El restaurante donde para a comer Alberto Núñez Feijóo en Madrid: cocina vasca tradicional y pintxos cerca del Palacio Real

Madrid hierve a las espaldas de las Cortes. Cuando el hemiciclo baja el telón, la verdadera política se negocia en manteles de hilo y barras de taberna.

Ocurrió en febrero de 2023. Tras una intensa sesión en el Senado, Alberto Núñez Feijóo (65 años) abandonó la Cámara Alta para cumplir una cita personal que llevaba meses en barbecho: un almuerzo a solas con su predecesor, Pablo Casado (45).

El punto de encuentro de ambos líderes del Partido Popular tuvo lugar en La Taberna del Alabardero, un clásico del Madrid de los Austrias situado en el número 6 de la calle de Felipe V, a medio camino entre la Plaza de Oriente y el Palacio Real.

Allí no hay estridencias de vanguardia. Manda el arraigo. Fundada en 1974 por don Luis Lezama, esta taberna histórica fue la piedra angular del Grupo Lezama, un gigante que hoy engloba una decena de restaurantes —entre ellos el Café de Oriente y La Botillería—, tres escuelas de hostelería presenciales, una academia online, líneas de catering y hasta un colegio.

Medio siglo después, su sede original sigue viva y fiel al recetario norteño, apoyada en una huerta propia en Aranjuez que nutre a diario sus fogones con verduras y frutas recién recolectadas.

El templo gastronómico despliega su encanto desde la entrada gracias a una doble barra concebida al más puro estilo de las tabernas de Euskadi.

Quien se asoma al mostrador encuentra bocados certeros como las anchoas de Santoña de calibre noble con caviar de tomate y piparra, la ensaladilla rusa Alabardero, croquetas melosas de jamón ibérico o la alabarda de txistorra de Arbizu ensartada con maestría.

La propuesta vegetal de barra añade notas de autor como las albóndigas de berenjena en salsa navarra con polvo de aceituna negra.

Para los salones interiores y las conversaciones de calado, la carta se inclina por el fuego pausado y los platos de cuchara. Las alubias blancas de Álava con almejas de Carril condensan ese diálogo entre la huerta y el Cantábrico, seguidas por una merluza en salsa verde impoluta y los arroces marineros.

En el apartado de carnes, manda el rabo de toro guisado a fuego lento, servido sobre parmentier con verduritas de temporada, junto al pixín crujiente napado con una bilbaína de ajetes y toques de americana.

La liturgia termina con un clásico insustituible. Nadie abandona la casa sin pedir la famosa Torrija Alabardero con helado de vainilla, un emblema dulce que lleva décadas conquistando a ministros, diplomáticos y viandantes.

Entre sus paredes barrocas y su olor a cazuela añeja, Feijóo ha encontrado el escenario en el que el sabor tradicional pesa más que el ruido de la actualidad.