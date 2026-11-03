La tragedia de la mujer del fallecido Jesús de Miguel: vivió desde la grada, con su hija de un año, la patada letal en su pecho

El fútbol español ha amanecido este martes, 3 de noviembre, enlutado: se ha confirmado la muerte del futbolista Jesús de Miguel, a los 30 años, a causa de una parada cardiorrespiratoria sobrevenida tras un fuerte impacto en el pecho durante el partido frente al FC Andorra.

Así lo ha hecho público, al filo de las 9:30 horas, el perfil oficial de Twitter de CD Tenerife: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda".



"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", concluye la suerte de comunicado.

El deceso del deportista acontece después de un golpe letal en su pecho por parte del portero rival, Jesús Owono, cuando el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra estaba a punto de terminar.

Jesús de Manuel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife donde estuvo ingresado en la UCI. Finalmente, nada se pudo hacer por su vida.

La noticia, ya de por sí trágica, viene acompañada de otra dolorosa circunstancia: tanto la mujer del delantero, María, como su hija, Carla, de tan sólo un año y cuatro meses, se encontraban en las butacas de la tribuna del estadio en el preciso instante en que el jugador caía desplomado.

Según las crónicas, Jesús de Miguel, tras dar unos pasos desorientados, caía fulminado sobre el césped ante la mirada atónita de los miles de espectadores presentes y, en particular, de su esposa, que sostenía a la pequeña de dieciséis meses en brazos.

La mujer del deportista presenció en directo cómo los sanitarios trasladaban al deportista al centro médico para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de media hora ininterrumpida.

Jesús de Miguel junto a su hija, Carla, recién nacida. Redes Sociales

En el plano sentimental, este fallecimiento trunca bruscamente una historia admirable y sólida. Jesús de Miguel y su razón de amor, María, formaban uno de los matrimonios más estables del terreno futbolístico.

La esposa de Jesús de Miguel no conoció al ariete al calor del éxito en Segunda División, sino mucho antes, cuando su carrera discurría por los campos de tierra y césped artificial de la Tercera División madrileña y la extinta Segunda División B.

En aquellos años de incertidumbre deportiva, contratos precarios y kilómetros en carretera, ella se convirtió en su pilar emocional indispensable.

Quienes compartieron vestuario con el delantero recuerdan que fue su respaldo diario lo que le dio la templanza para perseverar, superar lesiones y ganarse a pulso un hueco en el fútbol profesional.

Una hija de 16 meses

Si la trayectoria vital de la pareja ya era un ejemplo de solidez, la llegada de su primera hija, Carla, en junio de 2025, terminó de colmar su felicidad.

La pequeña, nacida hace aproximadamente un año y cuatro meses, transformó radicalmente el día a día del futbolista, que atravesaba a sus 29 años el momento más dulce tanto en lo personal como en lo profesional.

En el vestuario del CD Tenerife todos conocían la devoción que Jesús sentía por su hija.

Sus compañeros recordaban con un nudo en la garganta cómo el delantero dedicaba invariablemente cada gol anotado a la pequeña, levantando los brazos hacia el graderío para buscar el rostro sonriente de su mujer con la niña en brazos.

La paternidad había dotado a su fútbol de una madurez y un liderazgo que lo convirtieron en un referente indiscutible dentro y fuera de la caseta albinegra.