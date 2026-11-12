Muere Helena Bianco a los 78 años nueve días después de hacerse público que padecía un cáncer neuroendocrino

La escena musical española ha amanecido este jueves, 12 de noviembre, de luto tras confirmarse el fallecimiento de la cantante Helena Bianco a los 78 años.

La cantante vallisoletana no ha podido superar un agresivo cáncer neuroendocrino cuyo diagnóstico había trascendido públicamente hace poco más de una semana. En concreto, el pasado miércoles 4 de noviembre.

El deceso se ha producido a primera hora de la mañana de este jueves, y pone fin a una trayectoria artística de más de cinco décadas en las que Bianco se consolidó como una figura imprescindible de la canción ligera y del pop melódico nacional.

La encargada de trasladar la triste noticia a sus seguidores y compañeros de profesión, a primera hora de la mañana, ha sido su figura más cercana durante todo el proceso hospitalario: su hermano Alberto Vázquez.

Inseparable de la artista desde que se detectó la dolencia, Vázquez ha utilizado sus redes sociales para publicar un desgarrador mensaje. "Vuela alto, vida mía. Descansa. No tengo ni idea de cómo vivir sin ti", ha escrito junto a un emotivo fotomontaje en el que aparece abrazando a la cantante.

En este mismo comunicado digital, su hermano ha querido trasladar una petición expresa a quienes deseen rendir tributo a la artista en estas horas: ha solicitado que no se envíen coronas ni centros florales al tanatorio.

En su lugar, ha instado a realizar donaciones solidarias a nombre de Helena Bianco, cumpliendo así con la voluntad filantrópica que siempre caracterizó a la vocalista, y reclamando más fondos para investigar la dura enfermedad que ha acabado con la vida de la artista.

La rapidez con la que se ha producido el fatal desenlace ha conmocionado al sector cultural. Fue el pasado 4 de noviembre cuando la propia Helena Bianco rompió su discreción habitual mediante un comunicado oficial en su perfil de Instagram.

La artista Helena Bianco, en un acto público en 2025. Gtres

En aquella nota, la intérprete anunciaba que padecía un proceso oncológico que la obligaba a suspender de manera inmediata su agenda de conciertos y compromisos sobre los escenarios para centrarse en un tratamiento de quimioterapia.

Horas después de aquel anuncio, Alberto Vázquez intervino en directo en el programa televisivo Y ahora Sonsoles para arrojar luz sobre la gravedad clínica del cuadro. Confirmó que su hermana luchaba contra un "cáncer endocrino, un cáncer duro, muy agresivo".

Tal como avanzó Vázquez en aquella intervención, lamentablemente, el cáncer de la exvocalista del grupo Los Mismos no estaba respondiendo a las terapias aplicadas.

Pese al pronóstico adverso y al dolor por tener que apartarse de los micrófonos, Vázquez destacó entonces la extraordinaria entereza y generosidad de Bianco en el centro sanitario.

"Ella está muy triste por el momento artístico que se ha perdido y está sacando fuerzas de donde no quedan. Pero es pura energía, es puro amor a la vida y nos sigue sorprendiendo con su amor hacia todos los demás", manifestó.

La artista Helena Bianco. Gtres

Y agregó Alberto: "Desde el primer limpiador del hospital hasta el médico pasando por todas las ATS. No sé de dónde saca fuerzas para ser tan encantadora con todo el mundo".

"Ayer nos decía 'no os preocupéis tanto, no os preocupéis tanto'. Y nos da ánimos y nos consuela. Siempre pensando en los demás a pesar de que es un cáncer durísimo, terrible", concluyó el hermano de la artista su exposición en Atresmedia, muy emocionado.

Su último agradecimiento

El deterioro físico se aceleró de forma irreversible durante el inicio de esta semana. Sin embargo, apenas 48 horas antes de su muerte, el martes 10 de noviembre, Helena Bianco sacó fuerzas de flaqueza para emitir un último mensaje público a través de su compañía discográfica.

"Agradezco las muestras de cariño, preocupación y apoyo que estoy recibiendo estos días a mis amigos, compañeros de profesión, artistas, medios de comunicación y a todas las personas que os habéis tomado un momento para escribirme, preguntar por mí".

"Estoy atravesando un momento delicado y difícil, pero quiero que sepáis que cada mensaje, cada palabra de cariño y cada gesto de afecto me llegan profundamente y me dan muchísima fuerza y ánimo para afrontar esta etapa", remachó su escrito.