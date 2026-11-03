Ana Obregón pide perdón a Antonia Dell'Atte tras acusarla de falsificar una denuncia por malos tratos a Lequio

La guerra más enconada de la crónica social española ha terminado con una capitulación por escrito. Ana Obregón (71 años) ha emitido un comunicado formal de rectificación en sus redes sociales para pedir disculpas públicas a Antonia Dell’Atte (66).

Tras años de litigio por un presunto delito de calumnias en los tribunales catalanes, la actriz ha admitido la falsedad de las acusaciones vertidas en abril de 2021, cuando aseguró que la exmodelo italiana había manipulado y falsificado una denuncia por malos tratos interpuesta en 1991 contra el padre de sus respectivos hijos, Alessandro Lequio (66).

El texto difundido por Obregón no deja margen para la ambigüedad. Entona el mea culpa con todas sus letras. Palabra por palabra. No deja un detalle al azar.

"Quiero pedir disculpas por las manifestaciones realizadas el 29-4-2021 contra doña Antonia Teodora Dell'Atte en las que acusé públicamente a ésta de haber falsificado una denuncia que presentó por malos tratos en 1991 contra su ex marido (Alessandro Lequio) porque lo decía un informe policial", empieza diciendo.

La presentadora reconoce haber publicado aquel señalamiento ante su millón de seguidores en Instagram "desconociendo resoluciones judiciales firmes del Juzgado instructor y la Audiencia de Madrid que descartaron que la señora Dell’Atte hubiera falsificado ningún documento".

La actriz confiesa de forma explícita que su imputación era falsa y que generó un perjuicio directo en el honor de la que fuera musa de Armani.

"Admito que mis manifestaciones han provocado un daño en el buen nombre y honor de la señora Antonia Teodora Dell’Atte, razón por la que, asumiendo la inveracidad de mis manifestaciones, me disculpo públicamente", admite.

Alessandro Lequio. GTRES

El gesto de Ana Obregón, quien busca cerrar en sede judicial la querella por calumnias que admitió a trámite el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2022.

La causa instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona colocaba a la presentadora frente al filo del Código Penal, que castiga las calumnias con publicidad con penas de hasta dos años de prisión o cuantiosas multas diarias.

Obregón, que llegó a declarar por videoconferencia ante el magistrado barcelonés, zanja el expediente asumiendo la rectificación íntegra exigida para la reparación del daño moral.

El final del comunicado abandona el rigor procesal y añade una carga personal dirigida a la familia: «No basta con arrepentirse en silencio. Quien ha causado un daño también debe tener el valor de reconocerlo. Lo siento mucho Antonia. Lo siento mucho Clemente», concluye la madrileña en alusión directa a Clemente Lequio (38), hijo mayor del aristócrata italiano.

Antonia Dell'Atte Redes sociales.

30 años de guerra

El perdón público clausura tres décadas de hostilidades mediáticas que estallaron hace ya 30 años tras la ruptura del matrimonio entre Lequio y Dell’Atte.

El conflicto entre ambas hunde sus raíces en la primavera de 1990, cuando la irrupción pública del romance entre Ana Obregón y Alessandro Lequio dinamitó el matrimonio de este con Antonia Dell’Atte.

Aquel triángulo sentimental inauguró la era dorada de la prensa del corazón en televisión, transformando los platós de la época en un cuadrilátero. La modelo italiana no escatimó adjetivos contra la bióloga, mientras aireaba en sede judicial y mediática las denuncias por malos tratos contra el aristócrata.

Fueron años de demandas cruzadas, exclusivas y una hostilidad visceral entre ambas que dividió a la crónica social y convirtió su enemistad en una de las materias más explosivas de la crónica rosa.

Antonia Dell'Atte Montaje de El Español.

Durante más de dos décadas, cualquier intento de apaciguamiento saltó por los aires al primer roce, alimentado por el fuego cruzado en portadas de revistas y programas de entretenimiento.

Hubo momentos de espejismo, como el aplaudido abrazo que ambas se dedicaron en las cocinas de MasterChef Celebrity en 2019. Entonces, ambas mujeres proyectaron una reconciliación que parecía definitiva por el bien de sus hijos. Pero la tregua no duró demasiado.

Aquel armisticio escenificado en los fogones del talent culinario de TVE le sucedió el estallido de Ana Obregón contra la italiana en las redes sociales en 2021. "Esta señora falsificó la denuncia de malos tratos", sentenció entonces. Sus duras palabras contra la modelo demostraron que las brasas seguían vivas.

Ahora, las actas judiciales y la firma pública de Ana Obregón dictan sentencia: la verdad judicial ampara a Antonia. La capitulación definitiva de la paz se rubrica, por fin, tras más de 30 años de guerras personales.