Ana Obregón, sobre Lequio: "Me he cansado de defenderlo sin recibir un 'gracias'. No puedo más. Voy a mirar ahora por mí"

Ana García Obregón (71 años) no puedo más. Ha dicho basta. Se acabó: ya no va a defender más a Alessandro Lequio (66). Sostiene la actriz que está cansada, que lleva 23 años pico y pala, sacando las garras públicamente por un hombre que nunca le ha dado las gracias.

Ana Obregón está agotada, cansada emocionalmente. Así lo ha dejado claro en su colaboración semanal en el espacio Y ahora Sonsoles, donde se ha confesado como nunca. Ha hablado alto y claro, sin medias tintas. Todo hace indicar que el post de Instagram del conde ha colmado su paciencia.

En el críptico mensaje, Lequio dice: "No guardo rencor. Directamente saco a las personas de mi vida". Un escrito con el que la bióloga y presentadora se ha dado por aludida, a la luz de sus manifestaciones públicas este pasado miércoles, 4 de noviembre.

Ana García Obregón, durante su intervención en Atresmedia. 'Y ahora Sonsoles'

El mensaje de Alessandro, huelga aclarar, llega después de que Ana haya pedido perdón público a Antonia Dell'Atte (66), tras acusarla de haber "falsificado" una denuncia de malos tratos que interpuso contra Lequio en 1991. Hoy, Obregón está arrepentida, avergonzada, incluso.

"He defendido cosas que eran indefendibles. Llega un momento en que te cansas emocionalmente, de tirar para adelante. No he recibido ni un agradecimiento de nada. Le he defendido, siempre. Y nunca con un 'gracias', pero me da igual", asevera Ana en Antena 3.

"Mi madre me decía que de buena era tonta. Jamás me he guiado por la cabeza, me guío por el corazón". Y abunda: "Estoy cansada de defender al padre de mi hijo. No sé qué ha escrito en redes. ¿Que Alessandro me saca de su vida? Ya me sacó hace 23 años. Ya está".

Dice García Obregón que en el último tramo de su vida ha tenido como una suerte de "despertar espiritual", y que se ha mirado de frente y se ha preguntado: "¿Qué he hecho con mi vida?".

"Yo no puedo más. Me hubiera gustado tener una vida más fácil; no la he tenido. Me he dedicado a defender más a los demás que a mí misma. Quiero vivir en paz, que me lo merezco. Voy a mirar ahora por mí y por mi niña", ha seguido detallando la actriz.

Ana Obregón. Gtres

Volviendo a su histórico contencioso con Dell'Atte, Ana se muestra francamente arrepentida. Arguye que no sabe cómo ha sido capaz de poner en tela de juicio algo tan "serio" como el maltrato: "Me he arrepentido de corazón".

"Estaba acusando a una mujer de falsificar unos malos tratos, es muy serio: con eso no se juega. Hay que tener el coraje de decir 'perdona'", agrega. El juicio entre Ana y Antonia estaba fechado para el 10 de noviembre, pero ambas han llegado a un acuerdo extrajudicial.

"Yo recibí una información que era falsa, no era correcta. No es justificación, pero yo acababa de perder a mi hijo. En 2021 acababa de perder a mi hijo y estaba en shock. Y empezó el tema del maltrato, y yo soy visceral, soy así. Y no sabes cómo me he arrepentido", cuenta Ana.

"Cuando me dijo Teresa -su abogada- que el juicio era el 10 de noviembre, quiso pedirle perdón a Antonia. Porque necesito paz en mi vida. Al principio, Antonia no quería. Pero mi abogada lo ha hecho muy bien".

"El viernes pasado, por fin, fuimos al notario a firmar el acuerdo. Después de firmarlo, hablamos, porque tenemos un vínculo", desliza Obregón, al punto de las lágrimas.

Aquí, la actriz de Ana y los 7 habla muy amorosamente de Clemente, el hijo de Alessandro y Antonia. "Clemente es el tío de Anita, y Anita necesita familia, porque no tiene familia; no tiene papá, ni mamá, ni abuelos...". Dice Ana que el joven dejó de hablarle hace un tiempo.

Pero hoy todo ha cambiado entre ellos, se ha reconducido: "Clemente me ha escrito". Ana Obregón termina su exposición volviendo a pedir perdón a Antonia, y dejando claro que se acabó: a partir de ahora sólo va a mirar por ella y por el bienestar de la pequeña de la casa, Anita.