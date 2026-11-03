El refugio de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Madrid: un piso de alquiler de 220 m2 en el barrio de Almagro

José Luis Martínez-Almeida (51 años) vive de alquiler. El alcalde de Madrid y su mujer, Teresa Urquijo (30), residen en un piso de 220 metros cuadrados en la calle Zurbano, en el barrio de Almagro, una de las zonas más cotizadas de la capital.

La vivienda, un señorial inmueble que se asoma al Paseo de la Castellana y se sitúa a escasos 50 metros de la casa de los padres de ella, dice bastante sobre la vida que ha elegido la pareja. También sobre el coste de instalarse en uno de los enclaves más caros de Madrid.

En un momento en el que el precio del alquiler, la dificultad para acceder a una vivienda y la distancia entre los salarios y las rentas dominan buena parte del debate público, el domicilio del alcalde tiene un detalle significativo: no es una propiedad, sino una vivienda arrendada.

La pareja se trasladó a Zurbano en marzo de 2025, después de abandonar su anterior casa en el distrito de Tetuán. El cambio de residencia respondía a dos necesidades: ganar espacio y acercarse a la familia de Teresa.

Tras la llegada de su primer hijo en común, el matrimonio necesitaba un espacio más amplio para vivir y reorganizar la vida doméstica. El nuevo piso ofrecía ambas cosas sin alejarles del entorno familiar de ella.

Cerca de la Castellana

La vivienda cuenta con cuatro dormitorios, tres cuartos de baño —uno de ellos integrado en el dormitorio principal, que dispone además de vestidor— y armarios empotrados en las distintas estancias.

La cocina tiene una zona de office y el salón-comedor supera los 45 metros cuadrados. La luz natural entra por los ventanales y por dos patios interiores. Algunas de las ventanas ofrecen vistas despejadas hacia la Castellana.

No se trata solo de una casa más grande. La ubicación permite resolver buena parte de la logística familiar a pie. Los padres de Teresa viven prácticamente al lado y el barrio reúne comercios, servicios y conexiones con otras zonas de Madrid. Para la pareja, la proximidad familiar pesó tanto como los metros disponibles.

El alquiler en este entorno tampoco es menor. El precio concreto del piso de Almeida y Urquijo no ha trascendido, pero el mercado de la zona para inmuebles de esta superficie y calidades sitúa las rentas mensuales muy por encima de los 4.500 euros.

La cifra sirve, en cualquier caso, para situar el segmento al que pertenece su vivienda: el de un barrio donde la localización y la superficie elevan el coste de acceso a cotas prohibitivas.

Almagro forma parte de Chamberí y figura entre las áreas más caras de la capital. La calle Zurbano, que conecta el entorno de la plaza de San Juan de la Cruz con la zona de Génova, concentra edificios residenciales de alto valor y se encuentra cerca de algunas de las principales arterias de la ciudad. El New York Times llegó a comparar el área con Park Avenue, en Manhattan.

Almeida y Teresa Urquijo en su luna de miel. Instagram

De Tetuán a Chamberí

Antes de mudarse, Almeida vivía en un piso de unos 100 metros cuadrados en la calle Poeta Joan Maragall, en Tetuán.

El político lo había comprado en 2018 por 165.693 euros, según los datos citados del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid. La vivienda tenía dos dormitorios, cocina y salón-comedor. Sobre ese inmueble constaba una hipoteca de 139.332 euros, según publicó El Debate.

Almeida también heredó de su padre una buhardilla de doble altura en la calle José Abascal y adquirió una plaza de garaje tras el fallecimiento de su madre. Son datos distintos de la situación de su residencia actual: la casa en la que vive con Teresa Urquijo está en régimen de alquiler.

La diferencia importa. El alcalde no ha pasado de una vivienda en propiedad a otra comprada en común con su esposa, sino a un piso arrendado, más amplio y situado junto a la familia de ella. Una eventual adquisición conjunta sería una operación distinta, pero no es la que describe su residencia actual.

La mudanza dibuja así una elección práctica: más espacio, una ubicación acomodada y una red familiar a pocos pasos de su hogar.

El piso de Zurbano reúne las condiciones que buscaba el matrimonio para su nueva etapa. Y deja una paradoja visible en una ciudad donde miles de personas encuentran cada vez más difícil pagar una casa: el alcalde vive en alquiler, aunque en el epicentro de la zona residencial más exclusiva de Madrid.