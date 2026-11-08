Ferran Adrià (64): "Los primeros 14 años en elBulli mi socio y yo no ganábamos mucho dinero, apenas 2.500 euros al mes"

Catorce años en la élite sin hacer apenas caja. Cuesta creerlo, pero el Olimpo gastronómico de nuestro país se forjó con sueldos de supervivencia. Ha sido el propio Ferran Adrià (64 años) quien ha desmontado el mito de la mina de oro que parecía ser elBulli en sus inicios.

En unas recientes declaraciones recogidas por la revista Lecturas, el cocinero catalán repasa el sacrificio financiero que cimentó el mejor restaurante del mundo. "Juli Soler y yo estuvimos 14 años siendo los propietarios y sin ganar dinero de verdad", confiesa el chef.

"Ganábamos lo que hoy equivaldría a un sueldo de 2.500 euros". A pesar de la austeridad de aquellos primeros compases, el balance emocional era claro: "Éramos más felices que nadie".

"La locura" de elBulli

Las revelaciones se enmarcan en la promoción de Génesis, la serie de ficción que disecciona el fenómeno del restaurante de Cala Montjoi. La producción se estrenó en 3Cat el pasado septiembre y aterriza en Netflix el próximo 20 de noviembre.

El proyecto nace de un encargo del Gobierno catalán para exportar la marca gastronómica autonómica al resto del mundo. Adrià se ha implicado a fondo en la producción. Ha revisado los guiones y pulido los diálogos para garantizar la máxima precisión técnica en la pantalla.

Su veredicto es tajante. "The Bear es una serie maravillosa, pero Génesis es más realista en el retrato de la cocina", sentencia.

"Es importante saber que nosotros dos [su socio y él] no ganábamos mucho dinero, aunque después, cuando empezamos a tener más años, pensamos: 'Ostras, cuidado, que la ilusión está muy bien", advierte.

Una vez que cambiaron el chip e hicieron que su negocio fuese rentable, el éxito desbordó todas las previsiones. El establecimiento pasó de cerrar seis meses al año por falta de clientela ("no venía nadie") a recibir dos millones de solicitudes de reserva anuales.

El detonante del boom fue salir a copar la cubierta de The New York Times. "Todo empezó cuando aparecimos en la portada", recuerda Adrià. "Entre 2003 y 2011 fue una locura".

Ferrán Adrià durante un discurso EFE

Fue así cómo la gestión de las mesas se convirtió en un estricto ejercicio matemático. La norma exigía un 50% de comensales locales y un 50% de extranjeros.

Las grandes celebridades chocaron contra este muro. Actores como Robert De Niro llegaron a reservar "con cinco meses de antelación", si bien Adrià abrió el local de forma excepcional para el neoyorquino en una segunda visita por pura admiración personal. Johan Cruyff era un fijo indiscutible cada temporada.

Otros perfiles de Hollywood, como Brad Pitt o Madonna, sufrieron la rigidez del sistema. "Normalmente van al hotel Arts, y cuando llegan, no están acostumbrados a reservar con tanta antelación", relata el chef.

Los conserjes de los hoteles de lujo exigían mesas de un día para otro. Era imposible. En elBulli comían estrellas internacionales, pero también "trabajadores y agricultores" que ahorraban expresamente para costearse la experiencia.

Ferran Adrià. GTRES GTres

El legado de aquel modelo de negocio es innegable. "Antes de El Bulli, Cataluña estaba en tercera división gastronómica a nivel mundial", sostiene el restaurador.

"No segunda: tercera división. Me gustaría saber cuántas veces aparecían la cocina tradicional catalana o la española en The New York Times, en el Financial Times y en otros medios antes de los años 80 o 90", matiza.

A día de hoy, la región atesora ocho coronas mundiales, mientras que el propio Adrià acumula siete doctorados honoris causa y presume de haber creado uno de los cursos más exitosos de la Universidad de Harvard sin haber pisado jamás una facultad como alumno.

Semejante entrega a la vanguardia exigió renuncias estrictas. Casado desde 2002 con Isabel Pérez Barceló, el matrimonio decidió no tener descendencia. "Tuvimos que decidir entre eso y mi carrera", reconoce abiertamente el cocinero.

En la actualidad, con los fogones de Cala Montjoi apagados y su hermano Albert Adrià triunfando al frente del restaurante Enigma en Barcelona, el matrimonio prepara las maletas.

A partir de este mes de diciembre emprenderán una gira mundial conjunta para presentar la serie. Una nueva etapa para reivindicar, desde los escenarios internacionales, la revolución que cambió la alta cocina para siempre.