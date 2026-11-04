El restaurante donde para a comer Pablo Motos en Madrid: en el barrio de Salamanca y sirven ensaladilla rusa a 20 euros

Pablo Motos (61 años) tiene un nuevo punto de encuentro en la capital. El presentador de El Hormiguero, asiduo a descubrir las mesas más exclusivas y discretas de Madrid, se ha dejado ver recientemente en Mariela’s, una de las aperturas que más conversación está generando en la milla de oro.

Ubicado en el número 62 de la calle General Pardiñas, en pleno distrito de Salamanca, el local se ha convertido desde su apertura en un imán para figuras de primer nivel de la cultura, el toreo y la televisión.

Y es que el de Requena no es el único rostro célebre que ha reservado mesa en sus salones. Por sus mesas han pasado ya el tenor Plácido Domingo (85), el diestro Andrés Roca Rey (30) y la cantante María del Monte (64).

El local seduce a este perfil de clientes por una fórmula clara: cocina ininterrumpida de lunes a domingo (de 12:00 a 00:30 horas), privacidad bien gestionada y una carta de raíz tradicional con producto de origen riguroso.

Guisos, brasas y pescados

La propuesta gastronómica de Mariela’s huye de artificios moleculares para centrarse en el recetario clásico y la despensa de temporada.

Para abrir boca, el protagonismo recae en las chacinas y el mar: desde el jamón ibérico de pura bellota cortado a cuchillo (35 euros) hasta las croquetas de carabineros de Huelva (23 euros), pasando por el tiradito nikkei de atún rojo de almadraba (28 euros) o las rabas de calamar del Cantábrico (26 euros).

Los huevos rotos de la casa, coronados con bellota y trufa negra, se cotizan a 26 euros.

El apartado de cuchara destaca por elaboraciones de corte clásico poco habituales en los locales de moda de la zona. Destacan la fabada asturiana con compango de caserío (28 euros), las patatas con pixín (28 euros), los callos tradicionales con patas y morros (30 euros) o unas demandadas verdinas estofadas a fuego lento con bogavante (36 euros).

En los principales, los arroces y pastas ocupan un lugar central, con especial atención al arroz caldoso de bogavante (36 euros por persona) y a combinaciones más cinegéticas como el arroz de faisán con trufa negra (36 euros) o los raviolis caseros de perdiz campera (28 euros).

En los pescados sobresalen la merluza de pincho con salsa de almejas y manzanilla (34 euros) y el carabinero con huevo de corral y crujiente de patata (38 euros).

El cierre carnívoro lo marcan los cortes nobles a la brasa, donde domina el chuletón de vaca vieja de un kilo (108 euros), secundado por el entrecot de cebón de Angus (38 euros) o el clásico steak tartar de solomillo preparado al momento (32 euros).

Con un tique medio que oscila entre los 65 y los 90 euros por comensal, el establecimiento de General Pardiñas consolida su estatus como enclave predilecto de rostros populares que buscan producto reconocible, servicio ágil y la comodidad de una cocina abierta a cualquier hora del día.

Cabe recordar que el arroz es uno de los platos favoritos de Pablo Motos. Haciendo honor a su tierra natal (Requena, Valencia), cuando se da un capricho durante sus vacaciones o fines de semana, su plato estrella es el arroz al horno.

A través de sus redes sociales ha presumido de este plato tradicional valenciano asegurando, entre bromas a sus seguidores, que es uno de sus mayores placeres culinarios veraniegos. Del mismo modo, es un gran aficionado a los restaurantes especializados en arroces de la costa de Alicante (como Jávea, donde tiene una residencia de verano).