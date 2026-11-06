Villa Annabel, la antigua casa de los condes de Romanones, a la venta por 20M: la guerra por el legado de la espía Aline Griffith

En primerísima línea de playa, con unas apabullantes vistas y en una de las parcelas más cotizadas de la exclusiva urbanización marbellí Los Monteros, Villa Annabel se alza como el último vestigio de la época dorada de la Costa del Sol.

La histórica propiedad que durante décadas albergó los veranos y las veladas de etiqueta de Luis de Figueroa y Pérez de Guzmán el Bueno y su célebre esposa, la aristócrata y exactriz de inteligencia Aline Griffith, condes de Romanones, ha vuelto a salir al mercado inmobiliario.

La mansión está a la venta por 20 millones de euros, una cifra astronómica que responde tanto a su ubicación como al peso legendario de los nombres ilustres que la habitaron. La agencia que está detrás de una operación es Engel & Völkers Marbella, una de las más prestigiosas.

La historia de esta finca es, en sí misma, la crónica de cómo un modesto pueblo pesquero malagueño mutó en la meca predilecta de la aristocracia europea, los magnates de las finanzas y las estrellas de Hollywood durante la segunda mitad del siglo XX.

Sus cimientos se colocaron a comienzos de la década de 1950. De acuerdo con las investigaciones documentales publicadas por la revista británica Country Life en abril de 2021, la vivienda fue mandada edificar inicialmente para Carmen Franco, la única hija de Francisco Franco.

Sin embargo, apenas una década después de su construcción, la finca cambió de manos y fue adquirida por los condes de Romanones, dando paso a su época de máximo esplendor social. Aquella operación coincidió con la eclosión internacional de Marbella.

En 1954, el príncipe Alfonso de Hohenlohe había inaugurado el emblemático Marbella Club sobre la antigua finca Santa Margarita. Lo que arrancó como un hotel rústico de apenas una veintena de habitaciones terminó convirtiéndose en el punto de encuentro de la 'jet set'.

En paralelo al surgimiento de los hoteles y las salas de fiesta, las grandes residencias privadas frente a la arena, con Villa Annabel a la vanguardia, se constituyeron en los verdaderos salones diplomáticos y sociales donde se cocinaba la vida pública de la élite de la época.

La noble en una fotografía de archivo. Gtres

La figura que grabó a fuego el nombre de Villa Annabel en el mapa internacional fue su carismática dueña. Nacida en el estado de Nueva York en 1923, María Aline Griffith Dexter no encajaba en el molde tradicional de las consortes nobiliarias.

La llegada a España de la X condesa consorte de Quintanilla se gestó en plena Segunda Guerra Mundial como agente operativa encubierta de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), la agencia antecesora de la CIA.

Su hoja de servicios figura con honores en el Salón de la Fama de la Inteligencia Militar de Estados Unidos, institución que certificó sus funciones en labores de criptografía, cifra, recopilación de información estratégica y contraespionaje en Madrid.

Fue en la capital de España donde su destino dio un giro definitivo. En 1947 contrajo matrimonio con Luis de Figueroa, heredero de uno de los títulos más influyentes de la nobleza española creado por Alfonso XIII para el estadista Álvaro de Figueroa y Torres.

Fruto de aquel enlace nacieron tres hijos: Álvaro, Luis y Miguel. Con un talento narrativo innato y una habilidad social incomparable, Aline Griffith compaginó sus deberes aristocráticos con una fértil trayectoria literaria.

Aline Griffith en una imagen tomada hace años. Gtres

Publicó superventas internacionales como La espía que vestía de rojo o El fin de una era, donde novelaba sus vivencias en el espionaje y los salones de alta alcurnia.

Su impronta empresarial quedó también patente en Pascualete, la señorial dehesa familiar situada en Cáceres, donde la condesa promovió activamente la restauración de palacios renacentistas y sentó las bases de un prestigioso proyecto agroalimentario centrado en quesos artesanales.

Hasta su fallecimiento en Madrid, acaecido el 11 de diciembre de 2017 a los 94 años, Griffith permaneció como una de las presencias más magnéticas de la vida social española.

Volviendo al bien inmueble en venta, Villa Annabel conserva de manera escrupulosa las señas de identidad de la arquitectura tradicional andaluza.

La propiedad cuenta con 778 metros cuadrados construidos emplazados sobre una parcela de 4.280 metros cuadrados. Los jardines, salpicados de palmeras y extensas praderas de césped, se prolongan hasta alcanzar el acceso directo a la arena de la playa.

En su distribución interior destaca una suite principal dotada de salón privado y terraza solárium en la azotea, complementada por varias suites para huéspedes integradas en el cuerpo central de la vivienda.

En el exterior se dispone una casa de invitados, una piscina de mosaico y un chiringuito privado con zona de bar y barbacoa, infraestructura expresamente diseñada para organizar celebraciones al aire libre y recibir a personalidades de todo el mundo.

La guerra familiar

Mención aparte merece la guerra familiar que se desató a raíz de la muerte de la condesa de Romanones y la apertura del testamento. La venta de las grandes propiedades del matrimonio, entre las que Marbella y Pascualete figuraban en la cúspide, no ha sido un proceso pacífico.

Más bien al contrario: los tres herederos de Aline Griffith, Álvaro, Luis y Miguel de Figueroa, han librado una encarnizada disputa judicial y personal. El enfrentamiento, en realidad, germinó mucho antes de la muerte de la espía Griffith.

La administración de su patrimonio nobiliario -que incluía tierras de labor, dehesas ganaderas, títulos centenarios, colecciones de arte y joyas históricas- fue motivo de fricciones crónicas entre los hermanos. Tras el deceso de la matriarca en 2017, la paz saltó por los aires.

La mayor fractura se consolidó entre el primogénito, Álvaro de Figueroa y Griffith, quien heredó la jefatura de la casa como conde de Romanones, y sus hermanos menores, Luis y Miguel.

Los tribunales se convirtieron en el campo de batalla donde los descendientes se cruzaron acusaciones por la gestión societaria de las mercantiles familiares, el control de la finca de Cáceres y el reparto de la masa hereditaria.

A lo largo de los años, varias subastas de alhajas históricas de Aline Griffith -incluyendo esmeraldas y broches de la 'espía que vestía de rojo'- reabrieron viejas rencillas sobre el destino del dinero y los derechos legítimos de cada una de las ramas familiares.

Las discrepancias llegaron a tal extremo que las relaciones personales quedaron rotas, haciendo imposible un consenso para la explotación compartida de los activos inmobiliarios.