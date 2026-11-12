El significativo cambio en la única empresa activa de Carlos Marín (Il Divo) 5 años después: el paso al frente de su madre

Domingo, 19 de diciembre de 2021. Todavía con los estragos de la Covid-19 dando coletazos por el mundo. A última hora de ese día, los medios de comunicación, de aquí y de allá, recogieron el fallecimiento de uno de los barítonos más reconocidos de España: Carlos Marín.

El hombre que dio voz al grupo Il Divo perdió la vida en un hospital de Manchester a los 53 años. Con su deceso, el respetado artista dejaba un importantísimo legado musical y a una madre, Magdalena; una hermana, Rosa; y una exmujer, Geraldine Larrosa (48), rotas.

Lo que vino después por todos es sabido: una guerra sin cuartel entre la familia de Carlos -su madre y su hermana-, y la que fue su última pareja conocida y exmujer, Geraldine. En el centro del conflicto: la herencia y el legado del artista.

Carlos Marín, componente de Il Divo, falleció el 19 de diciembre de 2021. Europa Press.

Hoy en día, cinco años después, aquella disputa no se ha solventado ni un ápice a nivel judicial, según puede confirmar EL ESPAÑOL. Ni qué decir tiene en el plano íntimo y personal: ambos bandos se muestran inflexibles e irreconciliables: "Cada uno en su casa y Dios en la de todos".

Lo que sí ha cambiado, a mejor, es la exposición pública de la gresca: las dos partes del conflicto han decidido no radiar más sus cuitas y desavenencias; no, como se suele decir, agitar más el avispero.

En medio de esto, tanto la madre y la hermana de Marín como su expareja tratan de homenajearlo siempre que pueden. Larrosa, además, aprovecha su vertiente pública para hablar de Carlos, y ensalzar su vasta figura. Magdalena, la madre, lo recuerda cada día: en cada suspiro.

Cómo no; en cada pequeño gesto, en cada aniversario dolorosísimo. Cómo -sobre-vive una madre desgajada de un hijo. Hace unas semanas, coincidiendo con el 58 cumpleaños de Carlos, Magdalena y Rosa, la hermana del finado, lo visitaron en su tumba.

Como siempre, como casi todos los días. Ese 13 de octubre no cabía una flor más pertrechando sus restos mortales en el cementerio de La Almudena, en Madrid. El dolor de Magdalena no se mitiga con nada, pero estar cerca de su hijo le ayuda.

Magdalena Menchero, madre de Carlos Marín, en el cementerio de La Almudena, en 2023. GTRES

Además del litigio por el bien inmueble que Carlos dejó a su exmujer, y que ha sido fuente de discrepancias, EL ESPAÑOL ha querido analizar hoy, un lustro después, el estado de las empresas de Marín. Casi todas inactivas, salvo hoy; la única operativa.

Puntualizar, a este respecto, que el artista dejó su testamento principalmente en manos de su madre, Magdalena Menchero, designada heredera universal.

A lo largo de su trayectoria artística, Carlos Marín Menchero fundó tres sociedades. La primera, en 1999, llamada Espectáculos Tercer Milenio S.L, la única que sigue activa hoy.

Más tarde, en 2007, creó Trapp Entertainment SL; en 2019, hizo lo propio con Opera Diamond SL. En la actualidad, estas dos últimas empresas están, según se puede comprobar en el portal Informa, bajo el cartel de 'indicios de inactividad'.

Lo novedoso de este entramado societario viene de la empresa Espectáculos Tercer Milenio S.L. Constituida el 29 de noviembre de 1999, y con domicilio fiscal en Madrid, esta empresa tiene como objeto social "las actividades de contratación de espectáculos de artistas".

"(...) Tanto en España como en el extranjero, y la intermediación para contrataciones de servicios comerciales artísticos", se agrega desde Informa. Carlos Marín, en el momento de la creación, ocupa el cargo de Administrador Único.

No obstante, en octubre de 2025, un importante movimiento cambió su organigrama. Magdalena Menchero, la madre de Carlos, pasó a ocupar el cargo de Administradora Única; y su hija, Rosa, hermana del artista, ostentó el de Apoderada. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación?

Carlos Marín. Gtres

EL ESPAÑOL ha podido conocer que la familia de Carlos ha decidido mantener en vigor esta sociedad para, a través de ella, realizar cuantos homenajes y eventos surjan en torno a la memoria del barítono español. "Es como un tributo a él", expresan.

Desde que partió su hijo, su centro, su raíz, Magdalena Menchero sólo utiliza sus redes sociales -en concreto, su Facebook-, para encumbrar a su querido y malogrado vástago. Esa ventanita al mundo ventila su dolor, así como los mensajes de cariño que recibe.

Carlos se fue en medio del horror que supuso el coronavirus. Su trayectoria quedó truncada en diciembre de 2021. Durante una gira en el Reino Unido, el cantante contrajo la Covid-19 y tuvo que ser ingresado en el hospital Manchester Royal Infirmary.

Su estado empeoró y permaneció en la unidad de cuidados intensivos, intubado y en coma inducido.

Murió el 19 de diciembre, a los 53 años. Su fallecimiento dejó sumidos en el duelo a sus padres, Magdalena y Carlos, a su hermana Rosa María, a sus allegados y a sus seguidores de todo el mundo.

Guerra y cruce de reproches

Carlos junto a su exmujer, Geraldine. Gtres

Marín no tuvo hijos. Había estado casado con la cantante y actriz Geraldine Larrosa, conocida artísticamente como Innocence; ambos se divorciaron en 2009 y conservaron una relación cordial.

Tan estrecho era su vínculo que el artista lírico legó a su expareja una vivienda, valorada en unos 700.000 euros y gravada con una hipoteca superior a los 300.000.

Según publicó en su momento ABC, el artista dejó como heredera principal a su madre, Magdalena Menchero, pero el detalle de la propiedad en manos de quien fue su compañera sentimental abrió fisuras.

Así, la herencia abrió una profunda brecha entre Geraldine Larrosa y la familia del cantante. La interpretación de su legado enfrentó a ambas partes.

Larrosa pretendía recibir el inmueble libre de cargas, mientras que la familia defendía que no correspondía a Magdalena asumir la deuda. La disputa llegó a manos de abogados. Y ambas partes se cruzaron duras acusaciones públicas.

Rosa, hermana del barítono, arremetió contra su excuñada. Por su parte, la familia denunció un presunto acoso telefónico a la madre del artista, un asunto que, según sus declaraciones, llegó a derivar en la solicitud de medidas de protección.

Las diferencias también alcanzaron el terreno profesional y los derechos vinculados a la obra de Marín.

Geraldine Larrosa sostuvo que algunos vídeos y trabajos realizados durante su relación habían quedado registrados a nombre del cantante y aseguró que ambos tenían pendiente resolver los derechos de sus proyectos compartidos.

La familia, en cambio, defendió que Carlos era el único responsable creativo y artístico de su carrera, por lo que los derechos correspondientes debían recaer en su heredera.