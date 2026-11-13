David Serrato, marido de Irene Villa, anuncia que tiene cáncer: "El linfoma que sufrí hace 19 años ha regresado más fuerte"

Irene Villa (47 años) y su marido, David Serrato (50), han confirmado la peor de las noticias. Tras unas semanas ingresado en un hospital en Soria y numerosas pruebas médicas, una biopsia ha confirmado que el coach tiene cáncer.

La propia Irene ya había comentado hace unos días a EL ESPAÑOL que esperaba que los especialistas se equivocaran "porque todos nos hablan de linfoma", una enfermedad que David ya superó hace 19 años.

Ahora ha sido él quien ha hablado con la revista ¡HOLA! para confirmar que ha recaído y que "esta vez la enfermedad ha regresado con más fuerza". "Desde finales de junio de este año, mi vida empezó a cambiar. Comenzaron unos dolores que, poco a poco, han ido mermando mi capacidad para afrontar el día a día”, ha confesado Serrato.

Irene Villa y David Serrato. Cedida.

A principios del mes de octubre, la pareja tuvo que anular un viaje precisamente por este motivo. El matrimonio se disponía a hacer el Camino de Santiago, pero David tuvo que ser ingresado debido a su malestar en el hospital de Santa Bárbara en Soria, donde permaneció 15 días.

Tras un TAC, los médicos vieron que tenía unos trombos en los pulmones que podían haber tenido un fatal desenlace si no se llegan a tratar a tiempo. El origen de todo ello estaba en el linfoma, según han revelado el resto de estudios médicos. David ya superó un linfoma no Hodgkin en 2007 en estadio IV.

Primeras palabras de Irene

Este periódico se ha puesto en contacto con Irene Villa para saber cómo se encuentra después de este mazazo que les vuelve a dar la vida. "Estamos un poco en shock. Deseando que pase todo y confiando en su completa recuperación".

"La visualización de su cuerpo sano también juega a nuestro favor. Una prueba más para saber que se puede y seguir ayudando a tanta gente como lleva haciéndolo desde aquel primer linfoma", ha asegurado la periodista a EL ESPAÑOL.

Ella ha sido quien no se ha despegado del lado de su marido en su ingreso, dándole ánimos y transmitiendo en todo momento esa actitud positiva que Irene le nace de manera innata.

Irene Villa, Davis Serrato y una de las hermanas del cocha. Cedida.

Los amigos y familiares de la pareja también han estado al lado de la pareja. "Especialmente nuestras hermanas Virginia y Cristina Serrato que además le ayudó mucho a niveles más profundos de sanación porque se dedica a ello", explicó irene en una charla anterior con este medio.

Todos esperan que aquella primera vez, ahora David pueda superar de nuevo el cáncer. "Creía que tenía problemas, pero cuando pierdes la salud te das cuenta de que solo tienes uno: recuperarla", ha asegurado Serrato, quien afirma que cuando todo terminé será una persona nueva, "con valores todavía más profundos, con más ganas de vivir, de amar, de compartir y de disfrutar de las pequeñas cosas".