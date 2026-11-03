Los 70 años de Liliane, la viuda de la 'duquesa roja': su nula relación con sus hijastros y un vínculo con Rosario Bermudo

Dicen quienes conocen de cerca a Liliane Marie Dahlman que es una mujer que, sobre todo, ha luchado con denuedo y garra, toda su vida, por lo que ha considerado justo. También por su propia felicidad, sí, pero, ante todo, por que se obrara siempre de acuerdo a lo ético.

"Es una de las personas más justas que conozco. Tiene un umbral de la justicia exacerbado", detalla a EL ESPAÑOL una persona que la conoce y quiere bien. La vida de Liliane, para quien no lo sepa, no ha sido fácil: se ha encontrado en el camino infinidad de obstáculos y trabas.

Dahlman es la viuda de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, la mítica vigésima primera duquesa de Medina Sidonia, tres veces Grande de España y bautizada popularmente como la 'duquesa roja' por su firme insurrección contra el régimen franquista.

Luisa Isabel Álvarez de Toledo, en una imagen tomada en 1975 Gtres

Este año 2026 cumple 70 años y lo hace felizmente retirada del foco público -y de los tribunales-, en su refugio de Sanlúcar de Barrameda: el palacio de los Guzmanes, erigido en el siglo XII sobre una antigua alcazaba árabe.

Este aniversario lo festeja Liliane consagrada por entero a la custodia del mayor archivo privado documental del continente europeo, y dejando atrás la sombra de los litigios hereditarios que dinamitaron la paz de una de las casas nobiliarias con mayor linaje de Occidente.

Como presidenta vitalicia de la Fundación Casa de Medina Sidonia, cargo blindado estatutariamente por la duquesa antes de morir, la historiadora gobierna un patrimonio archivístico colosal que abarca más de seis millones de documentos que datan desde el siglo XIII hasta el XX.

Especialista académica en la Ilustración, ha volcado su carrera investigadora en el siglo XVIII español y en la preservación de ese tesoro documental.

En otro renglón, su biografía ha estado inevitablemente condicionada por la encarnizada batalla judicial desatada contra sus tres hijastros -Leoncio, Pilar y Gabriel- por el reparto del caudal relicto. Hoy, la relación es "no existe", como se traslada a EL ESPAÑOL.

Liliane, en una instantánea de Facebook. Redes Sociales

En esta suerte de contienda por que se respetara la voluntad de la duquesa y percibiera la parte de la herencia que le pertenecía como viuda, paradójicamente la lucha de Liliana se asemeja a la que vive Rosario Bermudo, la hija biológica de Leoncio, marido de la duquesa.

Esta conexión, de la Liliane y Rosario, se abordará un poco más adelante en este artículo. Volviendo a la historiadora, nació en Kaiserslautern -Alemania- en 1956 y se trasladó a España durante su juventud para cursar estudios de Historia Moderna y Contemporánea en Barcelona.

El destino de Liliane Dahlmann cambió de manera radical en 1982. Fue durante la boda civil de Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo -hijo primogénito de la duquesa- con María del Rosario Pemán Ponce de León, donde Liliane coincidió por primera vez con Luisa Isabel.

La sintonía intelectual entre ambas fue fulgurante e instantánea. La duquesa, por entonces distanciada de una aristocracia madrileña que la marginaba por sus ideales republicanos, encontró en la joven historiadora una colaboradora rigurosa y una interlocutora lúcida.

Ese mismo año de 1982, Dahlmann hizo las maletas y se instaló en el palacio ducal de Sanlúcar de Barrameda. Durante 25 años, ambas compartieron un trabajo diario exhaustivo y titánico: ordenar los miles de legajos amontonados en las dependencias palaciegas.

Liliane -primera de la izquierda- junto a sus hermanos en uno de los juicios. Gtres

Rescataron, mano a mano, piezas documentales indispensables para reconstruir la historia del comercio con América, la Armada Invencible y las intrigas políticas del Imperio español.

Dahlmann no solo asumió las tareas de secretaria y mano derecha de la duquesa, sino que se convirtió en su compañera sentimental, ajena a los comentarios de la alta sociedad y a las tensiones con los tres vástagos de Luisa Isabel.

El 7 de marzo de 2008, la 'duquesa roja' fallecía en su palacio sanluqueño a los 71 años víctima de una neumonía agravada por un cáncer de pulmón.

