La familia Owono, la saga que arropa al portero autor de la fatal jugada que acabó con la vida de Jesús de Miguel

Incluso antes de que se conociese la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, Jesús Owono, el portero del Andorra que realizó la jugada desafortunada, ha recibido una oleada de insultos en sus redes sociales. Tanto, que el joven ha tenido que cerrar sus perfiles.

Él es el otro protagonista involuntario del día. Su salida a destiempo terminó de la peor manera posible, pero desde el club insisten en que no hubo mala intención.

Según información difundida por la Cadena COPE, el portero estuvo pendiente de la evolución del futbolista a través del delegado del Andorra y de la doctora del equipo desde que ocurrieron los hechos hasta que anunciaron el fallecimiento.

Jesús Owono en un partido de fútbol. Getty Images

Jesús Owono ha quedado destrozado por la tragedia y es en su familia en la que se apoya en estos momentos. Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, pero con tan solo 8 años vino a España.

Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres. Por eso, su madre tuvo que emigrar a San Sebastián para buscar trabajo y ayudar económicamente a la familia. Él y sus cinco hermanos pequeños se quedaron en Malabo al cuidado de una tía y sus primos.

Él mismo ha contado que, al llegar a nuestro país, "solo quería estar con ella". En declaraciones pasadas también ha valorado positivamente el esfuerzo que tuvieron que hacer sus padres para que él tuviera una oportunidad y pudiera dedicarse a su gran pasión, el fútbol.

De hecho, el sueño de Owono nunca han sido los títulos sino ganar el suficiente dinero para que su familia deje de trabajar y poder mantener él a todos económicamente.

"Juego a fútbol por ellos y, a día de hoy, soy capaz de poder ayudar a mis padres y a mis hermanos en todo lo que necesiten. Eso es un orgullo", confesó en una entrevista en 2024.

Jesús Owono con su pareja. Redes sociales

En España, el joven futbolista también encontró el amor. Desde hace seis años mantiene una relación sentimental con una joven de la que no ha trascendido su identidad. Sin embargo, en sus redes sociales sí hay publicadas algunas imágenes con ella donde se les ve felices y enamorados.

Tragedia en el campo

Todo ocurrió en una jugada del encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra. El portero de este último, Jesús Owono, salió a por el balón y chocó violentamente con el delantero. El impacto dejó a De Miguel inconsciente y provocó convulsiones sobre el césped, por lo que los sanitarios tuvieron que hacerle la reanimación cardiopulmonar de inmediato en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Después fue trasladado al hospital, donde permaneció toda la noche en estado muy grave. El CD Tenerife confirmó este martes por la mañana que Jesús de Miguel había fallecido. Según el club, la muerte se produjo a las 08:00 horas como consecuencia del golpe recibido.

La Policía Nacional ha abierto una investigación por homicidio imprudente al portero del Andorra por la muerte de Jesús de Miguel, quien deja huérfana a una niña de un año y cuatro meses.