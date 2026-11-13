De una desconsolada Karina a José Manuel Parada y Alberto Closas: lágrimas y dolor en el último adiós a Helena Bianco

Justo nueve días después de hacer público que estaba luchando contra un agresivo cáncer neuroendocrino, la artista Helena Bianco fallecía en la madrugada de este pasado jueves, 12 de noviembre, a los 78 años, en Madrid.

Horas después de su triste muerte se abría su capilla ardiente en el tanatorio de Majadahonda, hasta donde se han acercado numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo para arropar a la familia de la cantante de El puente.

Entre los miembros dolientes, su hija, Sandra, y su adorado hermano, Alberto Vázquez; este último, devastado, no podía evitar derrumbarse al darle un emocionado último adiós ante las cámaras.

La cantante Karina, llegando al tanatorio. Gtres

Desolada, su compañera y amiga Karina (80), que sin poder contener las lágrimas ha desvelado que "hace menos de un mes que hablé con ella y no me dijo que tenía cáncer, pero me dijo que estaba malita. La noté débil".

"Solo hablamos por teléfono y aún me decía 'tengo que salir del hospital porque tengo que hacer unos trabajos', y digo, 'Helena, corazón, no pienses ahora en eso. Piensa en recuperarte y ya vendrá el momento de trabajar'. Qué penita", ha agregado Karina.

"Ha sido muy rápido. Nos vamos yendo ya todos los de mi generación. No tengo palabras. Sus canciones se nos quedarán en el corazón, ella, su melena bonita...", ha añadido, muy afectada, la intérprete de El baúl de los recuerdos.

Alejada de los focos desde hace tiempo, la cantante ha desvelado que ella, dentro de lo que cabe, "estoy bien gracias a Dios. Estoy con mi bastón porque me operaron de la cadera. Ya tengo una prótesis y, bueno, hago mis revisiones y de momento no estoy mal".

"Dios quiera que esté bien porque quiero ver a mis niños. A mis nietos crecer y el hijo mayor de mi hija Azahara, el año que viene hace la comunión y quiero estar para verle".

En otro orden de cosas, José Manuel Parada (72), íntimo de Helena Bianco, ha llorado su muerte, confesando que "me lo llevo tomando fatal durante todos estos días porque ya lo sabíamos. Es que Helena formaba parte de mi vida de muchos años".

José Manuel Parada. Gtres

El exconductor de Cine de barrio ha deslizado: "Yo la conocí cuando ella estaba en Los mismos y yo empezaba a trabajar en los medios de comunicación. Y desde entonces siempre estaba cuando la necesitaba y yo siempre estaba cuando ella me necesitaba".

"Ya no tengo casi lágrimas ni tengo casi palabras. Pero solo las palabras justas para decir que estoy muy orgulloso de haberla conocido, que se fue llena de vida, con ganas de hacer tantas cosas", sigue desahogándose Parada.

Y abunda: "Era un ejemplo de que se puede tener 78 años y seguir trabajando con ilusión y con ganas. Y me siento muy feliz de haber podido decirle hace solo tres días, cogiditos de la mano ya en el hospital... No me soltó la mano en toda la tarde".

"Poder decirle lo mucho que la quería, lo mucho que la admiraba y engañándola porque ella decía que tenía que ir ahora a América. Y diciéndole ya con el tratamiento de ahora te vas a poner bien. Sabía que le estaba mintiendo", ha concluido, entre lágrimas.

También Alberto Closas ha querido recordarla muy emocionado: "Yo tuve la suerte de trabajar con ella en el año 82 haciendo My Fair Lady y a partir de ahí mi amistad fue enorme ya no solo con ella, sino también con su hermano Alberto".

Closas prosigue, embargado por la emoción: "Yo creo que es una mujer que marcó toda una época en el mundo de la canción. Canciones que todos recordamos y que ojalá a partir de ahora sigan sonando como han sonado".

Alberto Vázquez, hermano de Helena Bianco. Gtres

"La recordaremos cantando, evidentemente, y más en casa que la música siempre está presente, con lo cual sus músicas siempre estarán... Hay que recordarla como era, sonriendo. Era maravillosa, maravillosa", ha reflexionado Alberto.

"Casi 50 años de amistad. Compañeros, desde que yo tenía 18 años. Y una familia de Valladolid. Conozco a todos sus hermanos. Alberto es como si fuera mi hermano también. Y bueno, aunque ya sabíamos que estaba muy malita", ha asegurado, por su parte, Marta Valverde.

"Aunque ella siempre ha sido muy vital. Y una persona que la misma fuerza que tenía en el escenario la tenía en la vida. Una luchadora, una mujer muy generosa. Ha estado trabajando hasta el último momento. Como Rocío Jurado, que estaba con cáncer y la tía ahí trabajando".

"Pues Helena es de la misma calaña, una diva de nuestro panorama musical, de distintas generaciones y que queda su legado ahí para que podamos recordarla con cariño, con admiración y con respeto merecidísimo, tanto ella como toda su familia", culmina Valverde.

También muy triste se ha mostrado Ana Arias, que ha revelado que "Helena fue mi primera repre y la quería mucho. Nos queríamos mucho. Todo el mundo la quiere".

"Era bondad, talento, alegría, generosidad, raudales... No sé, era una gran persona", ha destacado, afirmando emocionada que "Helena es eterna ya. La eternidad ha empezado hoy".

Malena Gracia (57), por su parte, ha pedido un homenaje a su altura, reivindicando que "Helena es una mujer súper buena persona, tan buena como artista. Y nunca hablaba mal de nadie. De esas personas que no tenía a nadie que no la pudiera querer".

Helena Bianco. Redes Sociales

"Una luchadora, una mujer que no ha parado de trabajar. Creo que eso tiene un mérito, se merece que la den... que es que en este país solo se da premios cuando unos se van. Pero un premio, un homenaje... Además ha dejado mucha música y hay que dar el reconocimiento".

Al borde de las lágrimas, Cristina Higueras también ha destacado su calidad humana, asegurando que Helena "era buenísima persona. Y además su música ha sido la banda sonora de mi vida. Tengo tantos recuerdos de las canciones de Los Mimos...".

Entre los rostros conocidos que han querido darle su último adiós también ha estado Kiko Hernández (50), que conmovido ha revelado que "mis hijas la adoraban".

"Cuando la contratábamos e iba a Melilla, se quedaba a lo mejor un día o dos días, pasábamos la tarde con ella. Y mis hijas saben todas sus canciones. Y vino a la comunión de mis hijas este año, en mayo, y estaba tan bien, y de pronto esta enfermedad", remacha el excolaborador de Sálvame.