Sin embargo, en las 72 horas previas a su deceso, se precipitaron dos acontecimientos que alterarían el orden sucesorio y encenderían una guerra judicial de proporciones históricas.

El primero tuvo lugar en la mañana del mismo día de su muerte: un enlace matrimonial in articulo mortis. La duquesa y Liliane contrajeron matrimonio civil en su lecho, formalizando por la vía legal una unión sentimental de más de un cuarto de siglo.

Con este paso, la historiadora pasaba a ser de pleno derecho la viuda de la aristócrata y adquiría la cuota viudal que el Código Civil reserva al cónyuge supérstite.

El segundo hecho, que desató la furia de los descendientes, se había orquestado apenas nueve días antes de expirar.

Consciente de su delicadísimo estado de salud y guiada por la obsesión de que sus hijos jamás fragmentaran ni vendieran al mejor postor el archivo y el palacio, Luisa Isabel ejecutó una serie de operaciones jurídicas de última hora.

Entre ellas, destacan ventas simuladas de bienes y derechos a favor de Dahlmann, así como la donación en vida del grueso patrimonial a la Fundación Casa de Medina Sidonia, creada en 1990.

Mediante estas transferencias de titularidad realizadas in extremis, la duquesa vació de facto la masa hereditaria líquida que por ley correspondía a sus hijos en concepto de legítima estricta, concentrando el poder decisorio y el usufructo del palacio en manos de su viuda.

La apertura del testamento desató una batalla legal que fracturó por completo las relaciones familiares. Leoncio, nuevo duque de Medina Sidonia, encabezó junto a sus hermanos Gabriel y Pilar una ofensiva sin cuartel en los tribunales ordinarios.

Los vástagos impugnaron el testamento y denunciaron que su madre, asesorada por Dahlmann, había incurrido en un flagrante delito civil al realizar donaciones y ventas inoficiosas concebidas exclusivamente para desheredarlos de manera encubierta.

Pilar González de Gregorio. Gtres

El litigio civil se prolongó durante más de una década, sentando en el banquillo a la viuda y a los patronos de la fundación. Los jueces de primera instancia, y con posterioridad la Audiencia Provincial de Cádiz y el Tribunal Supremo, dieron la razón de forma sustancial a los hijos.

La Justicia dictaminó que, si bien la creación de la fundación era un acto loable de mecenazgo cultural, las donaciones efectuadas por la duquesa vulneraban de manera manifiesta las legítimas legales de los herederos forzosos.

Los tribunales declararon nulas aquellas ventas simuladas previas a la muerte y tasaron la herencia en una cifra multimillonaria que obligaba a la Fundación y a Dahlmann a compensar económicamente a los tres hermanos con cantidades que rondaban los 33 millones de euros.

La encrucijada jurídica puso en riesgo la viabilidad del propio archivo, obligando a las administraciones públicas a estudiar fórmulas de rescate patrimonial para evitar que la colección tuviera que disgregarse o subastarse para satisfacer las deudas legítimas con los hijos.

Liliane y Rosario

En los últimos años, los contenciosos judiciales de los Medina Sidonia han incorporado una nueva protagonista con la que Liliane Dahlmann comparte un paralelismo singular: Rosario Bermudo.

Rosario, fruto de la relación extramatrimonial entre Leoncio González de Gregorio y Martí -el difunto marido de la duquesa roja- y una empleada doméstica de su finca, libró su propia cruzada judicial hasta lograr que el Tribunal Supremo la reconociera formalmente en 2020 como hija legítima.

Leoncio González de Gregorio y Rosario Bermudo, su hija. Redes Sociales

Reconocida su filiación, Bermudo ha activado la reclamación de su parte de la herencia que le corresponde frente a sus cuatro hermanastros -los tres hijos de la duquesa y un hermano menor fruto de un segundo matrimonio del conde de la Puebla de Valverde-.

La novedad de la que puede informar hoy EL ESPAÑOL es que la lucha de Bermudo ha retomado su curso en la ciudad de Madrid, después de que Soria se haya desentendido de la causa.

Con respecto a su montante de la herencia, Rosario ha conseguido en este tiempo que casi todos sus hermanos le abonaron lo que le corresponde.

Sólo uno de los González de Gregorio se ha ido resistiendo en este tiempo a pagar: su hermano Leoncio Alonso (69). Éste fue incluso acusado por alzamiento de bienes, por parte de la defensa de Rosario, hace unos meses, como informó convenientemente este periódico.