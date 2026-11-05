La cantante Helena Bianco, de 78 años, padece un cáncer neuroendocrino: "Es agresivo y resistente a los tratamientos"

Una de las voces más queridas de la música española atraviesa horas difíciles. Helena Bianco (78 años) abandona los escenarios de forma abrupta para enfrentarse a la batalla médica más compleja de su vida.

La artista ha paralizado su agenda profesional para someterse de inmediato a un tratamiento de quimioterapia. El diagnóstico: un cáncer neuroendocrino.

La confirmación oficial ha llegado a través de sus propias redes sociales. Hace dos días, a través de un sobrio comunicado, su equipo anunció una "circunstancia médica sobrevenida" que altera por completo su planificación laboral.

El texto no oculta la realidad de la situación: Bianco atraviesa un proceso oncológico que exige quimioterapia por estricta prescripción médica.

Helena Bianco, en una imagen de 2019. GTRES

"Un cáncer muy duro"

En estos momentos, la dureza del tratamiento impone reposo. El documento advierte que los efectos secundarios limitan drásticamente su capacidad física de cara a los próximos meses.

Quedan anuladas todas, por tanto, las actividades que exijan desplazamientos o actuaciones en directo. Se trata de una cancelación obligatoria, tal y como subraya el escrito, ante la "imposibilidad de garantizar su participación en las condiciones inicialmente previstas".

El silencio público de la cantante comenzó a finales del verano. El pasado 15 de septiembre ofreció su último concierto en la localidad leonesa de Bembibre. Desde entonces, el hermetismo ha sido absoluto. Ahora, las razones de su retiro forzoso salen a la luz a través de su entorno más íntimo.

Su hermano, el actor y cantante Alberto Vázquez, ha puesto voz a la delicada situación familiar de la artista. Visiblemente roto, ha confirmado el diagnóstico de una patología de la que, hasta ahora, apenas habían oído hablar.

"Padece un cáncer neuroendocrino", ha explicado el pasado miércoles, 4 de enero, en el programa Y ahora Sonsoles. "Es un cáncer duro, muy agresivo y resistente a los tratamientos", ha detallado.

El proceso oncológico está pasando factura al estado físico de la intérprete. Sin embargo, su carácter se impone al desgaste clínico. Pese a encontrarse "muy débil", Vázquez asegura que su hermana "sigue sacando fuerzas de donde no quedan".

En este revés, Bianco se apoya de forma incondicional en su círculo de confianza, vertebrado por el propio Alberto y por su marido, Guillermo Antón, su gran pilar personal.

En activo desde los años 60

La enfermedad frena en seco una trayectoria marcada por el tesón y la supervivencia artística. Nacida en Valladolid como Elena Vázquez Minguela, la intérprete saltó a la fama a finales de los años sesenta como líder y vocalista del grupo Los Mismos.

Su voz articuló la banda sonora de los años 60 y 70. Canciones míticas como El puente —con su icónico anhelo de viajar hasta Mallorca sin coger el barco ni el avión—, Voy a pintar las paredes con tu nombre o Ata una cinta al viejo roble la consagraron como un fenómeno de masas en las décadas doradas de la música ligera española.

Con el paso del tiempo, Bianco supo esquivar el olvido en el que quedaron sumidos otros cantantes de su generación.

Lejos de acomodarse en la nostalgia, en 2019 protagonizó un regreso televisivo y mediático triunfal. Conquistó a la audiencia y se alzó como la primera ganadora de La Voz Senior en España. Demostró entonces que su capacidad vocal y su magnetismo escénico seguían intactos.