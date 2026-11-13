El restaurante donde para a comer José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid: famoso por su cachopo de un metro cerca del Bernabéu

El mapa gastronómico del poder en Madrid no siempre se dibuja en reservados almidonados del barrio de Salamanca. A veces, la política busca el calor del guiso de cuchara, el compás de la sidra y la contundencia del norte.

Ocurrió a principios del pasado mes de octubre. Tras meses desaparecido de la primera línea y a la espera de que se resuelva en los tribunales el polémico capítulo judicial de las joyas, José Luis Rodríguez Zapatero (66 años) reapareció en un concurrido almuerzo de lunes en Chamartín.

No acudió solo. Compartió mesa con su exministro de Industria, Miguel Sebastián (69), y un reducido núcleo de confianza. El escenario elegido fue el restaurante Urumea, una trinchera del recetario asturiano situada en el número 7 de la calle Cochabamba, a apenas unos pasos del estadio Santiago Bernabéu.

Cachopo de un metro

Para el expresidente, con un arraigo norteño indiscutible por sus raíces leonesas y sus constantes escapadas a la cornisa cantábrica, la elección no obedeció al postureo, sino al apetito genuino.

En el restaurante Urumea no hay estridencias de diseño ni espumas de autor; manda la casa de comidas clásica de toda la vida, con barra viva, trato familiar y aromas de cazuela lenta.

El gran reclamo de la casa es un desafío culinario de proporciones monumentales: su célebre cachopo de un metro.

Diseñada para sentar a la mesa a cuatro o más personas, esta colosal pieza empanada al punto crujiente exacto se elabora en distintas versiones —desde el clásico de jamón ibérico hasta combinaciones con morcilla, fabada o el popular "tricachopo"—, acompañada siempre de una norma de cortesía: si la carne vence a la cuadrilla, se prepara en bandeja para llevar.

La comanda se apoya en la autenticidad sin desvíos de la cocina casera del Principado. La cuchara reina con la fabada asturiana de compango bien trabado, los callos melosos y, muy especialmente, su demandado cocido de puchero de los jueves, escoltados en la mesa por fritos de pixín, pastel de cabracho, chorizos a la sidra y frescas ensaladas de tomate con ventresca.

Todo ello regado con botellas de sidra natural y rematado con una trilogía de postres de antaño: requesón con miel, torrijas caseras y el infaltable arroz con leche requemado a la pala de hierro.

En un entorno colonizado por franquicias y novedades efímeras al calor de la reforma del Bernabéu, Urumea resiste como un bastión de sabor y porciones sin complejos.

Entre platos descomunales, recetas de cuchara y la complicidad de viejos compañeros de gabinete, Zapatero encontró el rincón perfecto para dejarse ver en público lejos del ruido y de las polémicas que lo cercan desde hace meses.