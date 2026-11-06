Jaime Anglada, un año después de su grave accidente: "Sigo en rehabilitación y tomo pastillas para dormir y antidepresivos"

Al otro lado del teléfono, la voz de Jaime Anglada (54 años) suena serena, pero cargada de una emoción que traspasa el auricular. Cercano, sin prisas y con una calidez absoluta, el cantautor mallorquín atiende la llamada de este periódico a escasos días de su reaparición este sábado, 7 de noviembre, en el Teatro Principal de Palma, donde ha colgado el cartel de 'entradas agotadas'.

Tras meses de rehabilitación y con diez tornillos en el cuerpo como recordatorio del grave accidente de moto que casi le cuesta la vida, Anglada se confiesa sobre el reto físico y emocional de volver a cantar, el impacto del suceso en su familia y una gratitud infinita hacia los sanitarios y su entorno -incluido el constante apoyo de los reyes Felipe VI y Letizia- en el inicio de su nueva etapa vital.

La noche del 7 al 8 de agosto, a 200 escasos metros de su casa, un coche le embistió cuando circulaba con su moto. El conductor se dio a la fuga, mientras el músico y compositor fue trasladado al hospital con un traumatismo craneoencefálico en la parte frontal izquierda de la cabeza, que le dejó en estado crítico. Estuvo más pa' allá que pa' acá, como él mismo reconoce.

Jaime Anglada antes de su accidente. Gtres

Tras cinco meses en cama y una rehabilitación que continúa más de un año después, Jaime tiene muchas ganas de volver a reencontrarse con sus fans en unas horas. Se siente bien. "Sé que he estado peor", afirma entre risas.

¿Qué siente al pensar que dentro de poco estará otra vez delante de su público?

Pues me siento muy, pero que muy emocionado y muy agradecido. Quiero agradecer a mi público, sobre todo a la gente de Palma, tanto cariño y tanto amor que he recibido en estos 30 años. No solo a ellos, también quiero tener un gesto, cariño y mención especial para los médicos y el personal médico, tanto del hospital Son Espases como de Sant Joan de Déu.

¿Y cómo se ha preparado para este concierto? ¿Qué ha sido lo más difícil?

Te diría que la parte emocional. Pero es verdad que la parte física es muy importante y necesaria, sobre todo para nuestro trabajo. No he dejado de hacer rehabilitación aún y la destreza que yo podía tener con la guitarra la había perdido toda. Y la voz al final no deja de ser un músculo que estuvo encamado y descansando durante cinco meses, así que volverlo a arrancar y ponerlo en marcha ha sido un trabajo tedioso.

Pero es verdad que cuando me ofrecieron la oportunidad en el Teatro Principal de Palma, donde yo esta fecha ya la tenía el año pasado antes del accidente, pensé: "Tengo que ponerme una fecha, un objetivo antes de que termine el año".

A partir de ese momento me dije: "Jaime, ahora aparte de mejorarte, de estar bien de salud, anímicamente y físicamente, también tienes que poner el foco en poder estar bien encima de un escenario". Fue como un reto muy bonito que llega a su fin.

"El accidente me ha cambiado mucho a nivel emocional. Le he visto las orejas al lobo"

¿Este concierto supone un cierre de capítulo y a partir de aquí comienza uno nuevo?

La verdad es que sí. El accidente me ha cambiado mucho a nivel emocional. Le he visto las orejas al lobo. Para mí es cerrar la puerta a 30 años que quedan atrás, de forma un poco metafórica, pero mirando hacia adelante. Una patada hacia adelante para exigirme más a mí mismo a la hora de escribir cada canción, de componer y de decidir cada trabajo, haciéndolo todo más pausado. Llevo toda la vida escuchando: "A ver si maduras de una puta vez"; pues bueno, a mis 54 años a lo mejor empiezo a hacerlo.

Me siento agradecido a la vida sobre todo porque la moneda ha caído de mi lado, porque estoy bien, caminando, conduzco un coche y hago una vida "normal" habiendo estado en silla de ruedas. Le agradezco a la vida el susto y la oportunidad de tener una segunda oportunidad de vivir. Tengo que pensar y valorar qué habré hecho bien o por qué a mí. He tenido mucha suerte y soy consciente de ello.

¿Cree que ha cambiado su manera de escribir o de cantar a raíz de haber estado a punto de perderlo todo?

Sí, pero el concierto que estoy preparando para el día 7 es con canciones antiguas mías. He estado escribiendo cositas en casa, pero componer como tal estoy esperando a que pase el día 7 por respeto. Quiero que todo lo que salga nuevo sea a partir de esa fecha. Además, el día 9 sale un disco nuevo mío, pero con canciones grabadas antes del accidente.

Por eso es cerrar esa puerta a estos 30 años, que han sido una maravilla, y espero vivir 30 o 40 más, los que me permita la vida.

Ese es el mensaje que quieres lanzar al público...

La vida sigue igual, como canta Julio Iglesias. Esa canción viene al pelo. Siempre hay por qué vivir, por qué llorar y a quién amar. Lo que quiero transmitir el sábado 7 es celebrar el amor recibido y agradecer la posibilidad de estar vivo en 15 o 16 canciones que resumen estos 30 años y agradecen a la gente que ha estado a mi lado.

¿Ha podido recordar algo del accidente o su mente sigue en blanco?

