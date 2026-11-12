Así será el último adiós a Helena Bianco: doble despedida en Madrid y Valladolid y una petición expresa de la familia

Este jueves, 12 de noviembre, una tristísima noticia ha dejado destrozados a los familiares, amigos y admiradores de una de las voces más queridas de España: la cantante Helena Bianco ha fallecido a los 78 años, a causa de un cáncer neuroendocrino muy agresivo.

Ha sido Alberto, el hermano de la inolvidable voz de Los Mismos, quien ha anunciado el deceso, a primera hora de la mañana de este jueves. Helena estaba, dentro de la gravedad, con ánimos y ganas de vivir, pero no ha podido ser. La enfermedad ha avanzado rápido.

"Vuela alto, vida mía. Descansa. No tengo idea de cómo vivir sin ti", ha posteado Alberto, roto de dolor. Fue el pasado 4 de noviembre cuando se hacía público el diagnóstico de la artista. Nueve días después, su partida enluta los corazones de quienes la trataron y admiraron.

Helena será despedida en las dos ciudades que marcaron su vida, Valladolid y Madrid; la de nacimiento y la que la acogió. Así se ha trasladado a EL ESPAÑOL a través de su entorno. El hermano de Helena, y portavoz, ha trasladado todos los detalles de su último adiós.

En primer lugar, se le dará un responso en Madrid, en el Tanatorio Mémora Majadahonda. Allí podrán desplazarse todos los grandísimos amigos y conocidos que atesoró en vida Bianco, para despedirse y honrarla con su presencia, "a partir de las 12 de la mañana".

No hay que olvidar que la capital de España es clave, determinante, en la vida y obra de Helena Bianco. Gracias a su paso por la ciudad capitalina, la artista alcanza la gloria profesional y se consagra como una de las voces más laureadas del país a lo largo de su carrera.

Después de despedirla en Madrid, sus restos mortales viajarán hasta Valladolid, su tierra natal, su querida ciudad. "Mañana, en su tierra, Valladolid. Nuestra tierra", reza el escrito que ha compartido Alberto, el hermano de Helena, en redes sociales.

Helena Bianco. Gtres

En las últimas horas, desde que se ha hecho público el fallecimiento de Helena, su hermano Alberto se ha afanado en subrayar que, por favor, nadie envíe flores; que se realicen donaciones solidarias que ayuden a la investigación para curar el cáncer que acabó con la vida de Bianco.

Vázquez, nuevamente, lo ha dejado claro en un nuevo post de Instagram: "Por favor, no enviéis flores. Haced un donativo en su nombre a www.netsepana.org la fundación que cuida de los enfermos de cáncer neuroendocrino. Que este dolor sirva para el bien de otros".

Las últimas semanas de Helena

Las últimas semanas de Helena Bianco estuvieron marcadas por el empeoramiento de su cáncer neuroendocrino, una enfermedad que su hermano Alberto Vázquez describió como muy agresiva y resistente a los tratamientos.

Arropada por su familia, muy en concreto por su hermano Alberto, la artista se recluyó en su hogar y se centró en su delicada salud.

A comienzos de noviembre, la cantante tuvo que cancelar sus compromisos profesionales para someterse a quimioterapia; su entorno explicó que las molestias no remitían y que ella se encontraba cada vez más débil.

Aun así, el 10 de noviembre -dos días antes de morir- quiso dirigirse a sus seguidores para agradecerles las muestras de cariño, preocupación y apoyo recibidas, señalando que cada mensaje le daba fuerza para afrontar aquel momento tan delicado.

Su muerte se ha comunicado hoy, jueves 12 de noviembre de 2026. Bianco tenía 78 años y falleció en Madrid. La noticia ha provocado un duelo en el mundo de la música española, apenas días después de que ella misma hubiera hecho público su diagnóstico.