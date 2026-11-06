El refugio de Miguel Ángel Revilla y su mujer en Cantabria: un piso de 50 metros en un municipio de 9.043 habitantes

En Suances no hacen falta garitas de vigilancia ni escoltas cortando el paso. En este enclave marinero de apenas 9.043 habitantes, famoso por los rompientes surferos de la playa de Los Locos y sus atardeceres sobre la Punta del Dichoso, el expresidente de Cantabria pasa las tardes de verano a la vista de cualquiera.

El refugio estival de Miguel Ángel Revilla (83 años) y su mujer, Aurora Díaz Abella (65), no es una villa inaccesible: es un apartamento de apenas 50 metros cuadrados donde, en ocasiones, los curiosos llaman al timbre para pedir una fotografía.

Y es que, tal y como explicó el propio político en su entrevista con Bertín Osborne (71) en Mi casa es la tuya, le basta poco para sentirse a gusto.

Su clave, "estar a gusto"

“No necesito mansiones. Vivo en un piso de 120 metros cuadrados en El Astillero, y tengo un apartamento pequeño en Suances. La riqueza no te da la felicidad; la felicidad te la da estar a gusto contigo mismo y con lo que haces", dijo en su charla con el presentador, en 2020.

El inmueble al que acude durante los meses de calor huye de cualquier pretensión de revista de diseño. En su interior manda la sencillez: los muebles de la madera, los muros blancos y una cocina americana con encimera de granito y electrodomésticos blancos integrados se abre al salón mediante una barra que aprovecha cada centímetro útil.

El único guiño cromático descansa en el tapizado celeste de las sillas y el sofá, coordinados con una alfombra de tonos verdes y azules y un lienzo con paisaje marino. Sobre la mesa auxiliar, pilas de libros y jarrones con ramas frescas.

La vivienda es, antes que nada, un búnker afectivo. Ubicada a menos de 10 kilómetros de distancia de localidades vecinas como Torrelavega o Santillana del Mar, en esta pequeña vivienda descansa la pareja que selló su historia tres décadas atrás bajo el cielo norteño.

Miguel Ángel Revilla. @Instagram Miguel Ángel Revilla

"La llevé a mi pueblo en el peor día del año, con mucha niebla, y le canté una ranchera", bromeaba el político sobre su mujer en una entrevista en El Hormiguero.

A día de hoy, la pequeña terraza del apartamento que compraron para disfrutar juntos del periodo estival sirve de mirador hacia el mar y de punto de encuentro para amigos, visitas familiares y vecinos de toda la vida.

En un municipio con solera pesquera que vive volcado en sus fiestas de Nuestra Señora de las Lindes y del Carmen, el apartamento de Revilla resume su particular manual de estilo: visibilidad absoluta, ventanas abiertas al Cantábrico y un apego militante a la normalidad.