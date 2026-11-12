Jordi Wild, 42 años: el psicólogo de apellido aristócrata y novia mexicana al que ha dado plantón Santiago Abascal

Una silla vacía, un micrófono apagado y un estudio en silencio. Así se veía este jueves el plató de The Wild Project. En cuestión de horas, el plantón de Santiago Abascal (50 años) a Jordi Wild (42) ha saltado de las plataformas digitales al centro del debate político nacional, convirtiéndose en la tendencia más buscada en redes como X.

El líder de Vox decidió cancelar de forma unilateral, y apenas unas horas antes de la grabación, su esperada entrevista dentro del especial electoral de cara al 29-N. Un desplante que deja incompleto un póker histórico en el que sí participan Pedro Sánchez (54), Alberto Núñez Feijóo (65) y Ada Colau (52).

La indignación del creador catalán no tardó en hacerse pública. A través de un comunicado en vídeo de tono visiblemente afectado, confesó sentirse "profundamente decepcionado" y calificó lo sucedido de "injusto y esperpéntico".

"Es un golpe para mí... Es una falta de respeto a mi trabajo", señalaba. El post, que hasta la fecha han visto 306.000 personas, ha logrado que el plantón de Abascal esté en boca de todos. Y también su nombre.

El 'esquinazo' de Abascal

Según relató Jordi Wild hace unas horas en su comunicado en vídeo, todos los candidatos —incluido Vox— habían firmado previamente un acuerdo de transparencia por el que Wild se comprometía legalmente a emitir las charlas íntegras, sin recortes ni edición.

Sin embargo, la noche previa a la grabación, el equipo de Abascal exigió un cambio radical tras su intervención en La Revuelta con David Broncano (41): según Wild, querían grabar ellos mismos la conversación y quedarse con los derechos audiovisuales en exclusiva.

Para el comunicador, aquello supuso una línea roja y "una falta de respeto" a días de documentación y preparación junto a su equipo de verificadores.

Aunque admitió que el trato personal del jefe de campaña fue educado, lanzó una lectura contundente sobre el trasfondo real de la renuncia: "Después de salir tan reforzados de La Revuelta, venir aquí era un riesgo. Saben que la charla iba a ir a puntos delicados políticos y de programa, y lo que quieren es minimizar riesgos".

El desaire amenaza con pasar factura al dirigente de Vox, que renuncia a un escaparate con una media de 2,6 millones de visualizaciones por episodio mientras el resto de aspirantes a La Moncloa sí han aceptado someterse al interrogatorio.

Orígenes nobles

Detrás de la figura mediática que hoy pone contra las cuerdas a los líderes políticos se esconde Jorge Carrillo de Albornoz Torres, nacido en Manresa en agosto de 1984.

Mucho antes de llenar titulares por sus duelos dialécticos, este catalán se licenció en Psicología por la Universidad de Barcelona, una formación que nunca llegó a ejercer en consulta pero que impregna su manera de leer a sus invitados frente al micrófono.

Además, su apellido encierra un curioso pedigrí histórico: por rama paterna desciende de una familia aristócrata cuyos antepasados ostentaron el título nobiliario del Ducado de Montemar con Grandeza de España.

Entre sus antepasados más destacados figura José Carrillo de Albornoz, duque de Montemar con Grandeza de España y III conde de Montemar. Este célebre militar español, que alcanzó el cargo de virrey de Sicilia, está reconocido como una de las grandes figuras castrenses del inicio de la etapa borbónica.

Jordi Wild, con su pareja, en una imagen de sus redes sociales. @jordiwild8

Discreta vida sentimental

Lejos de los focos, Wild mantiene un perfil mucho más reservado. En una entrevista con La Vanguardia confesó que su aspiración vital pasaba por tener "una pareja tranquila con la que viajar y compartir", descartando la paternidad.

Desde hace más de dos años mantiene una relación sentimental con una joven mexicana originaria de Monterrey, con la que posa feliz en algunos de sus posts... Y cuya identidad protege con sumo celo.

En el plano familiar, el comunicador sufrió uno de los golpes más duros de su vida en noviembre de 2024 con el fallecimiento de su padre a los 71 años, el entrañable "Papá Giorgio". La complicidad con su hijo durante años le había ganado el cariño unánime de millones de seguidores.

Superado el duelo y consolidado como un verdadero gigante de la comunicación independiente, tras el feo de Abascal, Jordi Wild acaba de demostrar que ni siquiera las campañas electorales escapan ya a las reglas de su estudio.

Las cifras lo avalan. A fecha de noviembre de 2026, el canal de YouTube de The Wild Project acumula más de 4.980 millones de visualizaciones totales y cuenta con unos 7,43 millones de suscriptores. Su tirón mediático es imbatible.

Premio Ondas en 2025

Su salto a la fama arrancó en marzo de 2013 desde una habitación cualquiera. Armado apenas con un teléfono móvil, abrió El Rincón de Giorgio, un canal de videojuegos, parodias y reacciones que hoy supera los 12 millones de suscriptores.

Aquel fenómeno juvenil evolucionó en enero de 2020 hacia The Wild Project, un formato inspirado en el estadounidense Joe Rogan (59) que ha terminado por consolidarlo como el "Joe Rogan español".

Por su mesa han desfilado desde estrellas del deporte y la música como Andrés Iniesta (42), Ilia Topuria (29) o Charlie Sheen (61) hasta referentes del periodismo y la literatura como Arturo Pérez-Reverte (74).

Su impacto le ha valido dos premios ESLAND y un Premio Ondas en 2025, además de permitirle publicar cinco libros de éxito, el último de ellos centrado en el género de terror.

Patrimonio millonario

Este imperio digital ha venido acompañado de un notable respaldo económico. El propio creador habló sin rodeos de su patrimonio durante una entrevista en el canal de YouTube del periodista David Jiménez (55).

Preguntado por el capital acumulado gracias a su trayectoria y al éxito de su pódcast, Wild respondió con total transparencia: "Exactamente no lo sé, pero debe estar, porque se puede contar patrimonio... entre tres y cinco millones, ahí vamos".