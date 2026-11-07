Carme Chaparro muestra las secuelas de su paso por la UCI: "Hace un año volví a nacer por quinta vez. Es mi cumpleaños"

Una cama de UCI. El sonido aséptico de los monitores. Múltiples cicatrices. Carme Chaparro (53 años) ha vuelto a nacer. Y ya van cinco veces.

La periodista y escritora ha paralizado las redes sociales con una confesión tan cruda como esperanzadora. Hace exactamente un año, su vida pendió de un hilo.

Lo ha desvelado ahora, en una carta abierta cargada de misterio y gratitud en la que comparte imágenes de un ingreso hospitalario que la llevó a la unidad de críticos. "Hace un año, un viernes 7 de noviembre, volví a nacer por… quinta vez", ha arrancado la comunicadora, dispuesta a celebrar el primer aniversario de su supervivencia.

La imagen de sus ojeras

Con frases cortas y el pulso narrativo que la caracteriza, Chaparro ha desgranado los cuatro hitos de aquella pesadilla en el Hospital de La Princesa de Madrid.

Ha recordado las "ojeras cuando por fin pude abrir los ojos" y el abismo de una UCI donde "pasaron tantas cosas" de las que, afortunadamente, los médicos lograron sacarla.

El paso a planta, asegura, fue "un regalo" y el pistoletazo de salida de un camino de rehabilitación que todavía recorre. De aquel calvario le quedan varias marcas físicas.

Ella ha querido mostrar una de ellas: "Es la única que no es escandalosa, pero que también me mantuvo viva", ha explicado, tras agradecer el papel crucial de los sanitarios, los investigadores y los impuestos públicos que financiaron su salvación.

Un laberinto médico

El historial clínico de la presentadora ha sido sumamente complejo y también ha estado rodeado de un cierto hermetismo. Y es que, a pesar de haber compartido imágenes o reflexiones sobre su dolencia, hasta ahora no ha desvelado qué enfermedad padece.

El periplo médico de Chaparro saltó a la luz pública de forma masiva por primera vez a finales de 2017. Fue entonces cuando decidió romper su silencio sobre la enfermedad incurable que la acompaña desde tiempo y que ocultaba frente a las cámaras: el síndrome de Ménière. Una patología del oído interno que le provoca sordera parcial y la somete a un tormento invisible.

"Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia", confesó entonces a través de su cuenta de Twitter, visibilizando el acúfeno crónico que padece.

"De día, con el ruido ambiente, lo disimulo, pero en silencio es ensordecedor", detalló, desatando una oleada de solidaridad y dando voz a miles de pacientes.

Años después, en mayo de 2021, volvió a sincerarse sobre el peaje psicológico de convivir con este zumbido permanente y los cuadros de vértigo: "No hay cura. Te acostumbras a vivir con ello, aunque hay días en los que te volverías loca".

A este crónico desgaste se sumaron otras intervenciones quirúrgicas en años posteriores. En los últimos tiempos ha tenido que ser sometida a varias operaciones, ha pasado por ingresos prolongados en la UCI y ha superado duros periodos de convalecencia.

Han sido doce meses de vértigo. Un año marcado por acontecimientos tan íntimos como extremos: llegó a darle el 'sí, quiero' a su pareja, Bernabé Domínguez, justo antes de pisar el quirófano.

Hoy, la autora de No soy un monstruo prefiere mirar al futuro, marcando en rojo este aniversario en su calendario personal.

"Así que hoy también es mi cumpleaños. Mi primer cumpleaños", ha sentenciado. De momento, prefiere guardarse el diagnóstico exacto que la llevó al límite hace un año, aunque deja la puerta abierta a contarlo cuando esté preparada: "Poco a poco siento que algún día tendré fuerza para compartirlo". Hasta que llegue ese día, Chaparro celebra el mayor éxito de su carrera: seguir viva.