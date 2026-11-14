Antonio Carmona, roto tras la muerte de su tía Curra, la "segunda madre" que lo crio durante su infancia

Antonio Carmona (61 años) atraviesa uno de los golpes más duros de su vida. Su tía Curra, la mujer que lo crio y ejerció como su segunda madre durante su infancia, ha fallecido.

El exvocalista de Ketama ha querido despedirse de ella con una fotografía del álbum familiar en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes, acompañada de los acordes de "Tangos candongos con mi tío Pepe Habichuela", un guiño cargado de simbolismo tras la reciente muerte del patriarca de la guitarra flamenca, que sumió a toda la familia en un profundo duelo, y un verso que resume el momento: "Quien entiende la vida, a veces solo sueña".

El mensaje que acompaña la imagen va directo al centro de la pérdida. "Tía Curra, ya te estoy echando de menos… Gracias por regalarme una niñez preciosa a tu lado y también con el tío Tino. Te quiero", ha escrito el músico granadino.

Este adiós llega en un momento especialmente delicado para la saga de los Habichuela, que aún acusa el impacto del fallecimiento de Pepe Habichuela. La desaparición del maestro supuso un enorme varapalo para todo el clan, muy unido en torno a la música y a sus mayores, y vuelve a golpear ahora el círculo más íntimo del artista.

Para entender el alcance de la pérdida de su tía Curra hay que viajar hasta la infancia del cantante. Cuando sus padres, el guitarrista Juan Habichuela y Matilde Amaya, cruzaban el Atlántico para trabajar en América, era ella quien se quedaba al cargo.

"Mi madre y mi padre se iban a buscar la vida, a Argentina, a México… Entonces me dejaban con mi tía Curra. ¿Qué pasa con mi tía Curra? Que es mi segunda madre", confesó en una entrevista en EL ESPAÑOL.

Su hogar en el barrio madrileño de Campamento fue el refugio de una etapa que recuerda entrañable. "Yo era muy feliz. Iba mucho a la casa de mis tíos. Estábamos toda la familia. Estaban todos: mi tío Pepe, mi tío Luis... Ellos trabajaban en los tablaos", recordó en El Periódico de España.

Ese vínculo nunca se enfrió: el pasado mes de mayo, con motivo del Día de la Madre, Carmona publicó una fotografía junto a las dos mujeres que marcaron su crianza, su madre Matilde y su tía Curra. "Feliz Día de las Madres", decía en su post.

El respaldo de amigos

La reacción a la noticia ha sido inmediata. El perfil del artista se ha llenado de mensajes de pésame y afecto por parte de seguidores y compañeros de profesión que han querido arropar al clan Carmona tras este nuevo revés familiar.

Entre las muestras de apoyo destacan las de rostros muy cercanos al músico. La actriz Bibiana Fernández (72) le ha dejado un mensaje breve y directo: "Mi vida, cómo lo siento". También se ha sumado el humorista Jorge Cadaval (66), integrante de Los Morancos: "Un beso al cielo, tía Curra, y a toda la familia, Antonio".

Diana Navarro, por su parte, le ha escrito: "Lo siento mucho. Besos al cielo". El locutor de radio Tony Aguilar también le ha enviado un mensaje de condolencias: "Abrazo cariñoso".