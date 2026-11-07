El refugio de Mariano Rajoy y Elvira Fernández en Madrid: un dúplex de 280 m2, dos plantas y jardín de 30 metros en Aravaca

El ruido de la primera línea política hace tiempo que es historia para él. Han pasado ya 8 años y 5 meses desde que Mariano Rajoy (71 años) cambiara los pasillos del Congreso por la titularidad del Registro Mercantil número V de Madrid.

El expresidente del Gobierno exprime hoy su nueva normalidad junto a su mujer, Elvira Fernández Balboa (61), infinitamente más blindado frente a los focos mediáticos que en su época como mandatario.

Su base de operaciones es el reflejo exacto de esta discreción. El matrimonio ha fijado su cuartel general definitivo lejos del bullicio del centro: un exclusivo dúplex de más de 280 metros cuadrados ubicado en el selecto barrio de Aravaca.

Adquirida en régimen de gananciales en 1998, esta propiedad es el principal activo inmobiliario del expresidente.

Mariano Rajoy y Elvira Fernández-Balboa. Gtres Gtres

El inmueble distribuye sus metros en dos alturas. La planta inferior cuenta con 80 metros cuadrados, mientras que el piso superior despliega los 200 restantes.

La vivienda rompe con el aislamiento de un chalé independiente para integrarse en una urbanización de lujo que garantiza el anonimato y ofrece zonas comunes de alto nivel, incluyendo dos piscinas y una pista de tenis.

De puertas para adentro, la funcionalidad manda. La casa cuenta con un pequeño jardín privado de apenas 30 metros cuadrados.

El interiorismo huye de estridencias y apuesta por un estilo clásico y detallista. El núcleo de la convivencia es un salón de dimensiones generosas presidido por una gran televisión, el altar particular donde Rajoy y sus dos hijos, Mariano y Juan, dan rienda suelta a su pasión por el fútbol.

La distribución se completa con un despacho personal, comedor, cocina en office, terraza, aseo de invitados, zona de servicio y un área de descanso compuesta por una suite principal y tres dormitorios adicionales con dos baños.

Elvira Fernández y Mariano Rajoy. Gtres Gtres

La elección del código postal no es casual. Aravaca es el parapeto perfecto contra el ritmo frenético de Madrid... aunque sin alejarse demasiado de la urbe.

Este distrito combina un perímetro de alta seguridad con áreas verdes, colegios internacionales y una selecta oferta comercial y gastronómica. Es el ecosistema idóneo para proteger la privacidad familiar, una prioridad absoluta para 'Viri' desde los años de mayor exposición pública de su marido.

En la actualidad, la agenda de Rajoy no admite el sedentarismo. Su labor como registrador de la propiedad es de altísima exigencia y rentabilidad, lo que justifica su arraigo en la capital.

Sus apariciones públicas se dosifican al milímetro. Por lo general, se limita a arropar a los líderes del Partido Popular en mítines o eventos clave.

El mapa vital de la familia se completa más allá del asfalto de la capital. Cuando toca disfrutar de días de descanso, el clan Rajoy-Fernández cambia Aravaca por la costa.

El matrimonio mantiene intacto su vínculo atlántico en su piso a pie de playa en Sanxenxo (Pontevedra). También escapa al clima cálido de Canarias gracias a otra propiedad ubicada en las inmediaciones de Mogán (Gran Canaria).

Los dos discretos y estratégicos refugios resultan idóneos para un expresidente que ha sabido bien cómo blindar su patrimonio, su carrera civil y su intimidad familiar.