Totalmente en blanco, ningún recuerdo. Esto fue la noche del 7 al 8 de agosto, sobre las doce o doce y media. Empiezo a tener recuerdos a partir del 11 de septiembre, cuando me trasladan de hospital. De todo el mes de agosto en Son Espases tengo recuerdos vagos por decir nada; me han contado anécdotas, pero no me acuerdo de nada.

La gente me dice que mejor no tener recuerdos, y ni los busco. Además, paso cada día por donde tuve el accidente porque está a 200 metros de mi casa, y no me da ningún vuelco al corazón, nada.

¿Y cuál diría que ha sido el momento más duro de su recuperación?

El momento más duro es asimilar, interiorizar y asumir el duro golpe que he tenido, y la parte emocional que todavía arrastro. Físicamente sigo yendo a rehabilitación tres días por semana, pero la parte emocional va a otro ritmo y creo que me acompañará toda la vida.

"La moto la he regalado, no la tengo ni me he subido de paquete con nadie desde entonces"

¿Está recibiendo ayuda de un psicólogo o un psiquiatra?

Sí, de los dos. De hecho, estoy medicado, muy levemente, para dormir. Y por la parte psiquiátrica, un antidepresivo muy suave que no perdono cada mañana.

Físicamente fui muy rápido. Un médico me decía que pensaba que tardaría dos años para recuperarte y ha sido en uno. Pero cuando intentas juntar el avance físico con la cabeza... Un día ensayando en casa las canciones del concierto del sábado notaba que no estaba conectado emocionalmente con mi cuerpo; de repente me rompí a llorar cantando y me puse muy contento porque sentí que empezaba a reconectar. Nunca había sentido tanta felicidad por llorar. Lo celebré.

¿Tiene miedo a que pueda repetirse? ¿Ha vuelto a montar en moto?

La moto la he regalado, no la tengo ni me he subido de paquete con nadie desde entonces. Solo conduzco mi coche. Miedo nunca he tenido, lo que sentía era vértigo a seguir hacia delante, pero no miedo.

Con Carolina Cerezuela sobre el escenario. Gtres

Vértigo por el futuro, por las secuelas...

Las secuelas ya las tengo asumidas. Si me ves ahora no notas nada, incluso me verías más joven que antes del accidente porque me he quitado 22 kilos. La gente me dice: "¡Estás de puta madre!", pero por dentro llevo cuatro tornillos en la cadera, dos en la muñeca y cuatro en la boca. No pito en los aeropuertos ni en las tiendas, pero sé lo que puedo hacer y lo que no. Antes era muy deportista y me encantaba navegar; hoy sé que en un barco no puedo subir a ayudar al cien por cien a la tripulación, y lo asumo. Sé que ya nunca voy a estar al cien por cien.

Es muy importante aceptar la nueva realidad y saber que se puede ser igual de feliz.

Exacto, aceptar. Y agradecer a los amigos por haber estado al lado. Algunos me preguntaban si me había decepcionado algún amigo y digo que no; cada uno tomó la postura que quiso o pudo, no guardo rencor a nadie.

"Qué bien no haberles hecho a mis padres la putada de tener que enterrar a un hijo"

Y su familia habrá sido fundamental.

Totalmente. Mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos. Lo primero que pensé es: "Qué bien no haberles hecho a mis padres la putada de tener que enterrar a un hijo", que es lo peor del mundo, tenga uno la edad que tenga. Mi familia no me ha dejado solo en ningún momento.

También es importante que sus hijos no se hayan quedado sin padre...

Mi hija Julia tiene 18 años, tiene autismo y vive en su mundo. Decía al verme enyesado que quería otro papá, que ese venía defectuoso. Y mi hijo, de 16 años, le preguntaba a su madre si me iba a morir porque en el colegio los amigos le decían que su padre estaba muerto. Ha sido duro para ellos por las edades que tienen y los móviles, pero al final ha sido un final feliz y tengo muchas ganas de continuar.

Supongo que el sábado estarán en primera fila.

Mi hija Julia no vendrá, pero Jaime sí, y mi mujer, mis padres y mis hermanos.

¿Quizás también Felipe VI?

¡Ya estabas tardando en preguntarme, Cristina! (risas). Me siento muy afortunado. Su Majestad el Rey y la Reina han estado preocupadísimos por mí en todo momento después del accidente. No necesitan invitación, saben perfectamente lo que hay. Están avisados , pero con todo lo que pasó la semana pasada con los trenes... pero por supuesto que están avisados. La parte humana de los Reyes es increíble y lo demuestran cada día no solo con los amigos. Lo estamos viendo todos los días con las catástrofes, los incendios... Siempre han estado cerca de su compañero de regatas. Solo tengo palabras de admiración y cariño hacia ellos.

El músico saludando a los Reyes este verano en el palacio de Marivent. Gtres

He visto que están todas las entradas vendidas...

Lo más difícil ya está hecho. Pusimos las entradas y casi se vendió todo esa misma mañana; a los tres o cuatro días pusimos el sold out. El viernes haré la rueda de prensa en el teatro. Será un concierto para celebrar el amor y la vida junto al público.

Pues que así sea, Jaime. Toda la suerte del mundo.

La suerte siempre la necesitamos, si no, ¿qué hago yo aquí hablando contigo? Me salvaron la vida los médicos y el cariño de la gente. Si me quedé aquí es para multiplicar generosidad, humildad y verdad.