Lucas renueva su imagen y su música, pero no logra vender su casa en Cádiz un año después de ponerla a la venta

Lucas González (44 años) afronta una etapa de cambios. El exintegrante de Andy & Lucas ha superado una nueva intervención para reconstruirse la nariz y prepara su primer disco en solitario.

El cantante volvió de Estambul la semana pasada, a donde había viajado para una revisión de su operación de nariz y para pasar nuevamente por quirófano para realizar algunos ajustes, incluida la colocación de un injerto de tejido.

Tras la intervención, Lucas explicó que el procedimiento formaba parte del plan médico y no respondía a una complicación. "Todo muy bien, todo muy sano, todo como tiene que ir", declaró a su regreso ante los medios de comunicación que le esperaban en el aeropuerto.

Lucas en su regreso de Turquía. Gtres

No será su último viaje, ya que tiene previsto regresar a Turquía en enero de 2027 para una nueva revisión y, si fuera necesario, un pequeño retoque alrededor de la nariz.

Aunque el proceso está siendo largo -se sometió a una primera cirugía en octubre de 2024-, el artista ha dicho que espera que, si no surgen imprevistos, "vuelva todo a la normalidad" pronto.

La recuperación coincide con un nuevo horizonte profesional. El músico está preparando Renacer, su primer álbum en solitario desde la separación de Andy&Lucas, y confía en lanzarlo a principios del próximo año.

Chalet en Conil

Mientras prepara su esperado regreso a la música, hay una cosa que se le sigue resistiendo y que no le deja romper con su etapa pasada. Se trata del chalet que el cantante posee en Cádiz y del que no consigue desprenderse.

En unos días va a hacer justamente un año desde que lo pusiera a la venta y a pesar de haber rebajado su precio inicial no hay nadie interesado en él.

Lucas colgó el cartel de 'se vende' por 1.200.000 euros, y a los seis meses hizo un ajuste de un 8 por ciento en el precio. Ahora el inmueble se anuncia en portales como idealista por 1.100.000 euros.

El precio está dentro del mercado en la zona para casas de sus mismas características, pero sí que es verdad que el nuevo inquilino quizás debería hacer una inversión mayor para reformar algunas estancias y modernizarlas.

Casa de Lucas en Conil de la Frontera. Idealsita

Lucas adquirió este inmueble, construido en el año 2000, tras cosechar sus primeros éxitos como cantante -Andy&Lucas llegaron a ganar 100.000 euros por concierto-. La cocina y los baños, por ejemplo, se han quedado desfasados.

Aun así la casa es una buena oportunidad por su excelente localización, ya que se encuentra en una de las urbanizaciones de lujo más demandadas frente a la costa atlántica. Además, está a tan solo un minuto a pie de la cala de Roche y a cinco minutos de la amplia playa de arena fina, que se extiende más de seis kilómetros hasta Chiclana.

Durante años este chalet fue el refugio del cantante, pero desde hace unos años tiene una nueva vida en Toledo junto a su pareja María José.

Vida en Toledo

Lucas y María José viven en Yeles. No tienen hijos en común, pero han formado una familia unida con los hijos de sus anteriores relaciones. Ella es madre de Álvaro y Triana; él, padre de un hijo llamado como él, Lucas.

María José regenta un centro de estética en la localidad manchega, mientras que el cantante es el director de una de las escuelas de música más prestigiosas de la zona. Son de amores es el nombre del centro, en homenaje a la canción que catapultó al grupo gaditano.

La escuela se encuentra en otro pueblo de Toledo, en Yuncos, y ofrece clases de música y danza para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Algunas de las disciplinas que se imparten son piano, guitarra, batería, cajón o violín; además de clases de baile como flamenco, sevillanas y bailes modernos. También tienen pilates y yoga.

Lucas ha logrado formar una gran familia junto a los profesores y los alumnos del centro. Todos ellos le agradecían hace un mes su dedicación y entrega en un vídeo compartido en redes sociales coincidiendo con el día de su cumpleaños.

"Gracias poner tanta pasión y corazón en esta gran familia que has formado y que crece cada día más. Peleando por un mismo objetivo juntos: '¡Que no pare nunca la música!".



