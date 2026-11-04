El enigmático mensaje de Alessandro Lequio minutos después del perdón público de Ana Obregón a Antonia Dell'Atte

La historia de la crónica social española, del papel couché, ha escrito este pasado martes, 3 de noviembre, una nueva página con un perdón público que ya ha hecho historia. Ana García Obregón (71 años) se ha retractado públicamente y ha entonado el mea culpa con Antonia Dell'Atte (66).

Los hechos se remontan al año 2021, cuando la presentadora y bióloga acusó a la modelo italiana de "falsificar" una denuncia de malos tratos contra Alessandro. Como siempre, Ana salió en defensa del padre de su malogrado hijo Álex. Una postura acérrima que, hoy, le ha salido cara.

Antonia se querelló contra la actriz de Ana y los 7 y ahora, cinco años después, García Obregón pide perdón. Y lo ha hecho en la misma plataforma donde vertió sus manifestaciones: en Instagram. "No basta con arrepentirse en silencio", asevera la artista madrileña.

"Quiero pedir disculpas por las manifestaciones contra doña Antonia Teodora Dell'Atte en las que acusé públicamente a ésta de haber falsificado una denuncia que presentó por malos tratos en 1991 contra su ex marido (Alessandro Lequio)", reza parte del escrito de Obregón.

La autora del libro autobiográfico Así soy yo hace extensiva su disculpa pública al vástago en común de Alessandro y Antonia, Clemente Lequio (38). Sea como fuere, se trata de un post -que Ana ha fijado en su muro- que, a los minutos de su publicación, se ha convertido en viral.

Escasos minutos después del mea culpa de García Obregón, Lequio ha realizado una enigmática publicación en su perfil de Instagram. Junto a una imagen de él en un jardín, sentado plácidamente con un teléfono en la mano, el conde postea: "No guardo rencor".

Y agrega: "Directamente saco a las personas de mi vida".

Junto a los hashtags #lovEna#alessforever #lequiocity, ahí se detiene el mensaje de Alessandro. ¿Qué habrá querido decir? ¿A quién ha sacado de su vida, antes o ahora? Si este post tuviera relación alguna con el perdón de marras de Ana a Dell'Atte, ¿se refiere a alguna de ellas?

¿Ha expulsado de su vida Lequio a alguna de sus exparejas? Sabido es que con Antonia Dell'Atte el excolaborador no tiene relación desde hace mucho tiempo; cortó lazos y vínculo con la madre de su primogénito desde hace décadas. Y con Obregón, su relación actual es buena y cordial.

Ya este miércoles, 4 de noviembre, el conde ha vuelto a postear un mensaje igual de críptico: "He llegado a esa edad en la que la alegría la encuentras en la regularidad intestinal".

El perdón de Ana

La presentadora reconoce haber publicado aquel señalamiento ante su millón de seguidores en Instagram "desconociendo resoluciones judiciales firmes del Juzgado instructor y la Audiencia de Madrid que descartaron que la señora Dell’Atte hubiera falsificado ningún documento".

La actriz confiesa de forma explícita que su imputación era falsa y que generó un perjuicio directo en el honor de la que fuera musa de Armani.

"Admito que mis manifestaciones han provocado un daño en el buen nombre y honor de la señora Antonia Teodora Dell’Atte, razón por la que, asumiendo la inveracidad de mis manifestaciones, me disculpo públicamente", admite.

La presentadora, en un acto público. Gtres

El perdón público clausura tres décadas de hostilidades mediáticas que estallaron hace ya 30 años tras la ruptura del matrimonio entre Lequio y Dell’Atte.

El conflicto entre ambas hunde sus raíces en la primavera de 1990, cuando la irrupción pública del romance entre Ana Obregón y Alessandro Lequio dinamitó el matrimonio de este con Antonia Dell’Atte.

Aquel triángulo sentimental inauguró la era dorada de la prensa del corazón en televisión, transformando los platós de la época en una suerte de cuadrilátero.

La modelo italiana no escatimó adjetivos contra la bióloga, mientras aireaba en sede judicial y mediática las denuncias por malos tratos contra el aristócrata.

Fueron años de demandas cruzadas, exclusivas y una hostilidad visceral entre ambas que dividió a la crónica social y convirtió su enemistad en una de las materias más explosivas de la crónica rosa.