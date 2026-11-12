El lado más solidario de Willy Bárcenas: su concierto benéfico para los niños afectados por los terremotos en Venezuela

Taburete, la banda madrileña liderada por Willy Bárcenas (37 años) y Antón Carreño (31), será la protagonista de la séptima edición de Rastrillo 305, el festival benéfico que International Studies Foundation (ISF) celebra este sábado 14 de noviembre en el Historic Virginia Key Beach Park de Miami. La cita reunirá música en directo, gastronomía y un bazar de marcas locales e internacionales.

Taburete llega a Miami con El perro que fuma, su sexto álbum de estudio, y regresa a los escenarios tras el primer parón de su trayectoria, tras una década de actividad ininterrumpida.

Tras concluir sus conciertos en diciembre de 2024, Willy y Antón anunciaron que necesitaban detener su actividad en directo por falta de fuerzas y ganas para encadenar otra gira de inmediato.

Willy Bárcenas con Díaz de la Cebosa, presidenta de la CIS University. Cedida.

Durante el tiempo alejados de los escenarios, la banda no detuvo su actividad por completo. Aprovecharon esos meses para preparar y promocionar su nuevo trabajo discográfico, además de explorar proyectos personales.

Ahora la banda, considerada una de las más consolidadas del pop español de la última década, encabeza un cartel que también incluye a Picocó’s Band, que repasará los grandes éxitos del pop español de los años 80 y 90, y a Sol Nómada, proyecto emergente de la escena local.

Un festival con causa

Organizado por International Studies Foundation, el Rastrillo 305 mantiene su lema: "Un evento de la comunidad, para la comunidad". La fundación, con más de 17 años de trayectoria, trabaja para ampliar oportunidades educativas y promover el desarrollo personal de estudiantes en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos culturales entre Estados Unidos y España.

Los fondos recaudados se destinarán a los programas educativos y deportivos de ISF, entre ellos el Camino de Santiago y el programa de fútbol con valores desarrollado junto a la Fundación Real Madrid.

Como novedad, parte de la recaudación por entradas irá este año a We Love Foundation para apoyar a niños y adolescentes afectados por los terremotos registrados en Venezuela el pasado mes de junio, de magnitudes 7,5 y 7,2. Según UNICEF, en las zonas afectadas viven 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes.

La cita llega tras una edición 2025 celebrada en Key Biscayne, que contó con Victoria Federica (26) como madrina y con las actuaciones de Guitarricadelafuente (29) y Arde Bogotá.

"El Rastrillo 305 sigue siendo ese puente que une culturas y pueblos a través de la música. Este año, en nuestra séptima edición, queremos que ese puente llegue también a Venezuela, porque la solidaridad no entiende de fronteras y la comunidad de Miami siempre responde cuando se la necesita", señala la Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de International Studies Foundation.

Cartel del Festival. Taburete

Hasta la fecha, ISF ha apoyado a más de 10.000 estudiantes y sus familias de múltiples nacionalidades en todo el mundo. La organización del festival corre a cargo de Marina Martin Events, con la presentación de Rocío Sañudo-Limón y Beni Pla.

El Rastrillo 305 cuenta con el respaldo de CIS University como patrocinador principal; Air Europa, que celebra su 40 aniversario, como aerolínea oficial; y Abanca y Miura Capital. También colaboran la Spain-US Chamber of Commerce, el Queen Sofía Spanish Institute y el Centro Cultural Español de Miami (CCEMiami).