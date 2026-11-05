Pepín Liria, a sus 56 años, será padre de nuevo junto a Drágana, su pareja 30 años menor a la que conoció hace 9 meses

La vida sentimental de José Liria Fernández, conocido en los ruedos como Pepín Liria, atraviesa un trance dulce. A sus 56 años y alejado de los toros desde su retirada definitiva en 2018, el maestro murciano se prepara para experimentar de nuevo la paternidad junto a su pareja, Drágana.

Ambos están felicísimos ante esta nueva etapa en sus vidas. La joven, de 26 años, mantiene un noviazgo con el torero que acaba de cumplir nueve meses. El embarazo supone el primer descendiente para la exdeportista canaria, y el tercero en el historial del torero.

La llegada de este vástago, adelantada en el espacio La tarde se mueve, afianza un proyecto vital que deja en un segundo plano la diferencia de tres décadas que separa las respectivas edades de Pepín y Drágana.

El mencionado programa ha emitido unas imágenes exclusivas en las que se observa a Drágana paseando por los terrenos de la finca Cañada de la Jara, la explotación agrícola y ganadera donde Liria cría sus propias reses bravas y pasa la mayor parte de su tiempo.

Pepín y su razón de amor. Gtres

En dicha grabación se aprecian con claridad las incipientes curvas de gestación de la futura madre, corroborando unas sospechas que comenzaron a circular a finales del pasado verano tras una cena privada con amigos íntimos en la que ambos comunicaron la noticia.

Pese al eco mediático, los protagonistas han adoptado una estrategia de prudencia: han declinado realizar declaraciones a los medios y han clausurado sus respectivos perfiles en las redes sociales para evitar filtraciones y disfrutar de este proceso en la más absoluta tranquilidad.

La llegada del bebé responde a una meta compartida por la dupla desde las primeras semanas de convivencia. El propio Pepín Liria reconoció con naturalidad sus intenciones familiares en una reciente entrevista concedida al diario El Mundo.

En dicho medio despejó cualquier duda sobre sus deseos de volver a ser padre: "Ella tiene esa inquietud, siempre ha tenido claro que quiere ser madre y a mí también me hace muchísima ilusión. Al final somos dos personas adultas que queremos lo mismo, es muy fácil".

Para Drágana, este embarazo marca su debut en la maternidad, mientras que para el espada representa la llegada de su tercer vástago. Durante su primer matrimonio con María José Pardo nació su primogénita, María.

Años después, tras rehacer su vida sentimental al lado de Gloria Rivas, el torero dio la bienvenida a su segunda hija, Jara, nombre estrechamente ligado a su dehesa murciana.

La pareja, muy enamorada. Gtres

El anuncio del nuevo integrante de la familia se produce en un escenario de evidente distanciamiento entre Pepín Liria y sus dos hijas mayores.

Esta fractura familiar quedó reflejada de forma pública este último verano con motivo del enlace matrimonial de María Liria con Nacho Sánchez-Vizcaíno en la céntrica iglesia de San Miguel de Murcia.

La ausencia del diestro en la ceremonia y en el convite, cuya crónica fue recogida ampliamente por la revista ¡HOLA!, puso de manifiesto unas tensiones que el torero ha preferido no airear públicamente.

Lejos de alimentar la controversia, Liria ha calificado a sus hijas en reiteradas ocasiones como "lo más grande que tengo en esta vida".

Drágana Balde Brito llegó a la vida del maestro a través de intercambios iniciales en plataformas digitales, si bien el encuentro definitivo tuvo lugar a finales del pasado mes de febrero.

Coincidieron en un concierto de la cantante Malú (44), justo una semana después de la celebración de San Valentín, desencadenando una conexión inmediata que desde entonces los convirtió en inseparables.

Hija de padre guineano y madre canaria, Drágana cuenta con una trayectoria personal marcada por la disciplina deportiva y el compromiso social.

Durante años desarrolló una notable carrera en las canchas de baloncesto, llegando a vestir la camiseta de la selección española en categorías inferiores y militando en clubes de referencia como el Club Baloncesto Islas Canarias y el HM Hospitales Torrelodones de Madrid.

Más allá de su rendimiento deportivo en el parqué, Balde ha cursado estudios formativos como auxiliar de Farmacia y como tripulante de cabina de pasajeros (azafata de vuelo).

Asimismo, es una apasionada del ámbito musical y una activa defensora de la igualdad y la diversidad: prestó su voz e imagen en una destacada campaña contra el racismo y la xenofobia impulsada por el Cabildo de Lanzarote en el marco del Día Internacional de la Mujer.