El refugio de Antonio Orozco: una vivienda de 200 metros cuadrados junto al mar en un municipio de 32.609 habitantes

Antonio Orozco (53 años) ha cambiado el asfalto por la costa. Lejos de los focos y con el Mediterráneo como telón de fondo, el cantante ha fijado su residencia en Sitges.

Buscaba anonimato y lo ha comprado en una localidad que ronda los 32.000 habitantes y se erige como uno de los enclaves más exclusivos de la provincia de Barcelona.

Protegida por el macizo del Garraf, esta histórica villa marinera presume de un microclima envidiable, 17 playas y un patrimonio innegable. Su casco antiguo, coronado por la icónica iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla frente al mar, convive con joyas del modernismo como el museo del Cau Ferrat y el Palacio de Maricel, conformando un entorno cosmopolita que atrae a fortunas nacionales e internacionales.

Antonio Orozco, con su hija, en una imagen de sus redes sociales. @antonioorozco

Una vivienda de planta abierta

Allí, lejos del circuito turístico, Orozco ha instalado su búnker familiar. El cantante ocupa una vivienda en la prestigiosa zona de Terramar.

Se trata de la urbanización más selecta y tranquila del municipio, un área de baja densidad urbanística caracterizada por sus mansiones, su alto nivel de seguridad y sus avenidas arboladas.

El inmueble se ubica dentro de un complejo residencial de alto standing situado en primera línea de mar y directamente colindante con el Club de Golf Terramar.

La propiedad es un bajo de aproximadamente 200 metros cuadrados, valorado en el mercado en torno a los 600.000 euros. Sin embargo, su verdadero interés radica en la reforma integral acometida por el propio artista.

Tras adquirirla, Orozco rediseñó el inmueble desde cero. Eliminó los tabiques tradicionales y apostó por una planta abierta y bañada en luz natural a través de grandes ventanales. Hoy, la cocina, el comedor y el salón convergen en un único espacio diáfano pensado para fomentar la convivencia.

El objetivo es puramente funcional: maximizar la luz cruzada a través de los ventanales y facilitar el contacto diario. La estética se apoya en una base nórdica, dominada por maderas claras, tonos neutros y paredes blancas.

El salón ejerce como el epicentro vital de la casa. Custodiado por un piano, guitarras colgadas y equipo técnico, este espacio igual funciona como una zona de juegos en la que divertirse con su hija Antonella, de cuatro años, que se transforma en un estudio de grabación improvisado.

Este lugar es el laboratorio creativo donde nacen sus composiciones y donde comparte sesiones musicales con su hijo mayor, Jan.

La zona de descanso se distribuye en tres habitaciones adaptadas al crecimiento familiar. La principal está configurada como una suite provista de un amplio vestidor.

El resto de cuartos están planteados como áreas juveniles y zonas de estudio, decoradas con fotografías y recuerdos de las giras que aportan el toque más personal del inmueble.

Antonio Orozco, en una imagen de sus redes sociales. @antonioorozco

El remate arquitectónico se sitúa en el exterior. La casa cuenta con una terraza y una azotea convertida en zona chill-out.

Equipada con una cama balinesa y rodeada de vegetación para blindar la privacidad, esta área funciona como una extensión del salón. Un espacio estratégico con vistas al mar diseñado para desayunar en familia, leer de noche o componer al aire libre.

Más que una inversión inmobiliaria, Orozco ha construido un refugio a medida para desconectar de los escenarios y proteger su estabilidad familiar al margen de los focos.