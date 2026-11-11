Gran victoria para Eugenia Santana tras su agresión sexual: habrá juicio oral y procesan al acusado por delito muy grave

Pequeña pero gran victoria para la Miss España 1992 Eugenia Santana (52 años). El procedimiento penal que impulsó tras sufrir una agresión sexual en el verano de 2024 ha dado un giro procesal determinante en las últimas horas.

La que fuera coronada Miss España ha desvelado que el juzgado de instrucción a cargo del caso ha dictado el procesamiento formal de la persona denunciada, concluyendo que las pesquisas practicadas arrojan indicios suficientes de un "delito muy grave de agresión sexual".

Ante esta tipificación penal, el órgano instructor ha formalizado la remisión de la causa a la Audiencia Provincial para la apertura de juicio oral, a la espera únicamente de que el calendario judicial señale la fecha definitiva para la celebración de las sesiones en sala.

Eugenia Santana, en una imagen captada en 2010. Gtres

La modelo, que decidió hacer público su testimonio hace más de un año para visibilizar la violencia machista y ofrecer una red de referencia a otras mujeres en idéntica situación, ha valorado este salto procesal como una victoria moral dentro de su inmenso drama personal.

El ataque tuvo lugar en agosto de 2024 en su tierra natal, Las Palmas de Gran Canaria, y desde entonces la comunicadora ha tenido que compaginar la recuperación anímica con la ratificación procesal y las pericias forenses.

La confirmación del auto de procesamiento supone un alivio para Santana, quien ha reconocido, en una entrevista para agencia Europa Press, el gran desgaste que la instrucción ha provocado en su núcleo más íntimo.

"Sí, la verdad que ha sido un camino bastante difícil, muy complicado, ya no solo por mí, sino por mi familia, por mi niño", ha explicado en alusión a su hijo Otto, de 10 años, fruto de su pasada relación sentimental con José Farias, a quien ha blindado de la sobreexposición.

A pesar de que el señalamiento de la vista no cuenta aún con un día fijado en la agenda de la Audiencia Provincial, la modelo no oculta su satisfacción: "Todavía no tenemos fecha, pero como están las cosas hoy en día, la verdad que estoy muy orgullosa".

La instrucción judicial ha implicado someterse a numerosas diligencias de contraste, peritajes psicológicos, exploraciones médicas y ratificaciones testificales.

La Miss España 1992, Eugenia Santana. Gtres

"A pesar de haberlo pasado muy mal, han sido muchas pruebas de todo tipo y llegar donde he llegado, pues la verdad que para mí ya es un triunfo", ha subrayado Santana, consciente de que muchas causas similares sufren el archivo prematuro durante la fase de instrucción.

Preguntada con crudeza sobre la huella emocional y el peaje psicológico derivado de un episodio de semejante gravedad, Eugenia Santana es rotunda al admitir que se trata de una cicatriz imborrable: "Por supuesto. Eso ya no se me olvida en la vida, eso ya no se te borra".

"No se puede explicar con palabras, es una vivencia que va a estar ahí, va a ser un… Ha sido un aprendizaje para mí, pero confío, confío en que se haga justicia de verdad, y por lo menos se nos escuche a las mujeres".

El proceso, sin embargo, no ha estado exento de momentos de vacilación. La exconductora de El gran juego de la oca confiesa hoy que en las fases preliminares a la interposición formal de la querella se vio asaltada por el temor a las represalias y el estigma social.

En esos momentos de duda, el recuerdo de su progenitora ya fallecida operó como un resorte de resistencia: "Sí, tuve mis momentos, he tenido mis momentos al principio ya te digo que dudé, pero mi mami que está en el cielo, es la que me da la fuerza para continuar".

Esa suerte de impulso familiar derivó en un compromiso personal por el que Santana rechazó asumir una postura de resignación: "Yo lo tuve al principio, sé que yo dudé, pero ya te digo que mi madre desde el cielo me dio la fuerza para decir no, y hay que luchar".

Eugenia Santana en la gala Miss España 1992. Gtres

Para la modelo, visibilizar su caso persigue desmantelar los frenos que impiden a otras agredidas acudir a las comisarías y dependencias judiciales.

"Por lo menos estoy agradecida de que se me haya escuchado. Porque muchas se quedan en el camino, otras no denuncian", argumenta.

Incide, en esa línea, en que la vergüenza y el miedo al qué dirán continúan siendo barreras estructurales: "Esa es mi segunda meta, ayudar a las mujeres a que se animen a denunciar, porque muchas tenemos miedo por vergüenza, familia y demás".

Santana zanja su intervención con una apelación directa a la firmeza jurídica y ciudadana: "Hay que denunciar todo, hay que decir basta ya. Los límites los marca uno. Si no, no tiene razón de ser".