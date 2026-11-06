El refugio de Almeida y Teresa Urquijo a las afueras de Madrid: una finca de 25 hectáreas en un municipio de 60.000 vecinos

A 30 kilómetros del asfalto de la M-30 y del ritmo febril del Palacio de Cibeles, la vida privada del alcalde de Madrid se blinda en el campo.

José Luis Martínez-Almeida (50 años) y su esposa, la analista financiera Teresa Urquijo (29), tienen fijada su rutina entre semana en un piso alquilado de unos 100 metros cuadrados en el distrito de Tetuán, muy cerca de la plaza de Cuzco y del paseo de la Castellana.

Sin embargo, uno de los refugios de la pareja no se encuentra en la capital, sino en Colmenar Viejo: un municipio serrano de casi 60.000 habitantes donde la familia de ella custodia El Canto de la Cruz, una imponente explotación de 25 hectáreas dedicada a la cría de caballos purasangre.

Almeida y Teresa Urquijo en su luna de miel. Instagram

El predio no figura a nombre del regidor en el registro de la propiedad ni en su nómina de bienes públicos.

Pertenece, desde 1991, a los abuelos maternos de Urquijo, los marqueses de Laserna: Íñigo Moreno de Arteaga (91) y Teresa de Borbón-Dos Sicilias (88), prima carnal del rey emérito Juan Carlos I (87).

No se trata únicamente de una casona de descanso estival con alcornoques y encinas en sus extensos terrenos. El complejo funciona como una explotación agropecuaria y un centro hípico de alta competición.

El núcleo económico y estético de la propiedad lo sustenta la yeguada Flor de Lis. Heredada por Teresa de Borbón en 1964 tras el fallecimiento de su padre —quien registró el hierro original en 1941—, la vacada está consagrada a la cría, selección genética y doma de caballos purasangre árabe reconocidos en certámenes internacionales.

La finca de los Urquijo

Las 25 hectáreas combinan una vivienda señorial de piedra con naves de pupilaje, boxes amplios, praderas de pasto y pistas de trabajo homologadas para exhibición ecuestre, además de una terraza natural que ofrece vistas panorámicas despejadas del skyline madrileño.

Entre esas instalaciones hípicas y sus jardines aterrazados, el matrimonio ha concentrado los dos grandes hitos de su biografía compartida.

El 6 de abril de 2024, tras el enlace celebrado en la céntrica parroquia de San Francisco de Borja, en la calle Serrano, los novios desplazaron a medio millar de invitados —con la asistencia de miembros de la familia real, mandatarios autonómicos y la plana mayor del Partido Popular— hasta la finca para festejar el banquete nupcial.

https://t.co/Dx5QlnvcNO — Yeguada Flor de Lis (@YeguadaLis) January 21, 2017

Punto de encuentro familiar

Quince meses más tarde, El Canto de la Cruz volvió a cerrar sus verjas para el bautizo de Lucas, el primogénito de la pareja: una ceremonia estrictamente familiar apoyada en la capilla privada del recinto.

El contraste entre ambos mundos define la etapa personal del alcalde. Frente a la vivienda funcional de alquiler donde transcurre el día a día del matrimonio y las jornadas de trabajo en el despacho de la calle Montalbán, la finca familiar de los Urquijo de Colmenar Viejo es un santuario de estirpe aristocrática en la que el dirigente madrileño cambia el coche oficial por las cuadras de la sierra sin la vigilancia constante de las cámaras.