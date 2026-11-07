Conmoción en el mundo del toro tras la muerte a los 42 años de Curro Sánchez, picador de Las Ventas y padre de tres hijos

El sector taurino está de luto. El asfalto se ha cobrado la vida de una reconocida figura del sector. Miguel Ángel 'Curro' Sánchez lo era todo en la dehesa salmantina y en los ruedos de primera. Mayoral de prestigio. Picador de ferias grandes. Y padre de tres niños de corta edad.

Este sábado, 7 de noviembre, su luz se apagó de golpe, a escasos metros de su casa. Tenía 42 años.

Ocurrió a primera hora. Pasaban pocos minutos de las ocho de la mañana. Curro circulaba por la carretera N-620 cuando su turismo se estrelló violentamente contra el pretil de un puente. Fue en el kilómetro 284. Justo a la altura de La Fuente de San Esteban (Salamanca), la localidad que lo vio nacer y que hoy llora su pérdida.

El impacto fue brutal. El varilarguero quedó atrapado e inconsciente en el amasijo de hierros. Bomberos de la Diputación, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios del 112 se movilizaron en tiempo récord. Pese a la rápida intervención del operativo de emergencias, nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Que pena más grande se nos va Curro nuestro hombre uno más de la familia D.E.P https://t.co/RMUEMbr538 — Pedraza de Yeltes (@pedrazadyeltes) November 7, 2026

Un pilar del campo charro

El vacío que deja en el sector es inmenso. Curro no era un profesional más. En la actualidad, ejercía como mayoral de Pedraza de Yeltes, una de las ganaderías más exigentes y laureadas del país.

Estaba al frente de la divisa desde su creación, hace más de dos décadas. Antes, forjó su profundo conocimiento del animal en otra casa mítica: El Puerto de San Lorenzo, feudo de la familia Fraile. Conocía al toro bravo desde la raíz.

Esa sabiduría campera la trasladaba intacta a la plaza. Vestido de oro y castoreño, Curro era un picador de plenas garantías.

Esta misma temporada había hecho el paseíllo hasta en tres tardes en la monumental de Las Ventas (Madrid). Durante la Feria de San Isidro actuó a las órdenes de José Fernando Molina.

En los últimos años, su pica fue sinónimo de oficio en las cuadrillas de matadores salmantinos como Juan del Álamo, Alejandro Marcos o Manuel Diosleguarde, además de acompañar a espadas de la talla de Curro Díaz o Héctor Gutiérrez.

Conmoción y mensajes de dolor

Su adiós, tan repentino como prematuro, ha provocado un seísmo emocional en el mundo del toreo. Quienes lo conocían lo describen como un hombre querido, de trato fácil y respetado por todos sus compañeros. Las muestras de dolor no han tardado en inundar las redes.

Desde la propia ganadería de Pedraza de Yeltes, el mensaje de despedida ha sido desolador: "Qué pena más grande, se nos va nuestro hombre, uno más de la familia".

A las condolencias se ha sumado también el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, uno de los epicentros del toreo, que ha mostrado de forma pública su "más profundo pesar".