Miguel Ángel Revilla (83), sobre la vivienda: "Vivo en un piso de 120 metros y tengo un pequeño apartamento de 50 en Suances"

El debate sobre la vivienda en España suele medirse en términos como ladrillo, especulación, fondos buitre, desahucios... Estos días, todas estas palabras copan tanto los discursos parlamentarios como los titulares de la prensa. Miguel Ángel Revilla (83 años) prefiere zanjarlo mirando a su propia nómina catastral.

El expresidente de Cantabria y líder del PRC no es un político al uso. Ni por su dialéctica coloquial ni por el estilo de vida que ha elegido, marcado por la austeridad y el sentido común.

No vive ni en un chalé blindado ni en una urbanización de lujo con barrera de seguridad. Contrariamente al confort que suele rodear a los miembros de la clase política, el dirigente cántabro reivindica un modus vivendi aplastantemente simple. Una estrategia calculada que se ha convertido en su mayor activo electoral.

"No necesito mansiones"

"La vivienda es el gran déficit de la política española con mayúsculas. Es un derecho constitucional convertido en mercancía para que cuatro especuladores se hagan de oro, mientras los jóvenes no pueden independizarse", ha denunciado recientemente en una entrevista en Galerna Press.

Su réplica doméstica a esa crisis es bien gráfica. Revilla vive en un modesto piso en El Astillero, un municipio costero de Cantabria situado en el fondo de la bahía de Santander, a unos 7 kilómetros al sur de la capital cántabra.

El municipio donde tiene fijada su residencia habitual le ofrece un entorno tranquilo en el que pasar su tiempo libre. Cuenta con una población cercana a los 18.000 habitantes. Y es célebre por su arraigada identidad obrera, su tradición marítima y su posición estratégica en el arco de la bahía.

El político también es propietario de un apartamento de verano de apenas 50 metros frente a la costa de Suances, una villa marinera y costera situada en la costa central de Cantabria, a unos 30 kilómetros de Santander.

"No necesito mansiones. Vivo en un piso de ciento veinte metros cuadrados en El Astillero, y tengo un apartamento pequeño en Suances. La riqueza no te da la felicidad; la felicidad te la da estar a gusto contigo mismo y con lo que haces", recordó en su entrevista con Bertín Osborne (71) en Mi casa es la tuya, en 2020.

Miguel Ángel Revilla Sergio R. Moreno | GTRES GTRES

No tiene hipotecas pendientes. Las cuentas oficiales corroboran su discurso. Según los datos del Portal de Transparencia de Cantabria, el patrimonio total de Revilla supera los 510.000 euros.

Sus bienes inmuebles suponen una tasación cercana a los 150.000 euros, mientras que los más de 360.000 euros restantes se reparten entre fondos de inversión, planes de pensiones y cuentas a la vista. Un colchón solvente, pero muy alejado de los grandes patrimonios de la política nacional.

"Nunca he entendido a los políticos que se meten en chalés blindados y se aíslan de la gente. El hogar no es para presumir, es para vivir con sencillez", recordaba ante las cámaras de televisión en su charla con Bertín.

La frase encierra toda una declaración de principios en tiempos de precampaña: mientras el acceso al techo propio monopoliza los sondeos de preocupación ciudadana, el veterano líder regional exhibe sus escrituras como prueba de que la política jamás lo apartó de la vida real.