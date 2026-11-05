Antonia Dell'Atte responde al perdón de Ana Obregón: "Te he salvado de ir a la cárcel. Has encubierto a mi maltratador"

Desde el pasado 3 de noviembre, la actriz y presentadora Ana García Obregón (71 años) repite una suerte de mantra en todas sus manifestaciones: "Antonia, por favor, perdóname".

Ese día 3, la actriz pidió perdón a Antonia Dell'Atte (66) por haber aseverado, tiempo atrás, que ésta "falsificó" una denuncia de malos tratos contra Lequio (66), emitida en 1991. Fue en 2021 cuando Obregón hizo aquellas declaraciones en su red social, y hoy entona el mea culpa.

Reconoce que le llegó una información falsa y que le cegó el hecho de que el conde italiano, acusado de maltratador por Antonia, fuera el padre de su hijo Álex. Ahora, Ana recapitula y admite su fallo. ¿Qué tiene que decir Dell'Atte? Este jueves, 5 de noviembre, la modelo ha respondido.

Lo ha hecho a través de su Instagram, con una sincera carta. Antonia dice aceptar las disculpas de García Obregón, pero el inicio de su misiva es contundente: "La grandeza de las personas nobles es salvar a los demás: yo, Ana, te he salvado de una condena y de ir a la cárcel".

"Por fin -Ana- ha despertado después de 35 años de mentira y acoso mediático sobre mi persona. Acepto tus disculpas y tu arrepentimiento, esperando que sea sincero. Después de 35 años has admitido que has encubierto y defendido a mi maltratador Alessandro Lequio".

"Entiendo que errar es humano, pero perseverar es diabólico. Y tú ha perseverado durante 35 años. Espero que sea la última vez de darte esta oportunidad, como lo he hecho en el pasado y en privado pidiéndome que te perdonara. El perdón se tiene que merecer. No se exige", abunda Antonia.

Antonia Dell'Atte. Gtres

"Pídele a Dios desde tu conciencia que te perdone y que no sigas mintiendo sobre mi persona otra vez. He sido siempre una mujer que ha luchado por la sagrada verdad y la justicia. Porque soy Madre, Padre, Hija ,Mujer, Cura. Guerrera contra las Injusticias Feministas".

"Apoyo a todas las mujeres que sufren. Y a ti también te he apoyado. Si no quieres ser prisionera del pasado, ahora te toca a ti hacer memoria histórica, solo así podrás liberarte, porque solo la verdad nos hace libres. Y poder llamar las cosas por su nombre".

"Espero que encuentres la paz. Yo, mujer libre, la he encontrado". Culmina Antonia su post con lo que sigue: "Las denuncias falsas no existen. Y la que puse yo en el lejano 1991 de malos tratos es auténtica. No hay más que añadir, Su Señoría".

Este escrito de Antonia ha acontecido horas después de que Ana Obregón diera explicaciones en el espacio Y ahora Sonsoles, donde colabora. Allí, la actriz ha mostrado muy emocionada y ha dicho que se arrepiente "de corazón", insistiendo en que no basta con arrepentirse en silencio.

También ha aclarado que, cuando hizo aquellas acusaciones, acababa de perder a su hijo y actuó desde el dolor y el shock, aunque eso no la justifica.

Además, ha asegurado que se ha pasado 33 años defendiendo al padre de su hijo, Alessandro Lequio, incluso en situaciones que ahora considera "indefendibles", y que está cansada emocionalmente de hacerlo.