida no han bastado para mantenerlos juntos. Dani Alves (43 años) y Joana Sanz (34) han decidido poner fin a su matrimonio después de once años de relación.

La noticia resulta especialmente inesperada porque llega poco más de un año después del nacimiento de Julieta, su primera hija en común, y cuando parecía que ambos habían conseguido dejar atrás la etapa más complicada de su vida.

Sin embargo, la modelo ha confirmado que están "en trámites de divorcio". Asimismo, ha señalado un motivo que apunta directamente al nuevo rumbo espiritual del exfutbolista.

Joana Sanz GTRES

El motivo de la ruptura

La ruptura ha sido adelantada por el periodista Javi de Hoyos en sus redes sociales, después de mantener una conversación con la modelo tinerfeña.

Según ha explicado el comunicador, Joana le ha reconocido que la creciente dedicación de Alves a la religión ha terminado por abrir una distancia insalvable entre ambos.

Ella no comparte sus creencias y, según explica, "se siente sola en muchas ocasiones" ante la transformación personal del brasileño. La separación estaría ya encaminada hacia el divorcio.

"Joana entiende perfectamente la fe de Dani Alves, pero la manera en la que ahora mismo él está optando por entregar su vida a la religión lo está separando de ella y de su hija. Y ha llegado un momento en el que ella ha dicho 'basta' y esto se acaba aquí", detalla de Hoyos.

Dani Alves y Joana Sanz Redes sociales. Instagram

La fe de Dani Alves

El exjugador del FC Barcelona ha encontrado en la fe evangélica el eje de su nueva vida. Su acercamiento a la religión comenzó durante el tiempo que pasó en la cárcel y, desde entonces, su implicación ha ido mucho más allá de una práctica privada.

Alves se ha convertido en una figura habitual en encuentros religiosos, participa en cultos y comparte públicamente su testimonio de conversión. Ha llegado incluso a viajar para predicar, una actividad que ha ocupado buena parte de su agenda en los últimos meses. El pasado mes de octubre, por ejemplo, participó en varios actos religiosos en Argentina.

Así, la noticia de la separación entre el exdeportista y su mujer vuelve a poner el foco en una relación que ya atravesó una crisis de enorme dimensión.

En enero de 2023, Alves fue detenido tras una denuncia por una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, por unos hechos ocurridos la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

El futbolista permaneció 14 meses en prisión. En marzo de ese año, mientras él seguía encarcelado, Joana anunció públicamente su separación a través de una carta en la que reconocía el daño que le había causado lo sucedido. Meses después, sin embargo, ambos retomaron su relación.

El proceso judicial también dio un giro decisivo. En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona condenó a Alves a cuatro años y medio de prisión. Pero el 28 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó por unanimidad aquella sentencia y lo absolvió al considerar que las pruebas no permitían desvirtuar su presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular recurrieron posteriormente el fallo ante el Tribunal Supremo.

Tras aquella etapa, la pareja parecía haber recuperado la estabilidad. Joana anunció su embarazo apenas tres días después de conocerse la absolución y, el 7 de octubre de 2025, ambos dieron la bienvenida a su primera hija.

Era un acontecimiento especialmente esperado después de las dificultades que la modelo había contado públicamente en su camino hacia la maternidad. La pequeña llegaba cuando Alves y Sanz habían decidido darse otra oportunidad y reconstruir su vida familiar.

Ahora, poco más de un año después de aquel nacimiento, la pareja vuelve a tomar caminos separados. Esta vez, según la explicación que Joana ha trasladado a Javi de Hoyos, el motivo no estaría en el pasado judicial del exfutbolista, sino en el presente que ha elegido para sí mismo: una vida volcada en la fe que, lejos de acercarlos, habría terminado por marcar una distancia insalvable entre ellos.