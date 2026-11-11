El restaurante donde paran a comer Almeida y Teresa Urquijo: fundado en 1947 y con "los mejores callos del mundo"

Salamanca tiene piedra villamayor, historia universitaria y alta gastronomía. También rincones donde la discreción se sienta a la mesa.

En 2023, cuando su noviazgo todavía esquivaba el foco mediático, José Luis Martínez-Almeida (51 años) y Teresa Urquijo (30 años) eligieron una parada estratégica en la capital charra. Allí disfrutaron de una comida tradicional.

La pareja recaló en El Mesón de Gonzalo, una auténtica institución del buen comer situada en el número 10 de la plaza del Poeta Iglesias, a escasos pasos de la Plaza Mayor. Allí, dicen los usuarios, no se va a experimentar; se va a comer de verdad.

Fundado en 1947, este templo culinario atesora el saber hacer de tres generaciones dedicadas a mimar el producto patrio. Casi ocho décadas de fuego, hospitalidad y brasas de carbón que han convertido sus salones en punto de encuentro obligado para salmantinos y visitantes ilustres.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, en el restaurante Mesón de Gonzalo. Redes sociales.

Callos de campeonato

El gran reclamo del establecimiento lleva cuchara y memoria. Se trata de "nuestros callos de toda la vida". Una receta histórica que se coronó con el título indiscutible de "los mejores callos del mundo", en la segunda edición del Campeonato Mundial de Callos, en 2018.

Untuosos, en su punto exacto de picante y con la gelatina milimétricamente trabada, se sirven tanto en media ración (por 14 euros) como en plato completo (25 euros) para quienes no conciben la visita sin rendirse al pan.

No es el único trofeo que luce su cocina. La carta presume de otra joya con galardón propio: las manitas de cerdo deshuesadas con boniato trufado y salsa al Oporto, una elaboración premiada en el Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid que combina la casquería castiza con una ejecución contemporánea.

De Guijuelo a las brasas

La despensa local y el apego al origen mandan en cada comanda. Antes de entrar en materia contundente, el aperitivo se rinde al cerdo ibérico con el jamón de bellota Gran Reserva con Denominación de Origen Protegida Guijuelo y el lomo gran reserva, escoltados por bocados como la cecina de buey Wagyu certificada o la tabla de quesos de Quesería La Antigua.

Para compartir, la casa propone clásicos infalibles como las croquetas caseras de jamón según la receta familiar o un guiño a la gran cocina vasca: el pastel de merluza casero en homenaje a Juan Mari Arzak.

La propuesta de clásicos se completa con platos de mar y tierra que equilibran la carta, desde los calamares de potera a la andaluza y el pulpo braseado a la parrilla sobre parmentier y ajada, hasta un steak tartar de Wagyu con polvo de chicharrones o el foie mi-cuit artesanal con praliné de frutos secos y maracuyá.

Una cocina sin trampa ni cartón donde José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo encontraron refugio, sabor salmantino y un plato de callos con pasaporte de leyenda.