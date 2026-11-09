El refugio de Mariano Rajoy y su mujer en Pontevedra: un piso frente al mar en un municipio de 18.360 habitantes y 27 playas

Sanxenxo no siempre fue la Marbella gallega. Antes de la llegada de los yates de lujo y el turismo masivo, era el refugio de juventud deMariano Rajoy (71 años).

La costa de Pontevedra es el ancla vital del expresidente del Gobierno. Allí forjó sus veranos, conoció a su mujer, Elvira Fernández (61), y estableció su santuario particular.

Se trata de un piso a pie de playa frente al concurrido arenal de Silgar, adquirido antes de pasar por el altar, sigue siendo el epicentro de su descanso.

El arraigo gallego le viene de cuna y de toga. Su padre, Mariano Rajoy Sobredo, fue una institución en el ámbito judicial español. Nacido en Santiago de Compostela, el patriarca labró una respetada carrera como juez que culminó en la presidencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra. De él heredó el sentido institucional; de la ría, la querencia por la discreción.

Mariano Rajoy y Elvira Fernández-Balboa. Gtres Gtres

Sin embargo, la relación de Rajoy con su vivienda tuvo que adaptarse al peso del poder. El verano de 2012 marcó un punto de inflexión. Fue su primer estío como jefe del Ejecutivo y el último que pudo exprimir al completo en su apartamento de Silgar.

Su presencia blindada colapsó la rutina de los vecinos y complicó la logística de sus escoltas. La solución fue un repliegue táctico. Optó por alquilar una casa rural en la vecina localidad de Ribadumia, buscando la tranquilidad que la primera línea de playa ya no le permitía.

Para Rajoy, cambiar de código postal no altera en absoluto su reloj biológico. En vacaciones, dicen, madruga con disciplina de despacho. Se enfunda un polo o una camiseta, un pantalón de sport y zapatillas de deporte. Y se pone a caminar. Así suele hacerlo para arrancar sus célebres sesiones de marcha rápida. Esas que en tantas ocasiones han inmortalizado vecinos y curiosos.

Su escudero habitual en estas travesías es José Benito Suárez Costa (70), presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y marido de la expresidenta del Congreso Ana Pastor (69). Tras devorar kilómetros por la Ruta da Pedra e da Auga o el paseo de Silgar, el ritual exige un desayuno en un bar de la zona, como el clásico de Pontearnelas.

Mariano Rajoy y Viri Fernández. Gtres Gtres

Cuando se traslada a Sanxenxo, el expresidente no vive aislado. Saluda a los veraneantes, acepta hacerse selfies con quienes se lo piden y mantiene sus costumbres sociales intactas. Las mañanas terminan con el aperitivo en el Club Náutico de Sanxenxo, del que es socio histórico.

Las jornadas se completan con escapadas en barco, comidas en el chalet de su hermano en la playa de Canelas y horas de lectura, dividiendo su atención entre la novela histórica y su inseparable diario Marca.

En la mesa, la austeridad desaparece. Rajoy no perdona los manjares de las Rías Baixas, coronados por su gran pecado confesable: comer una buena ración de pulpo y rebañar el plato con pan.