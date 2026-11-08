Santiago Abascal, 50 años: "Perdí 11 kilos siendo espartano y con ayuno. Se puede aguantar bien bebiendo agua y café"

Cero azúcar, mucha agua, bastante café. Y pocos hidratos. De un tiempo a esta parte, Santiago Abascal (50 años) luce una silueta visiblemente transformada. Ha perdido peso. Para conseguirlo no ha recurrido ni a dietas milagro ni entrenadores personales. En su lugar ha optado por una disciplina férrea, casi castrense, a la hora de sentarse a la mesa.

El líder de Vox ha perdido 11 kilos. La cifra no ha pasado desapercibida ni en los pasillos del Congreso de los Diputados ni en sus últimas comparecencias públicas. Su cambio de aspecto se ha convertido en comentario habitual entre simpatizantes y adversarios.

Resulta evidente que ha logrado zafarse de los kilos de más. Y, como es habitual en estos casos, muchos se han interesado por ello. ¿Cómo lo ha conseguido?

Santiago Abascal. Europa Press

El propio político vasco ha querido desvelar las claves de su metamorfosis física. En una entrevista concedida a Okdiario atribuyó el resultado a un método tan drástico como efectivo: "Siendo un poco más espartano. Comiendo menos y ayunando". O lo que es lo mismo: sostener el apetito, y no sucumbir ante la tentación.

"Mucho más que agua y café"

El plan de choque de Abascal combina dos pilares: restricción calórica severa y ventanas de ayuno prolongado. Estos, en ocasiones, rozan los dos días completos sin ingerir sólidos.

"¿Uno hace ayunos de cuántas horas?", le inquirió el periodista durante la charla. "Bueno, a veces algo más de 40", confesó el dirigente político sin titubeos.

Abascal asegura que la abstinencia gastronómica se sobrelleva sin grandes sobresaltos si se cuenta con los aliados adecuados.

"Yo creo que se puede aguantar bien bebiendo agua y café", explicó, descartando que el proceso suponga un suplicio: "Se aguanta bien. Me siento mucho mejor". Parece claro. La clave, para él, radica en una adecuada hidratación.

El líder conservador, no obstante, ha evitado recetar su pauta nutricional a la audiencia. Porque, en materia de dietas, cree que es mejor no entrar en polémicas. Cada uno elige el método que le resulte más adecuado.

"Prefiero no dar consejos sobre este tema, porque a ver si va a seguirlo alguien y tengo un problema. Esto es como el día que usted me preguntó en directo si yo me había vacunado y dije que no se la iba a contestar", sentenció en su charla con el citado diario.

Santiago Abascal GTRES

Adiós a los hidratos

Cuando no practica el ayuno, el plato de Santiago Abascal se reduce a mínimos selectos. Adiós a las harinas, a las pastas y a los azúcares refinados. Su pauta prioriza la proteína pura y una selección quirúrgica de vegetales, inspirada en las corrientes cetogénicas y bajas en carbohidratos.

"Como en todo. Como en la política: la perseverancia", argumentó sobre la clave de su pérdida de peso. "Comer más proteínas. Las verduras adecuadas. Algunas frutas que no tengan azúcar, por ejemplo, el aguacate o los frutos rojos. E hidratos de carbono fuera. Eso, cuanto menos, mejor", detalló el político, partidario de prescindir de todo aquello que resulte superfluo en la mesa.

La transformación física de Abascal llega, además, en una etapa de alta exigencia logística y familiar. Casado con Lidia Bedman (41), el líder de Vox es padre de cinco hijos —dos de su primer matrimonio y tres con su actual esposa—, lo que sumado a la vorágine de mítines, viajes de campaña y debates parlamentarios deja poco margen para el ejercicio.

En plena cuenta atrás para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, apenas dispone de tiempo para ir al gimnasio. Pero eso no le afecta demasiado: su riguroso método funciona.