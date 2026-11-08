La jubilación dorada de El Gran Wyoming: de su amor con Irene Muñecas, 25 años menor que él, al vínculo con sus tres hijos

Independientemente de ideologías y de gustos televisivos, de filias y fobias, es incontestable que este pasado 5 de noviembre la historia de la televisión escribió un capítulo determinante, de esos históricos, que marcan un hito, con la jubilación de El Gran Wyoming a sus 71 años.

La televisión generalista despide a una de sus figuras más reconocibles, mordaces e incombustibles. José Miguel Monzón Navarro, consagrado para la memoria colectiva del país como El Gran Wyoming, dice adiós a El Intermedio a la vida laboral. Ahora, se abre otro horizonte.

Con este paso a un lado, el veterano comunicador pone fin a una trayectoria de casi 20 años ininterrumpidos en el access prime time de La Sexta, espacio que ha convertido en un bastión de sátira política, pedagogía informativa y altavoz innegociable de causas sociales.

El Gran Wyoming junto a su gran compañera Sandra Sabater. Gtres

El testigo del programa quedará en manos de Gonzo (50), curtido reportero que ya asumió en su día la dirección de Salvados y que ahora recoge las riendas de un formato emblemático de la cadena verde.

Sin embargo, detrás del histrionismo ilustrado, el monólogo afilado y la gestualidad ácida que encandiló a millones de telespectadores, siempre ha estado, agazapado pero latente, Chechu, el apodo con el que lo conocen sus íntimos.

Nacido en Madrid en mayo de 1955, su infancia estuvo marcada por la dureza que supuso la enfermedad mental de su madre, quien pasó largas temporadas internada en instituciones psiquiátricas.

Aquella ausencia temprana forjó en el joven José Miguel una coraza psicológica caracterizada por la contención y una visible timidez en distancias cortas.

El propio comunicador ha reconocido que ese contexto familiar lo convirtió con los años en una persona con tendencia a la "frialdad" afectiva y a una extrema reserva en sus relaciones más estrechas.

El comunicador, en un acto público. Gtres

Guiado por la disciplina académica, ingresó en la universidad y cursó Medicina. Antes de que la sátira se cruzara en su camino, llegó a ejercer la profesión sanitaria como facultativo suplente en ambulatorios y en centros de atención primaria de Buitrago del Lozoya.

No obstante, la efervescencia cultural del Madrid de finales de los 70 acabó por arrastrarlo hacia la música, la transgresión y las tablas.

Al frente del grupo de rock Paracelso y, más tarde, conformando el inolvidable dúo satírico junto al pianista Ángel Muñoz-Alonso, El Reverendo, Wyoming construyó un personaje irreverente que saltó a la radio, al teatro, al cine.

También supo llegar a la entonces naciente televisión privada de los años 90 con hitos como Caiga Quien Caiga. En el terreno sentimental, la vida de Chechu Monzón ha estado marcada por dos grandes vínculos afectivos.

El primero fue su matrimonio con Marisa García Roselló, con quien compartió los años de despegue profesional y fue padre en tres ocasiones: Marina, Miguel y Ángela.

La dedicación absorbente a la televisión, las giras musicales y las jornadas extenuantes de grabación pasaron una factura directa en el hogar.

En diversas entrevistas, el humorista ha admitido sin rodeos que no ejerció de padre excesivamente presente durante las etapas tempranas de crianza, una circunstancia que enfrió el contacto cotidiano con sus vástagos durante años.

"Siempre tienes la seguridad de, y es cierto, que no les has dedicado ni remotamente el tiempo que necesitaban", ha manifestado. La situación experimentó un giro radical tras el divorcio del comunicador y su primera esposa.

El Gran Wyoming. Gtres

Wyoming asumió con orgullo la intendencia doméstica cuando sus hijos decidieron mudarse a su casa. "Soy el que hace la compra, la comida y la cena", reveló con ironía, bromeando con que su domicilio se había transformado en un bullicioso "piso de estudiantes".

Aquella etapa de convivencia sirvió para restañar viejas heridas, tender puentes de complicidad y reconstruir una relación paterno-filial sólida que hoy, a las puertas de su jubilación, constituye una de sus prioridades absolutas.

Tras superar el duelo de su separación matrimonial, la vida sentimental de Wyoming volvió a encontrar cauce al coincidir con Irene Muñecas, una mujer 25 años más joven que él con quien inició un noviazgo allá por 2015.

Desde los primeros compases de la relación, la consigna de ambos fue la discreción absoluta, evitando pisar alfombras rojas o conceder exclusivas de carácter íntimo.

El presentador junto a una de sus hijas. Gtres

Los escasos testimonios gráficos de la pareja los sitúan lejos de la vorágine mediática madrileña, disfrutando de largas escapadas en la ciudad de Sevilla y, de manera muy especial, recorriendo las calles del barrio de Triana.

Allí, entre almuerzos tradicionales y paseos a orillas del Guadalquivir, Wyoming ha encontrado un refugio de calma ajeno al juicio público. La dupla lleva alrededor de 15 años de historia de amor. El Gran Wyoming se ha cuidado muy mucho de hablar de Irene.

En una conversación con James Rhodes, el comunicador admitió que llevan unos 15 años juntos y que "no sé vivir solo". Se confesó el presentador como alguien parco en afectos: al hablar de su generación, afirmó que a la gente de su edad le cuesta decir 'te quiero'.

Patrimonio inmobiliario

Conocido por su pragmatismo económico, el humorista ha sabido canalizar sus ingresos, a lo largo de las décadas, hacia activos inmobiliarios tangibles. Es decir, bienes inmuebles.

Un extremo que le ha valido recurrentes ataques por parte de sectores políticos contrarios a su línea ideológica que han intentado tacharlo de especulador.

Acusaciones de las que El Gran Wyoming siempre se ha defendido pretextando que el ahorro personal y el pago de tributos son perfectamente legítimos.

A través de mercantiles como Asuntos y Cuestiones Varias, S.L. y el legendario sello 18 Chulos Records S.L. -fundado junto a otros amigos cómicos y músicos como Santiago Segura, Faemino o Pablo Carbonell-, Wyoming ha administrado con rigor su capital.

Algunas investigaciones patrimoniales cuantifican su cartera en una cifra que oscila entre los 18 y los 20 inmuebles distribuidos en Madrid y sus alrededores.

El grueso de estas propiedades responde a pisos localizados en distritos céntricos de la capital con alta demanda de arrendamiento.

A ello se suma un chalé de 329 metros cuadrados en la cotizada zona de Arturo Soria y Conde de Orgaz que compartió al 50% con su exmujer, un inmueble de 150 metros cuadrados en las proximidades del parque de Roma.

Mención aparte se merecen un refugio en el municipio serrano de Alpedrete, distintas participaciones hereditarias en Alcalá de Henares y una casa de descanso en las costas gaditanas de Zahara de los Atunes.

Sea como fuere, un poderoso músculo inmobiliario que le garantiza una holgura económica incuestionable. Ahora, toca pasar tiempo de calidad con la familia.