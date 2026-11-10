David Broncano (41): "Me levanto a las 8:30 de la mañana. Desayuno yogur con frutas y una tortilla de 3 huevos y pavo"

Tres huevos, fiambre de pavo, yogur y fruta fresca. A las 8:30 en punto de la mañana, la cocina de David Broncano (41 años) se activa sin concesiones a la improvisación. Ni barritas ultraprocesadas ni batidos detox de última moda. Gasolina limpia para gobernar el access prime time de la televisión en España.

El cómico y presentador jiennense libra cada noche en Televisión Española la batalla más feroz de la pequeña pantalla con La Revuelta.

Su fórmula es conocida: humor imprevisible, ironía afilada y entrevistas que dinamitan el guion convencional. Sin embargo, resistir ese tren de rodaje diario exige un combustible riguroso entre bambalinas.

El secreto de su aguante físico no se esconde en sofisticados elixires de laboratorio. Se cuaja, más bien, una rutina diaria férrea que el comunicador ha desgranado en una charla concedida al creador de contenido Detective Murciano.

David Broncano. RTVE

'Raqueta y proteína limpia'

Al grabarse el espacio de la pública en horario de tarde, Broncano dispone de un margen privilegiado para ordenar su jornada y blindar sus hábitos saludables: "Me levanto entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana". Un horario regular que le permite exprimir las mañanas antes de enfundarse el traje y someterse a la adrenalina de los focos en el Teatro Príncipe Gran Vía.

Antes de pisar cualquier plató, el presentador salda su deuda con la mesa. "Mi desayuno incluye un yogur con frutas y una tortilla sencilla, de tres huevos y pavo. Y luego una infusión y agua", ha detallado sobre su menú diario.

Un combinado directo, denso y sin adornos: proteína de alto valor para mantener la masa muscular, grasas saludables que estabilizan la energía y un aporte medido de vitaminas y fibra que evita las caídas bruscas de glucosa a media mañana.

La dieta de Broncano complementa una vocación deportiva conocida desde sus inicios. Aficionado confeso al tenis —deporte en el que llegó a pelotear en pista con Rafa Nadal (40)—, el comunicador encuentra en el esfuerzo físico su válvula de escape contra la presión mediática.

Luego "juego al tenis, hago un poco de deporte. Siempre tengo alguna cosilla que hacer", ha detallado.

La receta de su éxito frente a las cámaras arranca mucho antes de que se encienda el piloto rojo, con un desayuno equilibrado y disciplina ya desde primera hora de la mañana.