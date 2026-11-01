Clara Montes, en una imagen de sus redes sociales. Radio Televisión Alhaurín el Grande

La cantante Clara Montes sale de la UCI tras el accidente de tren en Urda: "Lo importante es la vida, los abrazos"

Un hilo de esperanza se abre en mitad del luto colectivo que atraviesa el país. La cantante y compositora Clara Montes (57 años) ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos tras sobrevivir al fatal descarrilamiento ferroviario de Urda.

Ingresada desde el primer momento con pronóstico grave, la artista ha superado la fase más crítica y permanece bajo estrecha vigilancia hospitalaria. Mantiene ahora una evolución favorable que disipa los peores temores sobre su estado de salud.

La confirmación llegó el pasado viernes, 30 de octubre a través de su marido, Javier Ayarza. "Está en neurocirugía, pero todo son buenas noticias. Evoluciona favorablemente y está fuera de peligro", ratificó en declaraciones a Castilla-La Mancha Media.

Su traslado a planta abre el camino hacia una recuperación paulatina pero firme, alejando la incertidumbre que rodeó su ingreso en las horas posteriores al siniestro.

Clara Montes, en un acto en Madrid, en 2024. GTRES

Mensaje de agradecimiento

Fue la propia intérprete quien rompió el silencio a través de sus redes sociales para confirmar que viajaba a bordo de uno de los convoyes implicados.

"Hoy cuesta encontrar las palabras. Ayer viajaba en ese tren y, afortunadamente, puedo deciros que estoy bien. Mi estado de salud, dentro de la gravedad, no reviste peligro. Hoy, más que nunca, doy gracias por poder estar aquí»", decía.

En su mensaje, Montes dedicó palabras de consuelo a los allegados de los fallecidos y agradeció la entrega inmediata de sanitarios, fuerzas de seguridad y equipos de rescate.

También valoró el respaldo institucional recibido a pie de cama: "Gracias también por la visita de Sus Majestades los Reyes en el hospital y a todas las personas que han estado a nuestro lado, cuidándonos y acompañándonos".

Con la mirada puesta en el arte, cerró con un alegato de resiliencia: "Espero volver pronto a la carretera, a los escenarios y a los conciertos, a compartir la música con vosotros. Hoy, sin embargo, lo más importante es la vida, los abrazos y la suerte de poder seguir adelante".

El respaldo de la SGAE

El mundo de la cultura no tardó en arropar a la compositora. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad.

"Siempre hay lugar para la esperanza, para el cariño y para la fuerza que nos damos unos a otros. Queremos enviar un abrazo muy especial a nuestra compañera, la compositora y cantante Clara Montes, que permanece hospitalizada tras el trágico accidente ferroviario".

En la misma nota, la entidad extendió sus mejores deseos a todos los afectados y a las familias rotas por el suceso.

"Estamos contigo. Nuestro pensamiento está también con las familias que viven la angustia de no tener noticias de sus seres queridos. Compartimos su incertidumbre y su esperanza, y deseamos de corazón que pronto puedan encontrar respuestas", señalaban.

Una voz única

Nacida en Madrid pero con profundas raíces andaluzas heredadas de su familia en Cádiz, Clara Montes es una de las voces más personales, elegantes y respetadas de la música española de las últimas décadas.

Su formación musical arrancó en la infancia al calor de la guitarra flamenca, guiada por la pasión de su padre.

Tras foguearse en los circuitos madrileños y colaborar con el cuadro flamenco de Pepe Núñez, su consagración definitiva ante el gran público se produjo a finales de los años 90 de la mano de un proyecto capital: poner música a los versos del poeta Antonio Gala en el aclamado disco Canta a Antonio Gala (1998). Aquel trabajo obtuvo un rotundo éxito de ventas y un respaldo unánime de la crítica.

A partir de aquel aldabonazo, Montes consolidó una carrera de autor alejada de las modas comerciales y caracterizada por la sutileza con la que fusiona la copla tradicional, el fado portugués y el flamenco contemporáneo.

Álbumes emblemáticos como El sur de la pasión, Amanquerí o sus homenajes al cancionero andaluz y a la figura de Rafael de León han jalonado tres décadas de trayectoria discográfica ininterrumpida.

Su versatilidad la ha llevado además al teatro y al cine musical, convirtiéndose en una referencia ineludible de la canción popular que ahora afronta el reto de reencontrarse con los escenarios.